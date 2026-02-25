Estados Unidos

Asesinaron a un cerrajero en West Miami: cámaras de seguridad registraron el momento del crimen

El homicidio de Adrián Venero fue captado por el sistema de vigilancia del edificio donde trabajaba, permitiendo a la policía identificar y detener rápidamente al sospechoso principal, Luis David Lemus, quien enfrenta cargos graves

Guardar
El video de vigilancia registró
El video de vigilancia registró el asesinato de Adrián Venero en West Miami, proporcionando pruebas clave para la investigación policial. (Telemundo 51)

Un video de vigilancia capturó los últimos instantes de Adrián Venero, cerrajero de treinta y siete años, quien fue asesinado mientras finalizaba un trabajo en un edificio de apartamentos en West Miami. Las imágenes también registraron el momento en el que el padre del presunto responsable increpa a su hijo por el crimen.

La detención de Luis David Lemus, identificado como principal sospechoso, ocurrió pocas horas después y este lunes compareció ante la corte de Miami-Dade. El acusado enfrenta cargos de homicidio en segundo grado y sin posibilidad de obtener libertad bajo fianza, según informó Telemundo 51, canal local de noticias.

La tragedia ocurrió el 20 de febrero en el edificio situado en el 6355 de la calle ocho del suroeste. De acuerdo con el Departamento de Policía de West Miami, la víctima fue encontrada sin vida en el pasillo del séptimo piso, con un disparo en la cabeza, y fue declarada muerta a las 18:32.

Su esposa, Nicole Galvis, relató al medio que notó algo extraño porque su esposo no mantuvo el contacto habitual ni respondió a sus llamadas:

“Supe que algo había pasado porque él siempre me está llamando y no había sabido de él en unas dos horas. Revisé su ubicación y vi que no había movimiento y no estaba contestando mis llamadas. Sentí que algo estaba mal y fui al lugar, vi la escena del crimen y toda la policía, y fue cuando los detectives me dijeron lo que había pasado”.

El video reveló el momento clave del ataque y la reacción de la familia del acusado

Las cámaras de seguridad mostraron a Venero junto al hombre que lo contrató, minutos antes del ataque. Posteriormente, la misma cámara captó la llegada de Lemus y su padre. En ese instante, el padre del sospechoso lo confronta, increpándole: “¿Cómo tú le vas a hacer eso a ese hombre? ¡Un hombre que vino a ayudarte... un infeliz que tiene hijos!”.

El homicidio de Adrián Venero fue captado por el sistema de vigilancia del edificio donde trabajaba, permitiendo a la policía identificar y detener rápidamente al sospechoso principal, Luis David Lemus, quien enfrenta cargos graves.

La investigación revela que Lemus intentaba cambiar la cerradura de la puerta principal de su apartamento y, al quedarse afuera, recurrieron al servicio del cerrajero. Mientras Venero trabajaba, Lemus extrajo un arma de fuego y disparó a quemarropa en la cabeza del trabajador, de acuerdo al informe de las autoridades.

La detención del sospechoso y su primera audiencia judicial

Horas después del homicidio, la Unidad Táctica contra Robos localizó al sospechoso en la intersección de Southwest cincuenta y dos Court y la calle siete suroeste. La aprehensión de Luis David Lemus, de treinta y dos años, tuvo lugar aproximadamente a las 0:11 del día siguiente (00:11), gracias a la identificación proporcionada por el video de vigilancia.

Ante la corte de Miami-Dade, Lemus compareció este lunes por videoconferencia desde la cárcel Turner Guilford Knight (TGK). La jueza Mindy Glazer le preguntó reiteradamente si hablaba inglés, sin obtener respuesta. Tampoco respondió a la intérprete de español. En la grabación de la audiencia puede verse al acusado de pie frente a la cámara, luego sentado y, finalmente, tumbado en la cama, cubriéndose con una manta mientras continuaba la sesión.

Durante la audiencia, la corte designó un abogado de la Oficina del Defensor Público para Lemus y le recordó su derecho a guardar silencio, además de indicarle que no debía discutir el caso con nadie salvo su representante legal. Tras revisar los hechos, la jueza Mindy Glazer aceptó la petición de la fiscalía para que el acusado permanezca bajo detención preventiva sin derecho a fianza.

El impacto en la familia de la víctima

Para la familia de Adrián Venero, la noticia significó una pérdida profunda. Nicole Galvis relató a Telemundo 51: “Le dijimos a los niños que papi falleció, que alguien muy malo le quitó la vida mientras estaba trabajando”. Explicó que sus hijos, de nueve y trece años, no comprendían por qué ocurrió el ataque: “él solo estaba trabajando y el hombre simplemente le disparó en la cabeza. Eso es todo lo que sé”.

Adrián Venero fue asesinado de
Adrián Venero fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras realizaba su trabajo en un edificio de apartamentos, según el informe policial de West Miami. (Telemundo 51)

Galvis detalló que sus hijos, hermanos, padres y amigos sufren las consecuencias del hecho, subrayando la magnitud del dolor familiar: “Mis hijos quedaron destruidos, toda su familia, sus hermanos, su hermana, su mamá, su papá. Todos están afectados, sus amigos”.

En su testimonio, Galvis pidió a las autoridades una actuación diligente: “Por favor, que se haga justicia. Porque esto no está bien, esto es muy injusto. él solo estaba ayudando”.

Un caso que conmociona a la comunidad de West Miami

Las pruebas reunidas, en gran parte gracias a las grabaciones de seguridad, posibilitaron una rápida reacción policial. El cargo formal contra Luis David Lemus es “asesinato en segundo grado con el empleo de un arma mortal”.

La decisión de negarle la fianza mantendrá al acusado privado de libertad mientras avanza el proceso judicial.

La reconstrucción del caso quedó respaldada minuto a minuto: desde la solicitud del cerrajero y el arribo al edificio, hasta el disparo y la confrontación entre padre e hijo, elementos que aportan rigor probatorio al expediente, según explicó Telemundo 51.

El homicidio ha provocado conmoción en la comunidad local de West Miami, sensibilizada por la brutalidad del acto y su repercusión en una familia que perdió a su sostén mientras cumplía con su labor.

Temas Relacionados

Estados UnidosWest MiamiDepartamento de Policía de West MiamiCorte de Miami-DadeAdrián VeneroHomicidioPrisión Preventivaasesinatocrimen

Últimas Noticias

Estado de la Unión: Donald Trump analizó la gestión del primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca

El presidente de EEUU pronunció el tradicional discurso ante los legisladores en el Capitolio. Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que el tema de las palabras del mandatario es “Estados Unidos a los 250 años: Fuerte, próspero y respetado”, un guiño al 250.º aniversario del país este año

Estado de la Unión: Donald

El desfile de San Patricio en Dallas congregará a más de 100.000 personas el 14 de marzo

La mayor celebración celta en el suroeste de Estados Unidos reunirá a visitantes y residentes con actividades, música y un mercado temático, bajo estrictas medidas de seguridad y una logística especial preparada por el comité organizador

El desfile de San Patricio

Tres destinos en Nueva York donde la nieve se convierte en aventura

Las localidades cercanas a la ciudad cuentan con actividades invernales y entornos naturales que permiten alejarse de la rutina, brindando espacios aptos para familias y visitantes interesados en la fotografía de paisajes

Tres destinos en Nueva York

Chicago presenta plan millonario para reconvertir el Soldier Field sin los Bears

Un proyecto de USD 630 millones busca transformar el estadio en un centro de espectáculos masivos, mientras la franquicia negocia su salida y la ciudad intenta mantener la relevancia del recinto

Chicago presenta plan millonario para

El FBI alerta sobre estafas con deepfakes que suplantan a líderes religiosos en Florida

La proliferación de videos manipulados con inteligencia artificial ha provocado que fieles sean engañados por perfiles falsos de pastores, desencadenando advertencias de autoridades y expertos en ciberseguridad en el estado

El FBI alerta sobre estafas

TECNO

El Pentágono apuesta por la

El Pentágono apuesta por la IA y acuerda con Elon Musk usar Grok en sistemas clasificados

Filtran el primer título gratuito de PlayStation Plus: llegará en marzo de 2026

Hacker se hospedó en hoteles de lujo pagando un céntimo la noche: cómo lo hizo

Cómo resolver fallos de conexión Bluetooth en dispositivos Apple

La IA dispara la velocidad de los ciberataques: cuatro veces más rápido

ENTRETENIMIENTO

Sangre, instinto y miedo real:

Sangre, instinto y miedo real: los secretos detrás de la brutal escena del oso en Revenant

“Quería que nadie supiera quiénes eran mis padres”: la confesión de Kate Hudson sobre sus inicios en el cine que sorprendió a los fans

El día que Jim Morrison dijo no: la historia detrás de “Touch Me”, el hit inesperado de The Doors

El universo Addams recibe a Winona Ryder en la tercera temporada de Wednesday y ya genera expectativa

Si te ha gustado ‘El caballero de los Siete Reinos’, no te puedes perder esta película de justas medievales que está en plataformas

MUNDO

Un emperador caído, una prisión

Un emperador caído, una prisión sin barrotes y una isla donde el tiempo se detuvo: así es Longwood House, la última morada de Napoleón

Narendra Modi se reunirá con Netanyahu durante su visita a Israel para fortalecer la cooperación en seguridad y tecnológica

Japón denunció el arresto de un nipón en Teherán y exigió su liberación al régimen iraní

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca de Taiwán para reforzar su defensa ante la amenaza militar del régimen chino

Los países nórdicos y bálticos exigieron a Rusia un alto el fuego inmediato en el aniversario de la invasión a Ucrania