Estados Unidos

Kansas City lanza productos para el Mundial 2026: desde merchandising hasta comida

Las firmas locales apuestan por colecciones de indumentaria y propuestas culinarias temáticas vinculadas a los equipos participantes para captar parte del flujo de aficionados que se espera durante el torneo

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Shatto Milk Co. ofrece un vaso coleccionable con temática del Mundial (AP Foto/Nick Ingram).
Shatto Milk Co. ofrece un vaso coleccionable con temática del Mundial (AP Foto/Nick Ingram).

Kansas City se prepara para el inicio del Mundial 2026 con una apuesta comercial de sus pequeños negocios: chocolates, helados, galletitas, leche saborizada y ropa inspirados en las selecciones que llegarán a la ciudad desde el 16 de junio.

Con esta estrategia, esperan captar parte del movimiento económico que dejará un torneo para el que los organizadores locales prevén más de 600.000 personas durante el verano, reportaron The Associated Press y The Kansas City Star.

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Los sabores del torneo: dulce de leche, chai latte y más

Diversos locales gastronómicos apuestan por propuestas distintas para los aficionados. La heladería Betty Rae’s diseñó sabores vinculados a los equipos que jugarán en el Kansas City Stadium y a los que tendrán su base en la zona.

Para los argentinos, la heladería preparó un sabor con base de dulce de leche y trozos de alfajor, mientras que para los argelinos, la propuesta es una reinterpretación de la baklava con helado de miel, masa filo y almendras.

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Una persona con guantes toma helado de una vitrina de postres congelados con una cuchara, sosteniendo una taza de plástico en la otra mano
La heladería Betty Rae’s presenta nuevos sabores temáticos inspirados en equipos que juegan en el Kansas City Stadium (Captura de video: Associated Press ).

La misma lógica siguió Shatto Milk Co., que todavía realiza entregas semanales de leche en botellas de vidrio a domicilio y lanzó nueve sabores conmemorativos para selecciones que pasarán por el Heartland. Entre esos sabores figuran chocolate con naranja para Curazao, chai latte para Inglaterra y butter pecan para Países Bajos.

Dos botellas de vidrio vacías con tapas roja y azul, con diseños de fútbol y texto "WELCOME" y "CURAÇAO", sobre una mesa de madera
La empresa Shatto Milk rinde homenaje a las selecciones de fútbol con ediciones limitadas de sabores especiales de leche (Captura de video: Associated Press ).

La chocolatería André’s, una tienda fundada en 1955, lanzó una línea de dulces inspirados en el fútbol por la Copa del Mundo, con precios entre USD 6,25 y USD 20. Entre las propuestas figuran tabletas de USD 10 cada una, elaboradas con sabores asociados a países que se hospedan y juegan en la ciudad, como dulce de leche en chocolate con leche para Argentina y maracuyá en chocolate negro al 72% para Ecuador.

Por su parte, la pastelería Cookie Bliss KC, ubicada en Northland, ofrece galletas personalizadas de los equipos, partidos y diseños generales alusivos. Los sets se venden en paquetes de seis unidades e incluyen motivos como una pelota de fútbol, una bandera, frases de celebración en el idioma local y una camiseta.

La media docena de galletas personalizadas de tamaño normal cuesta USD 23,50 y las mini galletas valen USD 24,75 por 11 unidades. Ambas están disponibles para pedidos anticipados y para compra directa durante junio y julio.

Triptico mostrando: decoración de galletas, repostero en escritorio con bandejas de galletas y letreros, y variedad de galletas con banderas y saludos.
Cada set de galletas personalizadas contiene seis unidades con diseños temáticos de fútbol, banderas y frases de celebración (Instagram: @cookieblisskc).

La ropa también busca convertir el torneo en negocio local

El impulso no se limita a la comida. Sandlot Goods, que fabrica indumentaria y otros productos con inspiración vintage, presentó su línea Summer of Soccer con camisetas que llevan la inscripción “Kansas City” en los colores de Argentina, Argelia, Inglaterra y Países Bajos.

La marca local de ropa Charlie Hustle diseñó dos líneas de camisetas. La primera propone modelos específicos por selección, con la bandera del país junto a la de Estados Unidos, el nombre del país en letras grandes y “Kansas City” en la parte inferior. La segunda colección reinterpreta el logo del corazón de KC. Todas las camisetas cuestan USD 38.

La firma también creó camisetas y una sudadera con capucha con ocho banderas y la frase “Soccer City USA”. En ese caso, los precios van de USD 32 a USD 56.

Seis modelos, tres hombres y tres mujeres, posan con ropa deportiva de fútbol de varias naciones y Kansas City sobre un fondo blanco, con balones.
La colección de camisetas de Charlie Hustle destaca diseños exclusivos con banderas de países y alusiones a Kansas City (Instagram: @charliehustleco).

Otro ejemplo es Three KC, una pequeña marca de ropa que, según The Associated Press, resume el perfil de los comercios familiares que buscan aprovechar el fervor del Mundial. Su responsable, Brendan Curran, trabaja como profesor de matemáticas durante el día y gestiona la empresa prácticamente en solitario, mientras sus diseños inspirados en el fútbol, inicialmente vendidos en su tienda en línea, ya llegaron a varios locales físicos del área.

Qué partidos se disputan en Kansas

La sede que concentrará la actividad del torneo en la ciudad y recibirá a los equipos y a los hinchas en cada jornada será el Kansas City Stadium. El calendario de partidos se conforma de la siguiente manera:

  • 16 de junio: Argentina vs. Argelia
  • 20 de junio: Ecuador vs. Curazao
  • 25 de junio: Túnez vs. Países Bajos
  • 27 de junio: Argelia vs. Austria
  • 3 de julio: Ganador del Grupo K vs. Tercer lugar D/E/I/J/L
  • 11 de julio: Cuartos de final con equipos a confirmar.

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