Un mayordomo que trabajó para la princesa Diana reveló cual era su cena favorita

Así era la alimentación diaria de la princesa Diana, según quienes trabajaron con ella. (Glenn Harvey)

Nuevos testimonios de personas que trabajaron de cerca con la princesa Diana han permitido conocer algunos aspectos de sus hábitos alimenticios y de su vida cotidiana durante los años que pasó como integrante de la familia real británica.

Las declaraciones proceden de Paul Burrell, quien fue mayordomo de Diana entre 1987 y 1997, y del chef Darren McGrady, encargado de preparar sus comidas durante parte de la década de 1990.

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En su libro A Royal Duty, citado por diversos medios internacionales, Burrell describió algunas de las comidas que la princesa solía consumir por las noches.

Según su relato, Diana prefería cenas sencillas que podían incluir trucha a la parrilla, platos de pasta o una papa horneada acompañada de una cucharada de caviar y vinagreta.

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Las cenas de la princesa Diana usualmente consistían en trucha y papa con caviar.

El exmayordomo recordó que muchas de estas cenas transcurrían en un ambiente de tranquilidad y privacidad.

“A menudo era una comida solitaria, servida en un carrito de madera con ruedas que yo empujaba hasta el salón, frente al sofá a rayas donde la princesa se sentaba con su bata blanca de felpa”, relató.

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Paul Burrell señaló que las horas de la tarde y la noche representaban momentos particularmente tranquilos dentro de la residencia. Una vez que el personal de cocina y otros trabajadores concluían sus labores, Diana permanecía en compañía de un número reducido de empleados domésticos.

“Las tardes eran los momentos más solitarios y apacibles para la princesa. El chef se había marchado. También su doncella. Cuando le llevaba la cena de dos platos, entendía que, con William y Harry en el internado, prefería no estar sola. ‘Quédate un rato’, me decía incontables veces”, contó.

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Luego de que William y Harry asistieron al internado, la princesa Diana prefería no estar sola durante la cena. (Grosby)

El exmayordomo también recordó algunos detalles relacionados con las preferencias personales de Diana. Entre ellos destacó su gusto por el té de jengibre, una bebida que acostumbraba tomar al regresar a casa después de cumplir con compromisos o actividades fuera de la residencia.

Las declaraciones de Paul Burrell complementan otros testimonios compartidos en años recientes por Darren McGrady, quien fue chef personal de la princesa entre 1993 y 1997.

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McGrady ha hablado en distintas ocasiones sobre los alimentos que preparaba regularmente para Diana y sus hijos. Uno de los desayunos favoritos de la princesa era una versión de las conocidas overnight oats, una preparación a base de avena remojada durante la noche.

Según explicó el chef, su receta difería de la versión tradicional porque utilizaba jugo de naranja recién exprimido en lugar de leche.

La princesa Diana solía desayunar avena. (BBC)

La preparación comenzaba la noche anterior, cuando la avena permanecía en reposo dentro del jugo de naranja. A la mañana siguiente se incorporaban ingredientes como yogur, miel y jugo de limón. Posteriormente, la princesa añadía algunos complementos de su preferencia.

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Entre los ingredientes que solía elegir figuraban trozos de manzana, arándanos y nueces. McGrady señaló que este desayuno formaba parte habitual de su alimentación diaria durante los años en que trabajó para ella.

El chef también describió otras comidas que formaban parte de la dieta de Diana. Según sus declaraciones, la princesa mostraba preferencia por platos elaborados principalmente con vegetales.

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Entre ellos mencionó sopas de chirivía y manzana, sopas de calabaza, pimientos rellenos y ensaladas que incluían frutos secos y arándanos rojos deshidratados.

La princesa Diana prefería comer platillos vegetarianos. REUTERS/Ian Waldie/Archivo

Estas elecciones alimenticias respondían a una rutina que privilegiaba preparaciones relativamente sencillas y con una importante presencia de frutas y verduras.

De acuerdo con McGrady, muchas de las recetas solicitadas por la princesa se acercaban a lo que actualmente se conoce como alimentación basada en plantas.

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