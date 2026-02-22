Estados Unidos suspendió los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

Cabinas de 'PreCheck' de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington en Arlington, Virginia, el 14 de febrero de 2026 (REUTERS/Annabelle Gordon)

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) suspenderá temporalmente, a partir del domingo a las 6 a.m. (hora del Este), dos programas populares que permiten a algunos viajeros pasar más rápido por los controles de seguridad en aeropuertos: TSA PreCheck y Global Entry.

La medida responde al cierre parcial de la agencia tras la falta de acuerdo en el Congreso para asignar fondos adicionales.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el DHS está “tomando decisiones difíciles pero necesarias” para priorizar la seguridad general en aeropuertos y puntos de entrada. “Los cierres tienen graves consecuencias en el mundo real”, agregó la funcionaria de la administración del presidente Donald Trump.

También se suspenderán escoltas policiales en aeropuertos para miembros del Congreso y otros servicios expeditos. “La TSA y la CBP están dando prioridad a la población general que viaja en nuestros aeropuertos y puertos de entrada, y están suspendiendo los acompañamientos de cortesía y de privilegio especial”, detalló Noem en el comunicado.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) detendrá toda respuesta que no esté relacionada con desastres para priorizar emergencias, especialmente ante la tormenta invernal prevista para este domingo y mañana (lunes). Cualquier viaje de FEMA requerirá ahora aprobación previa, incluso para labores de asistencia ante desastres.

El Capitolio de Estados Unidos un día antes del cierre parcial de la Administración (REUTERS/Annabelle Gordon/Archivo)

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no verían afectadas sus operaciones gracias a fondos asignados previamente, pero agencias como FEMA y la TSA son más vulnerables ante la falta de presupuesto.

La suspensión de estos programas y servicios se produce después de que el Congreso, en medio de desacuerdos entre demócratas y republicanos, no llegara a un acuerdo de financiación para el DHS antes del 14 de febrero. Los demócratas exigen nuevas restricciones a las agencias de inmigración, como el uso obligatorio de cámaras corporales, la prohibición de máscaras, la necesidad de órdenes judiciales antes de operativos en domicilios, y el cese de redadas en lugares sensibles como iglesias y escuelas.

El DHS sufrió dos cierres recientes y, según el plan de emergencia de septiembre, el 91% de sus empleados deberán seguir trabajando sin recibir salario, con el primer sueldo perdido a partir del 3 de marzo.

Republicanos y demócratas se culpan mutuamente por el estancamiento. Los republicanos advierten que la falta de fondos afectará la seguridad nacional, mientras que los demócratas sostienen que los métodos de las agencias migratorias justifican el bloqueo de fondos hasta que se adopten las restricciones exigidas.

Un hombre guía a los pasajeros hacia un puesto de control de seguridad PreCheck de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) (REUTERS/Elijah Nouvelage/Archivo)

Los demócratas del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes criticaron la decisión de suspender los programas de seguridad aeroportuaria, afirmando en redes sociales que el gobierno estaba “asestando un golpe a los programas que hacen que viajar sea más fluido y seguro”. Acusaron a la administración de “arruinar tu viaje a propósito”.

(Con información de Associated Press)