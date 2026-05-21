Estados Unidos

Elon Musk apunta a batir un récord en Wall Street con la salida a bolsa de SpaceX, que busca una valoración de USD1,75 billones

Los documentos revelaron que la empresa generó 18.700 millones de dólares en ingresos durante 2025, aunque registró una pérdida operativa de 2.600 millones de dólares, en un contexto de fuertes inversiones destinadas al desarrollo de cohetes de nueva generación y proyectos vinculados a inteligencia artificial

Guardar
Elon Musk apunta a batir un récord en Wall Street con la salida a bolsa de SpaceX, que busca una valoración de USD1,75 billones (REUTERS)
Elon Musk apunta a batir un récord en Wall Street con la salida a bolsa de SpaceX, que busca una valoración de USD1,75 billones (REUTERS)

SpaceX presentó ante las autoridades bursátiles de Estados Unidos su salida a bolsa y busca recaudar 75.000 millones de dólares en una operación que, de concretarse, podría convertirse en la mayor oferta pública inicial de acciones de la historia, con una valoración estimada de hasta 1,75 billones de dólares.

La compañía aeroespacial fundada por Elon Musk divulgó el miércoles su expediente S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el documento obligatorio que las empresas deben presentar antes de comenzar a cotizar en un mercado público. Según medios estadounidenses, SpaceX apunta a debutar en junio en el Nasdaq bajo las siglas SPCX.

PUBLICIDAD

La presentación marcó un hito para la empresa, ya que es la primera vez en sus 24 años de historia que SpaceX expuso de manera pública información financiera detallada ante potenciales inversores, en un movimiento que coloca al gigante aeroespacial en el centro de la atención de Wall Street.

Los documentos revelaron que SpaceX generó 18.700 millones de dólares en ingresos durante 2025, aunque registró una pérdida operativa de 2.600 millones de dólares, en un contexto de fuertes inversiones destinadas al desarrollo de cohetes de nueva generación y proyectos vinculados a inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Dentro de la estructura de negocios de la compañía, el servicio de internet satelital Starlink se consolidó como el principal motor financiero. El segmento aportó 11.400 millones de dólares en ingresos en 2025, cifra que representó un crecimiento cercano al 50% respecto del año anterior y que explicó buena parte del flujo de caja de la empresa.

Los documentos revelaron que SpaceX generó 18.700 millones de dólares en ingresos durante 2025, aunque registró una pérdida operativa de 2.600 millones de dólares, en un contexto de fuertes inversiones destinadas al desarrollo de cohetes de nueva generación y proyectos vinculados a inteligencia artificial (REUTERS)
Los documentos revelaron que SpaceX generó 18.700 millones de dólares en ingresos durante 2025, aunque registró una pérdida operativa de 2.600 millones de dólares, en un contexto de fuertes inversiones destinadas al desarrollo de cohetes de nueva generación y proyectos vinculados a inteligencia artificial (REUTERS)

La presentación también mostró el desempeño del segmento de inteligencia artificial, que agrupa a xAI y a la plataforma X, negocios vinculados al ecosistema de Musk. Esa unidad reportó 3.200 millones de dólares en ingresos durante 2025, aunque registró una pérdida operativa de 6.400 millones de dólares, en medio de una expansión acelerada de infraestructura para entrenamiento de modelos de IA y construcción de centros de datos.

El documento confirmó además que Musk mantendrá el control efectivo de la compañía tras la salida a bolsa. Según la estructura accionarial presentada, el empresario concentrará aproximadamente 79% del poder de voto, aunque poseerá cerca de 42% del capital, un esquema que le permitirá conservar el mando estratégico de SpaceX incluso después de su ingreso al mercado público.

La operación se produce en un momento de fuerte competencia entre empresas tecnológicas y de inteligencia artificial que también evalúan su desembarco en Wall Street. La presentación de SpaceX llegó pocos días después de un revés legal sufrido por Musk en su disputa con OpenAI, uno de sus competidores directos, mientras Anthropic también prepara su propia salida bursátil.

El analista financiero Dan Ives, de Wedbush, calificó el movimiento como un “punto de inflexión importante para el sector espacial y tecnológico”, en una reacción que reflejó la magnitud que podría alcanzar la operación en los mercados.

Más allá de los números financieros, el expediente ante la SEC también dejó al descubierto una hoja de ruta de fuerte expansión tecnológica y espacial. SpaceX planteó como uno de sus objetivos el desarrollo de centros de datos en órbita, una apuesta que la empresa vinculó con el crecimiento de la demanda energética para la computación de inteligencia artificial.

El documento confirmó además que Musk mantendrá el control efectivo de la compañía tras la salida a bolsa (REUTERS)
El documento confirmó además que Musk mantendrá el control efectivo de la compañía tras la salida a bolsa (REUTERS)

En el documento, la compañía sostuvo que la energía solar captada en el espacio representa “la única solución” frente al incremento del consumo energético que exige la infraestructura de IA.

SpaceX indicó además que planea comenzar a desplegar satélites de computación de inteligencia artificial a partir de 2028, con el objetivo de alcanzar a largo plazo 100 gigavatios de capacidad de cómputo anuales en órbita.

La iniciativa requerirá una infraestructura logística de gran escala. Según la propia compañía, ese plan demandará miles de lanzamientos de cohetes por año y el transporte de cerca de un millón de toneladas métricas de carga útil hacia la órbita terrestre.

Si la operación logra concretarse en los términos previstos, SpaceX no solo protagonizará una de las mayores salidas a bolsa de la historia, sino que además consolidará el ingreso del negocio espacial al corazón del mercado financiero estadounidense, en una etapa marcada por la expansión simultánea de la inteligencia artificial, la infraestructura satelital y la competencia entre gigantes tecnológicos.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Elon MuskSpaceXEstados UnidosWall StreetMercado BursátilStarlinkAccionesÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué Estados Unidos acusó a Raúl Castro por homicidio y reactivó el caso de las avionetas derribadas

La Justicia estadounidense responsabiliza al ex dictador cubano por el ataque contra dos aeronaves civiles de Hermanos al Rescate en 1996, un episodio que dejó cuatro muertos y marcó una de las mayores crisis entre Washington y La Habana

Por qué Estados Unidos acusó a Raúl Castro por homicidio y reactivó el caso de las avionetas derribadas

Estados Unidos anunció el despliegue del portaaviones USS Nimitz en el Caribe en medio de las tensiones con Cuba

El grupo de ataque incluye el destructor de misiles guiados USS Gridley y el buque logístico USNS Patuxent, además de decenas de aeronaves militares

Estados Unidos anunció el despliegue del portaaviones USS Nimitz en el Caribe en medio de las tensiones con Cuba

Sundar Pichai, CEO de Google, le contó a Infobae cómo usa la inteligencia artificial en su vida personal

En una rueda de prensa internacional durante Google I/O 2026, quien además lidera Alphabet respondió que arma cuadernos de Gemini para mantener conversaciones con los correos de sus padres, y el resto del equipo ejecutivo de la compañía contó sus propios usos cotidianos

Sundar Pichai, CEO de Google, le contó a Infobae cómo usa la inteligencia artificial en su vida personal

Kansas City lanza productos para el Mundial 2026: desde merchandising hasta comida

Las firmas locales apuestan por colecciones de indumentaria y propuestas culinarias temáticas vinculadas a los equipos participantes para captar parte del flujo de aficionados que se espera durante el torneo

Kansas City lanza productos para el Mundial 2026: desde merchandising hasta comida

Texas y Florida lideran el éxodo de sedes corporativas: por qué cada vez más empresas abandonan California y Nueva York

Un reporte de CBRE contabilizó 725 mudanzas de casas matrices entre 2018-2025, con Dallas-Fort Worth, Austin, Houston y Miami como polos favorecidos por menor carga impositiva y reglas previsibles

Texas y Florida lideran el éxodo de sedes corporativas: por qué cada vez más empresas abandonan California y Nueva York

TECNO

Métodos sencillos para que los cables de tus dispositivos duren más tiempo

Métodos sencillos para que los cables de tus dispositivos duren más tiempo

Gemini, Claude, GPT y Grok: las IA ya tienen sus propias emisoras de radio, pero ¿cuál es la más exitosa?

Nuevos emojis para WhatsApp llegarían con diseños únicos en la próxima actualización de Android

Elon Musk comprará más generadores contaminantes para centros de datos, a pesar de ser demandado por ello

Los autos de Tesla que se manejan solos se abren paso en Europa y ahora llegan a Lituania

ENTRETENIMIENTO

‘Las aventuras de Cliff Booth’ tendrá un estreno exclusivo en IMAX un mes antes de llegar a Netflix

‘Las aventuras de Cliff Booth’ tendrá un estreno exclusivo en IMAX un mes antes de llegar a Netflix

La nueva ‘Supergirl’, Milly Alcock, preparada para convertirse en la superheroína que rompa los esquema del universo DC: “Va a ser muy punk”

Rihanna protagoniza una sensual campaña de Savage X Fenty con diseño de fresas

Kim Kardashian revela que toma hasta 35 suplementos al día en su rutina de bienestar

La guionista de ‘The Resident’ acusa a la ABC de replicar su idea para el nuevo spin-off de ‘Grey’s Anatomy’

MUNDO

Diez años, 1.800 millones de dólares y trenes sin conductor: así es el tren que quiere transformar Astaná

Diez años, 1.800 millones de dólares y trenes sin conductor: así es el tren que quiere transformar Astaná

Reino Unido alivió las sanciones al petróleo ruso ante el alza de combustible por la guerra en Medio Oriente

Estados Unidos abordó un buque petrolero con bandera iraní en el golfo de Omán

Ucrania reforzará sus defensas en el norte ante posibles ofensivas rusas desde Bielorrusia

El cambio climático podría cuadruplicar las personas sin hogar en Australia en la próxima década