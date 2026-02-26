Estados Unidos

Alzheimer: el bloqueo de células madre neuronales, una posible clave terapéutica

Un estudio destaca que los superenvejecientes poseen características genéticas particulares que favorecen la preservación de neuronas jóvenes, lo que podría ser determinante para resistir el paso del tiempo sin perder memoria

Una persona mayor sonríe mientras
Una persona mayor sonríe mientras un cerebro translúcido con hipocampo iluminado y neuronas nuevas superpuestas simboliza la neurogénesis activa y la vitalidad cognitiva en la vejez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envejecimiento cerebral y la neurogénesis han generado debate durante décadas entre especialistas en neurociencia.

Un reciente estudio publicado en la revista Nature aporta datos inéditos sobre por qué algunos cerebros resisten mejor el paso del tiempo y conservan funciones cognitivas sobresalientes hasta edades avanzadas.

Desde hace tiempo se sabe que, con la edad, el cerebro suele acumular proteínas defectuosas. Esto lleva a la muerte celular y a la pérdida de memoria.

Un grupo de personas, denominados superenvejecientes, mantiene una agudeza mental similar a la de individuos treinta años más jóvenes.

Neurogénesis y superenvejecimiento: nuevos hallazgos en Nature

La investigación, dirigida por Orly Lazarov, profesor de neurociencia en la Universidad de Illinois en Chicago, exploró cerebros de adultos jóvenes y mayores, con foco en el hipocampo, una región esencial para el aprendizaje y la memoria.

Una silueta de persona mayor
Una silueta de persona mayor camina por un sendero al aire libre, con una imagen translúcida de un cerebro superpuesta, mostrando destellos de luz y crecimiento neuronal en el hipocampo, simbolizando el bienestar y la actividad mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los superenvejecientes presentaban aproximadamente el doble de neuronas nuevas respecto a adultos mayores con memoria promedio y 2,5 veces más que quienes padecían Alzheimer.

Este fenómeno, denominado neurogénesis, sugiere que algunos cerebros mantienen la capacidad de generar nuevas neuronas en la vejez.

El equipo identificó marcadores genéticos que distinguen entre células madre neurales, neuroblastos y neuronas inmaduras.

Lazarov compara este proceso con una secuencia vital: “Es casi como si las células madre neuronales fueran bebés, los neuroblastos una especie de adolescentes y las neuronas inmaduras casi adultas”.

La presencia de estas células indica que el cerebro sigue siendo plástico y capaz de regenerarse, incluso en edades avanzadas.

El hipocampo y la resiliencia genética

Los análisis mostraron que los superenvejecientes tenían no solo un mayor número de neuronas jóvenes, sino también características genéticas y epigenéticas particulares.

Tamar Gefen, profesora de psiquiatría en la Universidad Northwestern y coautora del estudio, señaló: “El superenvejecimiento ocurre no solo porque hay más de estas células jóvenes, sino porque hay un tipo de programación genética que permite su preservación”.

Grupo de personas mayores practica
Grupo de personas mayores practica ejercicios de pie guiados por personal en un centro geriátrico iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta resiliencia celular podría explicar la excelente memoria de los superenvejecientes. Además, los investigadores sostienen que la singularidad genética de estas neuronas inmaduras podría proteger el cerebro del deterioro asociado a la edad.

Alzheimer y nuevas perspectivas terapéuticas

Los resultados mostraron un dato relevante: entre personas con Alzheimer, existe una mayor cantidad de células madre neuronales en el hipocampo respecto a otros adultos mayores, pero muchos menos neuroblastos y neuronas inmaduras.

Hongjun Song, profesor de neurociencias en la Universidad de Pensilvania, interpreta el hallazgo de la siguiente forma: “Si la neurogénesis es normal, las células madre se pierden gradualmente”.

En el caso del Alzheimer, las células madre parecen quedar “desactivadas”, sin avanzar a etapas más maduras. Esta observación sugiere una posible vía terapéutica: si se lograra reactivar estas células madre latentes, tal vez se podría frenar el avance de la enfermedad.

Debate sobre la neurogénesis adulta y futuros desafíos

No existe acuerdo absoluto en la comunidad científica. Shawn Sorrells, profesor asociado en la Universidad de Pittsburgh, advierte sobre posibles limitaciones metodológicas y la necesidad de validar los resultados obtenidos con otras técnicas.

El debate sobre si los adultos humanos pueden generar nuevas neuronas continúa vigente, con estudios que arrojan resultados contradictorios debido a diferencias en los métodos de análisis.

Una representación médica de un
Una representación médica de un cerebro humano ilustra el bloqueo de células madre neuronales como una posible clave terapéutica en la enfermedad de Alzheimer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se sabe que bebés y niños pequeños, así como varias especies animales, pueden generar nuevas neuronas. No obstante, la capacidad de los adultos para hacerlo sigue bajo escrutinio.

Mientras continúan las investigaciones, la comunidad científica sigue con atención los trabajos de Orly Lazarov y su equipo para entender el papel de estas neuronas jóvenes en la memoria superior de los superenvejecientes.

El objetivo es transformar este conocimiento en tratamientos que ayuden a más personas a mantener sus facultades mentales con el paso del tiempo.

Envejecimiento saludable: consejos y tendencias

La neurogénesis no es el único factor vinculado a un envejecimiento exitoso. Los expertos destacan que el volumen y la conectividad de ciertas regiones cerebrales también inciden en la longevidad cognitiva.

Además, estudios recientes revelan que la fuerza muscular, más que el tamaño de los músculos, puede estar ligada a una mejor calidad de vida en la vejez.

Este diagrama ilustra las características
Este diagrama ilustra las características patológicas del Alzheimer, como las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares en el cerebro, y señala el bloqueo de células madre neuronales como un potencial objetivo terapéutico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas recomiendan añadir ejercicios de fuerza, equilibrio y acondicionamiento físico en la rutina diaria para promover el bienestar y la independencia en la tercera edad.

Mantener conversaciones familiares sobre cuidados y planificar el futuro son estrategias que contribuyen a un envejecimiento más digno y seguro.

