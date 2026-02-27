Se disfrazó, desactivó alarmas y asesinó a un filántropo millonario dentro de una residencia de ancianos en Maryland

Maurquise Emillo James, extrabajador de una residencia de Potomac, Maryland, fue imputado por el asesinato en primer grado de Robert Fuller Jr.

Un hombre en Maryland utilizó un disfraz para asesinar al filántropo millonario Robert Fuller Jr. en una residencia de ancianos y, días más tarde, disparó contra un agente estatal durante un control de tránsito, según informaron las autoridades policiales a la cadena estadounidense de noticias NBC News.

El presunto responsable, Maurquise Emillo James, de 22 años y conocido como “Malquazy”, fue imputado por asesinato en primer grado y otros cargos vinculados, tras establecerse su relación laboral con la víctima y confirmarse con pruebas de video y balísticas su supuesta implicación en el crimen.

La investigación condujo a James después de identificar una serie de evidencias que sugieren preparación y conocimiento interno del lugar. Los documentos judiciales citados por la cadena estadounidense de noticias NBC News indican que, en la residencia de adultos mayores Cogir en Potomac, Maryland, donde James trabajaba como técnico médico nocturno, se hallaron varias pelucas y una máscara en el domicilio del sospechoso.

La noche del 13 de febrero, la pareja de Fuller informó a los detectives haber presenciado la entrega habitual de oxycodona a la víctima por parte de James. El comportamiento posterior del técnico resultó inusual: volvió a preguntar a Fuller si el medicamento había tenido efecto, algo que no solía ocurrir, según el testimonio recogido en la acusación.

Fuller fue hallado muerto por un disparo en la cabeza el 14 de febrero dentro de su apartamento, que compartía con su pareja. Aunque la víctima residía en un ambiente controlado, la persona que compartía la vivienda manifestó asombro ante la imposibilidad de haber escuchado el disparo, dada su “excelente audición”, según consta en el expediente policial citado por la cadena estadounidense de noticias NBC News.

James continuó cumpliendo su turno laboral dentro de la misma residencia mientras la policía iniciaba la investigación por asesinato.

La policía apunta a un crimen premeditado con acceso privilegiado a la residencia

La revisión de grabaciones de seguridad facilitó la identificación de un individuo con máscara, peluca y “una chaqueta a cuadros poco común”, que ingresó por una de las entradas menos utilizadas del edificio a las 5 de la mañana y salió corriendo 12 minutos después.

Las pruebas balísticas unificaron los casos del ataque al policía y el asesinato de Fuller, cimentando la acusación contra James por asesinato en primer grado.

La puerta utilizada había sido sostenida con una toalla de papel y el sensor de alarma fue deshabilitado al quitarle la batería, según narran los documentos judiciales citados por la cadena estadounidense de noticias NBC News. Los investigadores sospecharon una colaboración interna porque el acceso a zonas restringidas y la manipulación de los sistemas de seguridad demostraban conocimiento detallado de los protocolos del lugar.

Días después, la policía publicó un extracto del video que destacaba tanto la chaqueta como la forma de caminar “inusual” del sospechoso. Fue entonces cuando un informante anónimo se comunicó con las autoridades reconociendo ese andar, sugiriendo que la persona probablemente trabajaba en la misma residencia.

Un control policial desata el desenlace del caso

La vigilancia sobre James aumentó. La noche del lunes siguiente, un supervisor del centro Cogir lo encontró dentro de las instalaciones mucho después de finalizado su turno. Cuando se le pidió una explicación, James recogió rápidamente sus pertenencias y abandonó el sitio.

La madrugada del martes, un agente de policía detuvo un sedán Infiniti color plateado sin placas. Cuando el oficial se acercó, el conductor —identificado después como James— realizó disparos sin conseguir herir de gravedad al agente, quien no respondió con fuego, según informó el capitán de la policía del condado de Montgomery, Sean Gagen, citado por la cadena estadounidense de noticias NBC News.

James fue arrestado horas más tarde en Rockville, Maryland. Las autoridades lograron establecer un vínculo directo entre el casquillo recogido tras el ataque al agente y el arma utilizada en el homicidio de Fuller, lo que permitió añadir el cargo de asesinato a los ya existentes.

El legado de Robert Fuller Jr. y la ausencia de un móvil claro

La muerte de Robert Fuller Jr., oficial retirado de la Reserva Naval y benefactor de múltiples instituciones en Augusta, Maine, sorprendió a su entorno y dejó sin respuesta el motivo del asesinato. Fuller, de ochenta y siete años, era conocido por sus cuantiosas donaciones y por su trayectoria profesional como abogado en Augusta.

Durante la rueda de prensa del miércoles, el capitán Gagen señaló que aún no se ha determinado la razón detrás del crimen y expresó que la investigación no ha encontrado hasta el momento un vínculo evidente entre el técnico y el filántropo.

El técnico James fue vinculado al caso gracias a elementos como pelucas y una máscara hallados en su domicilio, revelando preparación para el homicidio de Fuller.

“No tenemos una idea clara de por qué disparó y mató al señor Fuller”, afirmó el oficial. Añadió que James sostuvo ante los investigadores que su relación con Fuller era positiva y sostuvo que “jamás le habría hecho daño”, según recogió la cadena estadounidense de noticias NBC News. La falta de un móvil claro implica que los motivos detrás del crimen continúan siendo un misterio para los encargados de la pesquisa.

Acusaciones formales, detención y pruebas halladas

El joven James, de veintidós años, permanece recluido en el correccional del condado de Montgomery. Las imputaciones incluyen asesinato en primer grado, intento de asesinato, agresión con agravantes y uso de arma de fuego durante un delito violento, tal como detallan los documentos judiciales citados por la cadena estadounidense de noticias NBC News.

A la espera de una comparecencia judicial, la investigación sigue sin identificar un móvil específico. Las pruebas técnicas —que incluyen la correspondencia entre la munición usada contra el policía y el arma del homicidio de Fuller, los elementos de disfraz hallados en el domicilio y el video de seguridad— refuerzan la hipótesis de un crimen perpetrado por alguien con acceso directo y experiencia interna en la residencia sénior.