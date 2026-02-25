Detienen en Hollywood a un hombre acusado de asesinar a su padre tras una pelea por una mascota

La policía de Port St. Lucie emite una alerta B.O.L.O. buscando a Sheldon Brian Morrison, de 41 años, por asesinato, advirtiendo al público no acercarse a él ya que está potencialmente armado.

La detención de Sheldon Brian Morrison, de 41 años, generó conmoción en la región de Port St. Lucie tras el asesinato de su padre durante una discusión familiar, según informó Miami Herald. El caso, que involucra una presunta disputa por una mascota, llevó a una intensa persecución policial que terminó con la captura del sospechoso en Hollywood, de acuerdo con la versión oficial del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Las autoridades han sido cautas al divulgar detalles sobre el desencadenante exacto del conflicto, aunque han confirmado que el móvil estuvo relacionado con una mascota familiar, según Miami Herald. Mientras tanto, los investigadores continúan reuniendo pruebas para aclarar cómo se desarrollaron los hechos y determinar la responsabilidad penal del acusado.

Disputa doméstica y desencadenante del crimen

Según Miami Herald, la mañana del 18 de febrero la policía de Port St. Lucie recibió una llamada de emergencia después de que se escuchara un disparo en la cuadra 5900 de Ketona Circle. En el lugar, los agentes hallaron muerto al padre de Morrison, de 69 años, cuya identidad no fue revelada por las autoridades.

Miami Herald señala que Morrison fue identificado por la policía como el principal sospechoso. Sin embargo, al llegar los oficiales, ya no se encontraba en la vivienda, lo que activó un operativo de búsqueda.

Según el comunicado del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la policía local solicitó apoyo para localizar y detener al fugitivo.

Huida y persecución policial hasta Hollywood

De acuerdo con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Morrison escapó en un vehículo, lo que llevó a varias agencias policiales a coordinar esfuerzos para dar con su paradero. Miami Herald detalla que la pista sobre el coche permitió a los agentes seguirlo desde Port St. Lucie hasta el condado de Broward.

Según WPTV News, la Oficina del Sheriff de Broward detectó a Morrison en una zona residencial de Hollywood horas después del homicidio. Al intentar interceptar el auto, Morrison se negó a detenerse y condujo de forma errática hasta salirse de la carretera y terminar en una zona pantanosa, según el Servicio de Alguaciles.

La policía de Port St. Lucie busca a Sheldon Brian Morrison, de 41 años, en relación con un tiroteo fatal.

Los agentes le ordenaron salir del vehículo y caminar hacia ellos, logrando esposarlo sin mayores incidentes, según el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. En el registro personal hallaron un cargador de pistola de 9 mm y el vehículo fue remolcado para búsqueda de pruebas, según Miami Herald.

Investigación en desarrollo y traslado de detectives

Según el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, tras la captura de Morrison, detectives del Departamento de Policía de Port St. Lucie se desplazaron hasta Hollywood para avanzar con la investigación del homicidio. Al día siguiente de la detención, Morrison no figuraba bajo custodia en las cárceles de Broward ni St. Lucie, lo que indica que el proceso de traslado y formalización de cargos seguía pendiente.

WPTV News menciona que no existían antecedentes previos de violencia doméstica ni intervenciones policiales en el domicilio de la familia Morrison, un hecho que ha sorprendido a los vecinos del sector. Residentes locales manifestaron que la familia era reservada y no habían notado señales de conflicto previas.

Colaboración entre agencias y percepción comunitaria

Según el comunicado oficial del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la coordinación entre el Grupo de Trabajo Regional de Fugitivos del Caribe de Florida, la policía de Port St. Lucie y la Oficina del Sheriff de Broward fue fundamental para la captura de Morrison. Alrededor de 15 agentes participaron en el operativo final.

La noticia impactó a la comunidad de Port St. Lucie, donde la violencia doméstica no suele figurar como un problema frecuente, según Miami Herald. Organizaciones locales han reiterado la importancia de fortalecer las redes de apoyo para prevenir tragedias familiares, especialmente en contextos de disputa o estrés.