Papa John’s prueba delivery con drones en EE.UU.: cómo es el piloto con tecnología de Alphabet

Papa Johns proyecta una expansión gradual del servicio por drones, contemplando la integración futura de su menú completo tras resolver desafíos logísticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde este miércoles, Papa Johns inició una fase experimental en Indian Trail, Carolina del Norte, utilizando drones para entregar productos específicos gracias a una alianza con Wing, la filial de aeronaves no tripuladas de Alphabet.

La propuesta, que por ahora excluye la pizza tradicional, se limita a la entrega aérea de tres tipos de sándwiches y marca el debut de la cadena en la logística automatizada.

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El proyecto está restringido a un solo local en las afueras de Charlotte, aunque la empresa prevé una expansión gradual e integración futura del menú completo.

La nueva modalidad permite que residentes cercanos a Sun Valley Commons soliciten sándwiches horneados por aire a través de la aplicación de Wing, buscando reducir los altos costos y la complejidad del tramo final en la entrega de comida, tradicionalmente cubierta por repartidores y servicios externos.

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Kevin Vasconi, director digital y de tecnología de Papa Johns, explicó que el objetivo es incorporar la entrega por drones a gran escala, adaptando flujos de trabajo y capacitando al personal de tienda.

Papa Johns inicia pruebas con drones para entregar sándwiches en Indian Trail y marca su debut en logística automatizada (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La fase experimental de Papa Johns permite a los clientes pedir sándwiches a través de la app de Wing para entregas por drone en Indian Trail, mientras la pizza tradicional permanece fuera del menú aéreo debido a limitaciones técnicas actuales.

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La compañía proyecta ampliar el servicio y sumar el resto de su oferta a medida que se resuelvan los desafíos logísticos y regulatorios.

Las entregas aéreas: retos técnicos y económicos en la industria

La introducción de drones en la entrega de alimentos responde al interés de la industria alimentaria y tecnológica por automatizar procesos y reducir gastos logísticos.

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El despliegue actual se suma a la colaboración previa entre Papa Johns y Google Cloud, y anticipa una futura integración del sistema aéreo con la aplicación propia de la marca y su asistente de pedidos basado en inteligencia artificial.

El despliegue enfrenta retos logísticos significativos. Los equipos de ambas empresas trabajan en el diseño de empaquetado y en la seguridad del transporte de productos calientes mediante drones.

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La alianza entre Papa Johns y Wing limita el servicio aéreo a tres tipos de sándwiches debido a restricciones técnicas con las cajas de pizza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las limitaciones técnicas impiden que las cajas planas de pizza sean entregadas por aire, ya que los drones de Wing solo transportan paquetes específicos y no están adaptados para el formato tradicional de pizza.

Diversificación y competencia: drones en otras cadenas y regiones

Wing opera entregas aéreas en áreas metropolitanas como Atlanta, Dallas-Fort Worth y Houston, junto a compañías como Walmart, Panera y DoorDash.

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En 2019, recibió el primer certificado de la Administración Federal de Aviación para servicios de entrega con drones en Estados Unidos, consolidando su posición en un sector aún marcado por incertidumbres regulatorias y económicas.

Por su parte, la empresa israelí Flytrex logró que su dron Sky2 transportara hasta dos pizzas grandes de 40 centímetros, junto a bebidas y pan en Wylie, Texas.

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Este sistema, que utiliza una red plana y carga suspendida para mantener el equilibrio durante el vuelo, redujo el tiempo promedio de entrega a 4,5 minutos para distancias de hasta 6,4 kilómetros, según datos de las compañías involucradas.

Otras empresas como Walmart, Panera, DoorDash y Flytrex también experimentan con drones de entrega en ciudades estadounidenses gracias a permisos de la FAA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Automatización y consumo: perspectivas de crecimiento

La viabilidad económica de la entrega aérea depende de una integración máxima con el personal de tienda y de una automatización sencilla para el comercio minorista.

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Solo el 11% de la población estadounidense consume una porción de pizza al día, lo que limita el mercado potencial inmediato para la robotización en este segmento, según cifras del sector.

La apuesta por la entrega de alimentos mediante drones refleja el dinamismo del sector gastronómico, donde el reto es rentabilizar la tecnología y adaptar la logística para productos de bajo precio y alto volumen.

Hasta ahora, la pizza tradicional de Papa Johns sigue siendo un objetivo pendiente para la entrega aérea, debido a los desafíos técnicos y regulatorios que enfrenta la industria.