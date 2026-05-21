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Diez años, 1.800 millones de dólares y trenes sin conductor: así es el tren que quiere transformar Astaná

La capital kazaja inauguró su sistema ferroviario con 18 estaciones, capacidad para 600 pasajeros por formación y una tarifa de apenas 43 centavos de dólar

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Dos trenes modernos, azules y grises, del Astana LRT en una vía elevada con un horizonte urbano y cielo azul claro de fondo
Las autoridades locales implementaron rigurosos controles y desarrollaron la infraestructura para facilitar los desplazamientos urbanos y reducir la congestión (CTS - City Transportation Systems)

Después de más de diez años de retrasos y obstáculos en las obras, la ciudad de Astaná en Uzbekistán inauguró su sistema de tren ligero automático (LRT), según informó el portal de noticias Euronews. El mismo tiene un recorrido de 22,4 kilómetros y conecta puntos clave como el aeropuerto internacional, la estación central Nurly Zhol y el centro urbano. El servicio, que utiliza trenes de superficie sin conductor, marca un hito para la modernización del transporte público en la capital del país y busca mejorar la movilidad de miles de residentes y visitantes.

En este contexto, los trenes fueron diseñados especialmente para resistir el clima extremo de la región, donde las temperaturas suelen descender muy por debajo de cero durante el invierno. Cada formación puede transportar hasta 600 pasajeros y cuenta con sistemas automatizados de control y seguridad. Según informaron las autoridades locales, el recorrido del LRT integra 18 estaciones, once de ellas a nivel de superficie y siete elevadas, conectando zonas residenciales, comerciales y puntos turísticos de la ciudad.

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Un proceso marcado por pausas, reactivaciones e inversión millonaria

De acuerdo con un reporte del portal de noticias local The Astana Times, el proyecto fue presentado por primera vez en la década de 2000, aunque las obras comenzaron oficialmente en 2017. El avance se frenó en 2019 por problemas financieros y administrativos, situación que mantuvo paralizada la construcción durante varios años.

La reactivación de las obras en 2023 permitió finalmente la finalización del sistema, con una inversión total que ronda los 1.800 millones de dólares. El alcalde de la ciudad, Zhenis Kassymbek, indicó que la prioridad fue garantizar la calidad y la seguridad del servicio antes de su apertura definitiva.

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Un tren azul y gris con patrones decorativos transita sobre una vía elevada. Al fondo se ve la ciudad de Astana con edificios modernos y la Torre Baiterek bajo un cielo azul claro
La línea de tren ligero, planificada desde principios del milenio, integra tecnología automatizada y busca mejorar la conectividad (CTS - City Transportation Systems )

Funcionamiento y expectativas de uso

Por otra parte, el LRT de Astaná operará diariamente entre las 6:00 y las 23:00, cubriendo un horario amplio para atender la demanda de la población. La tarifa básica para el servicio es de 200 tenge, equivalentes a unos USD 0,43.

Las autoridades locales aseguran que las tarjetas de transporte ya están disponibles para los usuarios y que los trenes de cuatro vagones circularán a intervalos regulares durante todo el día. El trayecto conecta el aeropuerto, la avenida Kabanbay Batyr, el Jardín Botánico, el centro comercial Abu Dhabi Plaza, el Museo Nacional y la terminal Nurly Zhol, entre otros puntos destacados.

Según información de Tengri News, el principal portal de noticias en línea del país, el sistema fue objeto de rigurosas pruebas técnicas, incluyendo ensayos de operación a baja velocidad, revisión de los sistemas de seguridad y protocolos de emergencia. El objetivo fue asegurar la fiabilidad de la infraestructura y el correcto funcionamiento de los trenes automáticos en condiciones adversas.

Una apuesta por la movilidad urbana y la sustentabilidad

Mientras tanto, las autoridades esperan que el tren ligero transporte a entre 25.000 y 45.000 pasajeros cada día, en una primera etapa. El sistema busca reducir la congestión vehicular y las emisiones contaminantes, así como ofrecer una alternativa eficiente y cómoda para los traslados urbanos. De acuerdo con medios locales, la línea de tren ligero permitirá mejorar la conectividad en la capital, integrando barrios periféricos con los principales centros de actividad y facilitando el turismo y los viajes de negocios.

El proyecto, afectado por interrupciones debido a problemas administrativos y financieros, ofrece un servicio que enlaza zonas residenciales, comerciales y turísticas a través de intervalos regulares - REUTERS/Pavel Mikheyev
El proyecto, afectado por interrupciones debido a problemas administrativos y financieros, ofrece un servicio que enlaza zonas residenciales, comerciales y turísticas a través de intervalos regulares - REUTERS/Pavel Mikheyev

El LRT forma parte de una estrategia mayor para modernizar el transporte público en Kazajistán y posicionar a Astaná como una ciudad innovadora dentro de Asia Central. El proyecto recibió apoyo financiero de organismos internacionales y la colaboración de empresas tecnológicas asiáticas, que aportaron la experiencia en sistemas automáticos y materiales resistentes al clima.

Perspectivas y próximos pasos

En los próximos meses, se prevé el monitoreo constante del funcionamiento del sistema y la recepción de comentarios de los usuarios para ajustar frecuencias y servicios según la demanda real. La apertura del LRT se produce en un contexto de crecimiento demográfico y expansión urbana, lo que refuerza la necesidad de infraestructura de transporte eficiente y sostenible.

El alcalde señaló que la ciudad evaluará la posibilidad de extender la línea en el futuro y sumar nuevas estaciones, en función de la evolución del flujo de pasajeros y las necesidades de la población. Por ahora, el lanzamiento del tren ligero representa un avance importante para la movilidad y la imagen internacional de la capital kazaja.

La inauguración coloca a la capital entre las ciudades pioneras en la adopción de trenes automáticos de superficie en el continente asiático. El evento fue seguido de cerca por representantes de gobiernos vecinos y empresas del sector del transporte, que evalúan replicar el modelo en otras capitales de la región.

La operación exitosa de los trenes sin conductor constituye un desafío tecnológico superado y un ejemplo de integración entre innovación, inversión pública y colaboración internacional.

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