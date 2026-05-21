La Generación Z afirma que con USD 100.000 al año no logra estabilidad en Estados Unidos, según un informe

El 29% de la Generación Z en Estados Unidos vive de cheque en cheque, incluso con ingresos superiores a USD 100.000, según Bank of America (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una parte de la Generación Z en Estados Unidos, ganar USD 100.000 al año ya no garantiza estabilidad: 29% de quienes superan ese ingreso afirma que vive de cheque en cheque.

La expresión, de uso extendido en Estados Unidos, se aplica a quienes gastan todo su salario mensual y dependen enteramente del próximo pago.

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El dato surge del informe 2026 Gen Z & The Cost of Adulting (La Generación Z y el costo de la vida adulta), de Bank of America (Banco de América), difundido el 19 de mayo de 2026.

El documento describe una combinación de alquileres altos, costos de transporte y alimentos, y deudas que presiona incluso a quienes tienen salarios de seis cifras y reduce la capacidad de ahorro y la toma de decisiones financieras de largo plazo a este grupo que recién entra en la vida adulta.

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Bank of America reportó que el 42% de los jóvenes de 18 a 29 años vivió de cheque en cheque en 2026. La proporción subió a 73% entre quienes ganan menos de USD 50.000, bajó a 48% entre los que perciben entre USD 50.000 y USD 100.000, y se ubicó en 29% entre quienes registran ingresos de USD 100.000 o más.

El mayor ahogo financiero: el salto a la independencia

El 51% de los jóvenes de la Generación Z entre 23 y 25 años enfrenta la mayor presión económica debido al salto a la independencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de la cohorte, el tramo con mayor presión económica fue el de 23 a 25 años. De acuerdo con Bank of America, 51% de ese grupo vivió al día, por encima del 36% registrado entre los 18 y 22 años y del 43% entre los 26 y 29.

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El informe vinculó esa diferencia con la pérdida de apoyo familiar en un momento clave: el inicio de la independencia. Entre los jóvenes de 23 a 25 años, solo 29% dijo recibir ayuda de sus padres u otros familiares.

En el segmento de 18 a 22 años, ese respaldo alcanzó al 51%; y en el tramo de 26 a 29 descendió al 18%, según Bank of America.

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El estudio identificó los principales obstáculos financieros: 49% señaló el alto costo de vida, 35% mencionó ingresos insuficientes y 29% identificó el alquiler o los costos de vivienda como una barrera.

Además, 50% de la Generación Z dijo que no gana lo suficiente para sostener el nivel de vida que desea, una percepción que, según el informe, se mantuvo relativamente estable desde 2022.

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Vivienda: el gasto que reordena todo el presupuesto

El 17% de la Generación Z destina más de la mitad de su salario mensual a gastos de vivienda, tendencia que aumenta cada año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vivienda aparece como el punto más frecuente del ajuste. Bank of America registró que 17% de los jóvenes destina más de la mitad de su cheque mensual a costos vinculados a la vivienda. El mismo indicador había sido de 13% en 2025 y de 10% en 2024, según el informe.

Esa presión, según el reporte, obliga a reconfigurar el resto del consumo mensual. En paralelo, el documento incorporó contexto con información del Bank of America Institute, el área de análisis y datos del banco.

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De acuerdo con ese equipo, el crecimiento de la renta mediana para la Generación Z y los millennials se desaceleró en los 12 meses hasta febrero de 2026, frente a los ritmos observados en 2024 y 2023.

El transporte también surge como una fuente de presión adicional. El Bank of America Institute indicó que la Generación Z parece ser la más expuesta al aumento de los precios de la gasolina, un impacto que se amplifica en un país donde gran parte de los traslados cotidianos dependen del automóvil.

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Recortar, postergar y sumar ingresos: la respuesta para llegar a fin de mes

El 69% de los jóvenes describe haber realizado ajustes como recortar salidas o buscar trabajos extra para llegar a fin de mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayor parte de los jóvenes describió medidas concretas para sostener el mes. De acuerdo con Bank of America, 69% de la Generación Z tomó decisiones de ajuste en los últimos 12 meses. Entre esas estrategias, 40% redujo las salidas a comer, 24% dejó de asistir a eventos con amigos y 20% empezó a comprar en supermercados más baratos.

La búsqueda de ingresos adicionales también se intensificó. El informe informó que 16% comenzó un trabajo extra, frente al 12% que lo hacía en 2025.

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Ese segundo empleo se vinculó con la necesidad de cubrir gastos corrientes, más que con un plan de crecimiento patrimonial.

El estudio también retrató cambios en la conversación sobre dinero. 42% dijo practicar el presupuesto en voz alta, que consiste en expresar de forma directa qué planes sociales se pueden pagar y cuáles no.

Además, 60% afirmó que habla abiertamente de dinero con amigos, una práctica que Bank of America asoció con la necesidad de reducir presión social y sostener prioridades financieras.

Ahorro y retiro: señales de fragilidad incluso con salarios altos

El informe advirtió que vivir al día puede impactar en decisiones de largo plazo, en particular en el ahorro previsional. Entre los jóvenes con ingresos superiores a USD 100.000, 26% dijo aportar a un plan 401(k) y 23% afirmó contribuir a una cuenta Individual Retirement Account (cuenta individual de retiro), según Bank of America.

Al mismo tiempo, el documento reportó un dato que el banco interpretó como intención de construir resguardo, aunque con capacidad desigual: 66% de la Generación Z dijo que ahorra, frente a 60% en 2024.

Dentro de ese grupo, 36% afirmó que guarda lo que sobra cuando es posible, 22% contribuye a un plan 401(k) y 21% aparta un porcentaje fijo del cheque para ahorros.

El estudio sumó un indicador para medir prioridades ante un alivio mensual. Según Bank of America, si tuvieran USD 300 adicionales por mes, 54% de la Generación Z lo destinaría al ahorro, por encima de otras generaciones incluidas en el relevamiento.

Metodología del informe

El reporte se basó en una encuesta online realizada por la consultora internacional de investigación de mercados Ipsos entre el 10 y el 28 de febrero de 2026, con muestras nacionales de 1.146 adultos de la población general y 1.133 adultos de la Generación Z (18 a 29 años), con un margen de error de ±3,0 % y un nivel de confianza de 95%, según detalló Bank of America en 2026 Gen Z & The Cost of Adulting (La Generación Z y el costo de la vida adulta).