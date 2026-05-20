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El cambio climático podría cuadruplicar las personas sin hogar en Australia en la próxima década

Un estudio de la Universidad de Sídney proyecta pérdidas superiores a 571.000 millones de dólares en el mercado inmobiliario. Arrendatarios, jóvenes en riesgo y pueblos originarios son los más expuestos a un colapso habitacional

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El cambio climático podría cuadruplicar la población sin hogar en Australia en la próxima década, según estudios de la Universidad de Sídney - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El cambio climático podría cuadruplicar la población sin hogar en Australia en la próxima década, según estudios de la Universidad de Sídney - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Australia podría cuadruplicar la cantidad de personas sin hogar en la próxima década debido al impacto del cambio climático en la vivienda, según investigaciones recientes de la Universidad de Sídney y un estudio publicado en Cities. El riesgo persiste incluso con políticas de mitigación, pero se acentúa bajo escenarios de emisiones elevadas, advierten los expertos.

Se proyecta que, durante los próximos diez años, el cambio climático aumentará los costos de la vivienda e impulsará un deterioro de la asequibilidad, especialmente para los sectores más vulnerables. El mercado inmobiliario australiano podría registrar pérdidas por más de 571.000 millones de dólares australianos en 2030, afectando tanto la oferta como el acceso a viviendas. El encarecimiento de alquileres —hasta un 45% menos asequibles— y la presión sobre familias de bajos ingresos podrían incrementar drásticamente la población sin hogar.

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Las simulaciones de la Universidad de Sídney concluyen que, bajo un escenario de alto nivel de emisiones, el número de personas sin hogar se multiplicaría por cuatro respecto a los niveles de 2020. Incluso si las emisiones se mantienen bajas, el riesgo de duplicar esta cifra se mantiene vigente. Una subida sostenida en los precios empujaría a miles de personas fuera del sistema habitacional.

Para elaborar estas proyecciones, el estudio utilizó datos nacionales entre 2003 y 2020, examinando cómo los extremos climáticos alzan las primas de seguro, dificultan el acceso a hipotecas y desincentivan la inversión, estableciendo puntos críticos en costos y disponibilidad de vivienda. En 2021, las primas de seguro aumentaron un 5,9%, anticipando un encarecimiento progresivo que —según el análisis— impactará especialmente a quienes alquilan o viven con ingresos limitados.

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Personas indígenas australianas bajo un refugio improvisado. Al fondo, casas inundadas y destrozadas por incendios. Letreros sobre alquileres y seguros inalcanzables.
El cambio climático podría cuadruplicar la población sin hogar en Australia en la próxima década, según estudios de la Universidad de Sídney - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores de vulnerabilidad y presión en el mercado inmobiliario

El impacto del cambio climático en el mercado inmobiliario australiano es multidimensional. De acuerdo con el informe en Cities, los daños físicos ocasionados por eventos extremos se suman a incrementos indirectos, como en las primas de seguro y tasas hipotecarias.

La disponibilidad y demanda de propiedades se ven alteradas por interrupciones en cadenas de suministro y cambios en inversiones, lo que genera presión sobre el mercado. Los arrendatarios suelen soportar en mayor medida la subida de precios, lo que eleva la tensión social.

El estudio alerta que políticas genéricas enfocadas solo en seguros o hipotecas pueden profundizar las desigualdades si no se adaptan a las diferentes realidades socioeconómicas nacionales.

Vista aérea de un espantapájaros en un campo agrícola con filas de maíz joven sobre tierra seca y agrietada, junto a trigo maduro y seco, bajo un cielo soleado.
Se estima que el mercado inmobiliario de Australia perdería hasta 571.000 millones de dólares australianos por el impacto climático en 2030 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en los grupos más vulnerables frente al cambio climático

Según la Universidad de Sídney, los arrendatarios, hogares de bajos ingresos, jóvenes en riesgo y pueblos originarios figuran entre los más afectados por la crisis habitacional agravada por el clima. Su mayor dependencia de la renta y menor margen financiero los vuelve especialmente expuestos a cualquier alza de alquileres o primas.

El profesor Nader Naderpajouh señaló, según recoge Phys.org, que “las políticas de vivienda suelen ser genéricas y es necesario redirigir las prioridades hacia apoyos específicos para hogares de bajos ingresos, arrendatarios y quienes están en riesgo de quedarse sin hogar”.

El informe indica que, si el costo de propiedad crece un 0,5% anual, la población sin hogar podría subir un 16%, mientras la asequibilidad para arrendar caería un 15%. En el peor escenario —con incrementos de hasta 3% anuales—, habría un salto del 69% en personas sin hogar y una disminución del 36% en alquileres asequibles.

Ocho jóvenes indígenas sentados dentro de un refugio de lona azul. Detrás, casas inundadas y quemadas; se aprecian letreros de alquiler y seguro denegado.
El 2021 registró un alza del 5,9% en las primas de seguros de vivienda, anticipando encarecimientos progresivos que afectan a familias con ingresos limitados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos y recomendaciones para la política habitacional

Tanto Cities como la Universidad de Sídney coinciden en que las intervenciones actuales resultan insuficientes ante los nuevos desafíos. Subrayan la urgencia de orientar políticas fiscales —como aranceles, impuestos a la vivienda y subsidios— hacia medidas focalizadas y basadas en simulaciones de escenarios climáticos.

Peyman Habibi-Moshfegh insistió en que toda nueva política habitacional debe someterse a simulaciones climáticas para no ahondar la desigualdad: “Las futuras crisis climáticas deben incluirse expresamente en el diseño de medidas de vivienda”, afirmó a Phys.org.

El eje común en las recomendaciones es crear sistemas de apoyo resilientes, capaces de amortiguar crisis económicas y sociales para proteger a los sectores más vulnerables del país.

Mientras el cambio climático reconfigura el acceso a la vivienda en Australia, las decisiones de los responsables políticos y autoridades locales determinarán si la respuesta social logra garantizar que ningún grupo quede fuera del derecho a una vivienda digna.

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