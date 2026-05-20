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Reino Unido alivió las sanciones al petróleo ruso ante el alza de combustible por la guerra en Medio Oriente

La medida generó críticas internas y preocupación en Ucrania, mientras el gobierno británico defendió la decisión como una protección puntual a los consumidores

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Barco ruso
La guerra en el estrecho de Ormuz disparó los precios globales del petróleo y aumentó la presión sobre las sanciones al crudo ruso (Reuters)

El gobierno del Reino Unido retrasó algunas de las nuevas sanciones al petróleo ruso en un intento de proteger a los británicos de la presión sobre el costo de la vida provocado por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz en la guerra con Irán.

Una licencia comercial que entró en vigor el miércoles permite la importación de petróleo ruso que haya sido refinado en combustible para aviones y diésel en terceros países, como India y Turquía. El Reino Unido anunció en octubre que prohibiría las importaciones de esos productos.

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La guerra de Estados Unidos e Israel con Irán y la respuesta de Irán de tomar el control sobre el estrecho, por donde suele pasar cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo, han disparado los precios del combustible en todo el mundo y han generado preocupación por una posible escasez de combustible para aviones.

La líder del opositor Partido Conservador, Kemi Badenoch, acusó al gobierno británico de “elegir comprar petróleo ruso sucio”.

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Pero el primer ministro Keir Starmer dijo que el gobierno está implementando gradualmente un paquete de sanciones anunciado en octubre y ha emitido una licencia “específica a corto plazo” para los productos refinados a fin de proteger a los consumidores británicos en una situación volátil.

“Así que, estas son nuevas sanciones que se están implementando gradualmente. No se trata de levantar las sanciones existentes de ninguna manera”, detalló Starmer en la Cámara de los Comunes.

El primer ministro británico aseguró que las medidas buscan proteger a los consumidores de un contexto volátil (Reuters)
El primer ministro británico aseguró que las medidas buscan proteger a los consumidores de un contexto volátil (Reuters)

Las licencias no tienen fecha de finalización, pero el gobierno indicó que se revisarán regularmente.

El Reino Unido ha sido uno de los aliados más firmes de Ucrania desde la invasión rusa a gran escala en 2022, y el gobierno insiste en que sus sanciones contra Rusia siguen siendo de las más duras del mundo.

Pero la legisladora Emily Thornberry, que preside la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento, señaló que los ucranianos “se sentirán muy decepcionados” con la medida. Apuntó que los aliados de Ucrania deberían seguir presionando a la industria petrolera rusa, porque “está paralizando por completo su economía”.

Un alto funcionario ucraniano dijo que el gobierno de Kiev estaba “aclarando los detalles” con autoridades del Reino Unido.

“Actualmente hay una comunicación muy activa entre nuestros diplomáticos, la oficina (del presidente Volodymyr Zelenskyy) y la parte británica”, dijo el funcionario. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar públicamente.

Estados Unidos también ha flexibilizado las sanciones contra Moscú. A principios de semana, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, prorrogó una exención de sanciones por 30 días que permite la compra de cargamentos de petróleo ruso que ya están en el mar.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, prorrogó una exención de sanciones al petróleo ruso por 30 días (Reuters)
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, prorrogó una exención de sanciones al petróleo ruso por 30 días (Reuters)

El martes, los ministros de Finanzas de Estados Unidos, el Reino Unido y las demás naciones ricas del Grupo de los Siete emitieron una declaración conjunta en que reafirmaron “nuestro compromiso inquebrantable de seguir imponiendo costos severos a Rusia en respuesta a su continua agresión contra Ucrania”.

John Lough, investigador asociado en el programa sobre Rusia del centro de estudios Chatham House en Londres, dijo que aunque era probable que las excepciones a las sanciones fueran temporales, “tiene un efecto simbólico porque sí parece como si el régimen de sanciones se estuviera debilitando”.

“Si se mira desde Moscú, se dirá: bueno, esto es una buena noticia, porque muestra que cuando llega el momento decisivo, los países occidentales realmente no están tan comprometidos con un régimen de sanciones”, dijo Lough.

(AP)

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