Estados Unidos

Detienen en Hollywood a un hombre acusado de asesinar a su padre tras una pelea por una mascota

Un hombre de 41 años fue arrestado en Hollywood como sospechoso de matar a tiros a su padre durante una disputa relacionada con una mascota familiar, informaron autoridades estadounidenses

Guardar
La policía de Port St.
La policía de Port St. Lucie emite una alerta B.O.L.O. buscando a Sheldon Brian Morrison, de 41 años, por asesinato, advirtiendo al público no acercarse a él ya que está potencialmente armado.

La detención de Sheldon Brian Morrison, de 41 años, generó conmoción en la región de Port St. Lucie tras el asesinato de su padre durante una discusión familiar, según informó Miami Herald. El caso, que involucra una presunta disputa por una mascota, llevó a una intensa persecución policial que terminó con la captura del sospechoso en Hollywood, de acuerdo con la versión oficial del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Las autoridades han sido cautas al divulgar detalles sobre el desencadenante exacto del conflicto, aunque han confirmado que el móvil estuvo relacionado con una mascota familiar, según Miami Herald. Mientras tanto, los investigadores continúan reuniendo pruebas para aclarar cómo se desarrollaron los hechos y determinar la responsabilidad penal del acusado.

Disputa doméstica y desencadenante del crimen

Según Miami Herald, la mañana del 18 de febrero la policía de Port St. Lucie recibió una llamada de emergencia después de que se escuchara un disparo en la cuadra 5900 de Ketona Circle. En el lugar, los agentes hallaron muerto al padre de Morrison, de 69 años, cuya identidad no fue revelada por las autoridades.

Miami Herald señala que Morrison fue identificado por la policía como el principal sospechoso. Sin embargo, al llegar los oficiales, ya no se encontraba en la vivienda, lo que activó un operativo de búsqueda.

Según el comunicado del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la policía local solicitó apoyo para localizar y detener al fugitivo.

Huida y persecución policial hasta Hollywood

De acuerdo con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Morrison escapó en un vehículo, lo que llevó a varias agencias policiales a coordinar esfuerzos para dar con su paradero. Miami Herald detalla que la pista sobre el coche permitió a los agentes seguirlo desde Port St. Lucie hasta el condado de Broward.

Según WPTV News, la Oficina del Sheriff de Broward detectó a Morrison en una zona residencial de Hollywood horas después del homicidio. Al intentar interceptar el auto, Morrison se negó a detenerse y condujo de forma errática hasta salirse de la carretera y terminar en una zona pantanosa, según el Servicio de Alguaciles.

La policía de Port St.
La policía de Port St. Lucie busca a Sheldon Brian Morrison, de 41 años, en relación con un tiroteo fatal.

Los agentes le ordenaron salir del vehículo y caminar hacia ellos, logrando esposarlo sin mayores incidentes, según el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. En el registro personal hallaron un cargador de pistola de 9 mm y el vehículo fue remolcado para búsqueda de pruebas, según Miami Herald.

Investigación en desarrollo y traslado de detectives

Según el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, tras la captura de Morrison, detectives del Departamento de Policía de Port St. Lucie se desplazaron hasta Hollywood para avanzar con la investigación del homicidio. Al día siguiente de la detención, Morrison no figuraba bajo custodia en las cárceles de Broward ni St. Lucie, lo que indica que el proceso de traslado y formalización de cargos seguía pendiente.

WPTV News menciona que no existían antecedentes previos de violencia doméstica ni intervenciones policiales en el domicilio de la familia Morrison, un hecho que ha sorprendido a los vecinos del sector. Residentes locales manifestaron que la familia era reservada y no habían notado señales de conflicto previas.

Colaboración entre agencias y percepción comunitaria

Según el comunicado oficial del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la coordinación entre el Grupo de Trabajo Regional de Fugitivos del Caribe de Florida, la policía de Port St. Lucie y la Oficina del Sheriff de Broward fue fundamental para la captura de Morrison. Alrededor de 15 agentes participaron en el operativo final.

La noticia impactó a la comunidad de Port St. Lucie, donde la violencia doméstica no suele figurar como un problema frecuente, según Miami Herald. Organizaciones locales han reiterado la importancia de fortalecer las redes de apoyo para prevenir tragedias familiares, especialmente en contextos de disputa o estrés.

Temas Relacionados

Estados UnidosHollywoodasesinatodiscusión familiarpersecución policialServicio de Alguaciles de Estados Unidos

Últimas Noticias

Waymo expande la operación de robotaxis a 10 ciudades de Estados Unidos

La empresa respaldada por Alphabet incorpora nuevas plazas en Texas y Florida, consolida su liderazgo en movilidad autónoma e impulsa la integración de los robotaxis en la vida cotidiana de los estadounidenses

Waymo expande la operación de

Cómo es el sistema de reciclaje de Estados Unidos

La gestión de residuos en el país destaca por su descentralización, con fuertes diferencias entre estados y ciudades que dificultan la efectividad del reciclado y generan confusión entre los ciudadanos en torno a las reglas y materiales aceptados

Cómo es el sistema de

El hallazgo de restos humanos deriva en detención por asesinato en California

Una adolescente desaparecida en Riverside fue identificada tras el hallazgo de restos humanos en Salton City, donde la policía arrestó a un hombre de 51 años que intentó evadir a las autoridades en su domicilio

El hallazgo de restos humanos

Los residentes del noreste estadounidense experimentan fatiga social tras la acumulación de tormentas invernales

El desgaste provocado por la nueva secuencia de nevadas se manifiesta en testimonios que reflejan saturación ante los desafíos de movilidad y las dificultades para retomar las actividades normales en la región

Los residentes del noreste estadounidense

Este hotel de Boston acaba de ser clasificado como uno de los mejores de Estados Unidos para 2026

La distinción obtenida constituye un reconocimiento al alto estándar de hospitalidad y a la variedad de servicios disponibles para quienes eligen hospedarse en este establecimiento del área de Back Bay

Este hotel de Boston acaba

TECNO

Verificación silenciosa: así es la

Verificación silenciosa: así es la tecnología que protege tus pagos digitales sin notificaciones molestas

Cotizaciones de criptomonedas en tiempo real: sigue al minuto

El problema de la IA en las empresas no está abajo, está en el medio

El Pentágono apuesta por la IA y acuerda con Elon Musk usar Grok en sistemas clasificados

Filtran el primer título gratuito de PlayStation Plus: llegará en marzo de 2026

ENTRETENIMIENTO

El pasado de Westeros: los

El pasado de Westeros: los personajes que conocieron a Dunk y Egg y conectan “Game of Thrones” con “El caballero de los 7 reinos”

Shakira, Mariah Carey y Oasis lideran la lista de nominados al Salón de la Fama del Rock 2026

El Agente Secreto estrena en Argentina tras conquistar Cannes y los Globos de Oro

Netflix deslumbra con primer teaser de Orgullo y prejuicio: Jane Austen regresa con una mirada contemporánea y elenco de lujo

Sangre, instinto y miedo real: los secretos detrás de la brutal escena del oso en Revenant

MUNDO

Tamar Eilam Gindin y el

Tamar Eilam Gindin y el mito del “gran enemigo” en Irán: “Israel es la excusa para arrestar a cualquier disidente”

El primer ministro australiano fue evacuado de su residencia tras una amenaza de bomba vinculada a China

Estados Unidos y Corea del Sur preparan nuevas maniobras militares en medio de las tensiones con la dictadur ade Kim Jong-un

Las bajas y abandonos en el Ejército ruso fuerzan una reestructuración en plena guerra contra Ucrania

Un emperador caído, una prisión sin barrotes y una isla donde el tiempo se detuvo: así es Longwood House, la última morada de Napoleón