El hallazgo de restos humanos deriva en detención por asesinato en California

Una adolescente desaparecida en Riverside fue identificada tras el hallazgo de restos humanos en Salton City, donde la policía arrestó a un hombre de 51 años que intentó evadir a las autoridades en su domicilio

La desaparición de una adolescente
La desaparición de una adolescente en California desencadenó una investigación que involucró a múltiples agencias y conmocionó a la comunidad local (Imperial County Sheriff’s Office/National Center for Missing & Exploited Children)

Una investigación, surgida tras la desaparición de T’Neya Tovar, una adolescente de 17 años de California, avanzó cuando agentes hallaron en diciembre de 2025 una pierna humana en el desierto cercano a Salton City; después de semanas de análisis forenses y búsqueda de ADN, Abraham Feinbloom, de 51 años, fue arrestado bajo cargos de asesinato y permanece detenido sin derecho a fianza, según informó el canal local KTLA.

La localización de los restos y la posterior detención intensifican el debate sobre la seguridad de menores reportados como desaparecidos y la colaboración entre agencias para esclarecer delitos graves.

La identificación por ADN de la víctima y la búsqueda del sospechoso

Las autoridades ratificaron la identidad de los restos hallados en el desierto el 21 de diciembre de 2025. Un análisis rápido de ADN cotejado con una muestra proporcionada por Charro Tovar, madre de la adolescente, permitió la confirmación: la pierna pertenecía a la menor desaparecida. El hallazgo de este único resto parcial, sin señal del resto del cuerpo, marcó el avance de la investigación.

Durante las semanas siguientes, los agentes intervinieron junto a otras agencias, como el FBI, en la recopilación de pruebas y la obtención de perfiles genéticos.

KTLA destaca que, hasta ese momento, las pesquisas en las bases de datos locales no habían arrojado posibles coincidencias, lo que prolongó la angustia de la familia. Solo el cruce con la muestra familiar reveló la identidad de la víctima.

El hallazgo de una pierna
El hallazgo de una pierna humana en una zona desértica de Salton City permitió, mediante pruebas de ADN, identificar a la joven desaparecida y orientar la investigación hacia un sospechoso (Google Maps)

Los movimientos de T’Neya Tovar en el día de su desaparición

T’Neya Tovar fue reportada como desaparecida el 1 de diciembre de 2025 en Hemet, condado de Riverside, según el centro nacional estadounidense especializado, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

Ese día, había viajado más de 110 kilómetros hasta el área de Thermal para reunirse con Abraham Feinbloom, a quien conocía previamente.

Su madre, Charro Tovar, relató que la joven solía compartir su ubicación con familiares y amigos. Al perderse toda comunicación ese día, los allegados comprendieron la gravedad de la situación.

T’Neya Tovar fue vista por
T’Neya Tovar fue vista por última vez en Hemet, Riverside, tras viajar más de 100 kilómetros para encontrarse con un hombre, hecho que marcó el inicio de su desaparición (National Center for Missing & Exploited Children)

Detención y acusación formal contra Abraham Feinbloom

El 13 de febrero de 2026, detectives y agentes del FBI ejecutaron una orden de registro en el domicilio de Feinbloom, ubicado en la calle 2800 de Harlequin Court en Salton City. Según el canal local KTLA, intentó huir saltando una cerca, pero fue arrestado bajo sospecha de asesinato y por resistirse a la autoridad.

La vivienda se encuentra a menos de un kilómetro del descampado donde apareció la pierna de T’Neya Tovar. Hasta la fecha, las fuerzas de seguridad no han precisado públicamente si la menor fue asesinada ni han divulgado la naturaleza exacta del vínculo entre víctima y acusado.

El diario estadounidense Los Angeles Times informó que Feinbloom enfrenta cargos por asesinato y dos agravantes vinculados al uso y disparo de un arma de fuego durante la comisión del delito. Si es hallado culpable de todos los cargos, la pena contemplada asciende a 50 años de cadena perpetua.

Abraham Feinbloom fue arrestado en
Abraham Feinbloom fue arrestado en su domicilio de Salton City tras intentar huir, y enfrenta cargos formales por asesinato y agravantes relacionados con el caso (Imperial County Sheriff’s Office)

Alcance de la investigación y colaboración interinstitucional

El caso movilizó la colaboración de múltiples organismos: la oficina del sheriff de Imperial County, la oficina del sheriff de Riverside County, el FBI y la fiscalía de Imperial County coordinaron esfuerzos tanto para localizar a la víctima como para identificar al responsable y recabar las pruebas necesarias.

El departamento del sheriff de Imperial County emitió un comunicado en el que expresó: “Queremos hacer llegar nuestras condolencias a la familia de T’Neya Tovar y a todos los afectados por este trágico suceso”.

El único resto localizado de la víctima fue la pierna encontrada en el desierto. Según KTLA, hasta el momento, no se revelaron detalles adicionales sobre el desarrollo del suceso ni acerca de la relación exacta entre Feinbloom y Tovar.

Personas con información relevante sobre el caso pueden comunicarse con el investigador Moreno en la oficina del sheriff de Imperial County.

