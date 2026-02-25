Asesinaron a un cerrajero en West Miami: cámaras de seguridad registraron el momento del crimen

El video de vigilancia registró el asesinato de Adrián Venero en West Miami, proporcionando pruebas clave para la investigación policial. (Telemundo 51)

Un video de vigilancia capturó los últimos instantes de Adrián Venero, cerrajero de treinta y siete años, quien fue asesinado mientras finalizaba un trabajo en un edificio de apartamentos en West Miami. Las imágenes también registraron el momento en el que el padre del presunto responsable increpa a su hijo por el crimen.

La detención de Luis David Lemus, identificado como principal sospechoso, ocurrió pocas horas después y este lunes compareció ante la corte de Miami-Dade. El acusado enfrenta cargos de homicidio en segundo grado y sin posibilidad de obtener libertad bajo fianza, según informó Telemundo 51, canal local de noticias.

La tragedia ocurrió el 20 de febrero en el edificio situado en el 6355 de la calle ocho del suroeste. De acuerdo con el Departamento de Policía de West Miami, la víctima fue encontrada sin vida en el pasillo del séptimo piso, con un disparo en la cabeza, y fue declarada muerta a las 18:32.

Su esposa, Nicole Galvis, relató al medio que notó algo extraño porque su esposo no mantuvo el contacto habitual ni respondió a sus llamadas:

“Supe que algo había pasado porque él siempre me está llamando y no había sabido de él en unas dos horas. Revisé su ubicación y vi que no había movimiento y no estaba contestando mis llamadas. Sentí que algo estaba mal y fui al lugar, vi la escena del crimen y toda la policía, y fue cuando los detectives me dijeron lo que había pasado”.

El video reveló el momento clave del ataque y la reacción de la familia del acusado

Las cámaras de seguridad mostraron a Venero junto al hombre que lo contrató, minutos antes del ataque. Posteriormente, la misma cámara captó la llegada de Lemus y su padre. En ese instante, el padre del sospechoso lo confronta, increpándole: “¿Cómo tú le vas a hacer eso a ese hombre? ¡Un hombre que vino a ayudarte... un infeliz que tiene hijos!”.

La investigación revela que Lemus intentaba cambiar la cerradura de la puerta principal de su apartamento y, al quedarse afuera, recurrieron al servicio del cerrajero. Mientras Venero trabajaba, Lemus extrajo un arma de fuego y disparó a quemarropa en la cabeza del trabajador, de acuerdo al informe de las autoridades.

La detención del sospechoso y su primera audiencia judicial

Horas después del homicidio, la Unidad Táctica contra Robos localizó al sospechoso en la intersección de Southwest cincuenta y dos Court y la calle siete suroeste. La aprehensión de Luis David Lemus, de treinta y dos años, tuvo lugar aproximadamente a las 0:11 del día siguiente (00:11), gracias a la identificación proporcionada por el video de vigilancia.

Ante la corte de Miami-Dade, Lemus compareció este lunes por videoconferencia desde la cárcel Turner Guilford Knight (TGK). La jueza Mindy Glazer le preguntó reiteradamente si hablaba inglés, sin obtener respuesta. Tampoco respondió a la intérprete de español. En la grabación de la audiencia puede verse al acusado de pie frente a la cámara, luego sentado y, finalmente, tumbado en la cama, cubriéndose con una manta mientras continuaba la sesión.

Durante la audiencia, la corte designó un abogado de la Oficina del Defensor Público para Lemus y le recordó su derecho a guardar silencio, además de indicarle que no debía discutir el caso con nadie salvo su representante legal. Tras revisar los hechos, la jueza Mindy Glazer aceptó la petición de la fiscalía para que el acusado permanezca bajo detención preventiva sin derecho a fianza.

El impacto en la familia de la víctima

Para la familia de Adrián Venero, la noticia significó una pérdida profunda. Nicole Galvis relató a Telemundo 51: “Le dijimos a los niños que papi falleció, que alguien muy malo le quitó la vida mientras estaba trabajando”. Explicó que sus hijos, de nueve y trece años, no comprendían por qué ocurrió el ataque: “él solo estaba trabajando y el hombre simplemente le disparó en la cabeza. Eso es todo lo que sé”.

Galvis detalló que sus hijos, hermanos, padres y amigos sufren las consecuencias del hecho, subrayando la magnitud del dolor familiar: “Mis hijos quedaron destruidos, toda su familia, sus hermanos, su hermana, su mamá, su papá. Todos están afectados, sus amigos”.

En su testimonio, Galvis pidió a las autoridades una actuación diligente: “Por favor, que se haga justicia. Porque esto no está bien, esto es muy injusto. él solo estaba ayudando”.

Un caso que conmociona a la comunidad de West Miami

Las pruebas reunidas, en gran parte gracias a las grabaciones de seguridad, posibilitaron una rápida reacción policial. El cargo formal contra Luis David Lemus es “asesinato en segundo grado con el empleo de un arma mortal”.

La decisión de negarle la fianza mantendrá al acusado privado de libertad mientras avanza el proceso judicial.

La reconstrucción del caso quedó respaldada minuto a minuto: desde la solicitud del cerrajero y el arribo al edificio, hasta el disparo y la confrontación entre padre e hijo, elementos que aportan rigor probatorio al expediente, según explicó Telemundo 51.

El homicidio ha provocado conmoción en la comunidad local de West Miami, sensibilizada por la brutalidad del acto y su repercusión en una familia que perdió a su sostén mientras cumplía con su labor.