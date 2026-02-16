Desde países hasta la NBA entera: Forbes reveló todo lo que Elon Musk podría comprar con su fortuna

Elon Musk encabeza la lista de multimillonarios globales con un patrimonio estimado en USD 849 mil millones, según Forbes (REUTERS)

El universo financiero global atraviesa una etapa sin precedentes con la consolidación de Elon Musk al frente de la lista de multimillonarios. El empresario de origen sudafricano, conocido por liderar proyectos como Tesla y SpaceX, acumula un patrimonio estimado en USD 849 mil millones, según la última actualización de Forbes.

La magnitud de esta cifra redefine los límites del poder adquisitivo individual y plantea interrogantes sobre el alcance real de una fortuna de esta escala.

El informe de Forbes detalló que el capital del empresario, en términos nominales, duplica el de otros referentes tecnológicos como Larry Page, cofundador de Alphabet y el segundo multimillonario más rico.

Este escenario obliga a abandonar las clásicas comparaciones con bienes de lujo, y a pensar en adquisiciones de dimensiones mucho mayores: desde regiones enteras hasta instituciones centenarias.

1. Un patrimonio capaz de adquirir regiones completas

Forbes señaló que el valor acumulado por Musk permitiría adquirir la totalidad de las propiedades residenciales del condado de San Diego, uno de los mercados inmobiliarios más exclusivos de Estados Unidos.

Una fortuna como la de Elon Musk permitiría adquirir todas las propiedades residenciales del condado de San Diego o incluso del estado de Hawái (REUTERS)

Este cálculo se amplía si se considera el estado de Hawái, donde existen unas 572.781 viviendas; la fortuna de multimillonario alcanzaría para comprarlas todas, según estimaciones inmobiliarias.

Aún más impactante, el informe indicó que con USD 716 mil millones, el empresario podría quedarse con todas las propiedades residenciales del estado de Maryland, incluyendo suburbios, ciudades y la costa.

2. El mercado automotor anual, bajo control individual

El patrimonio del fundador de Tesla permitiría la compra de la totalidad de los autos nuevos vendidos en Estados Unidos durante un año. El valor agregado de esas operaciones se sitúa por debajo de la fortuna personal de Musk, lo que lo ubica en una posición inédita dentro de la historia económica del país.

El capital de Musk alcanza para comprar la totalidad de los autos nuevos vendidos en Estados Unidos en un año, superando el volumen del mercado automotor anual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distintos expertos consultados por el medio estadounidense aclararon que este tipo de inversión no resulta recomendable, ya que los vehículos pierden valor al salir del concesionario, pero el dato ilustra la dimensión del poder financiero involucrado.

3. Un patrimonio a la altura del PBI de países desarrollados

El análisis comparó el capital de Musk con la economía de Suiza. El Producto Bruto Interno (PBI) anual del país europeo ronda los USD 900 mil millones, apenas por encima de la fortuna del empresario. La comparación dimensiona el alcance real de sus activos, situándolos a la par de economías nacionales ricas, estables y diversificadas.

Además de Suiza, también supera el PBI anual de países como Bélgica (USD 716 mil millones), Suecia (USD 662 mil millones) y Nueva Zelanda (USD 263 mil millones), según datos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

4. La Ivy League, varias veces

También se detalló que las reservas financieras combinadas de las ocho universidades que conforman la Ivy League, entre ellas Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Brown, Cornell, Dartmouth y Pensilvania, consideradas las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, se ubican en torno a los USD 200 mil millones. Musk triplica ese monto, y aún le restaría un margen considerable de recursos.

El patrimonio del fundador de Tesla triplica las reservas financieras combinadas de las ocho universidades que integran la Ivy League estadounidense (REUTERS)

5. Petroleras estadounidenses, al alcance de una sola persona

Las estimaciones reflejaron que las tres mayores compañías petroleras de Estados Unidos ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips, aún sumadas, se ubican dentro del rango adquisitivo de Musk.

Los expertos destacaron la ironía de que el principal impulsor global de los autos eléctricos podría, en caso de decidirlo, convertirse en propietario de los mayores exponentes de la industria de los combustibles fósiles.

6. Las grandes ligas deportivas de Estados Unidos, un objetivo posible

El deporte profesional estadounidense también aparece incluido en el informe como referencia de escala, ya que podría adquirir todos los equipos de las cuatro ligas y aún conservar cerca de USD 280 mil millones.

El empresario tiene capacidad financiera para comprar todas las franquicias deportivas de la MLB, NBA, NFL y NHL, según cálculos de Forbes (REUTERS)

Según Forbes, el valor conjunto de las franquicias de las ligas principales alcanza los USD 433.570 millones: MLB (USD 73.660 millones), NBA (USD 135.500 millones), NFL (USD 181.950 millones) y NHL (USD 42.460 millones).

Una fortuna que reconfigura las dimensiones del poder privado

La fortuna del empresario de 54 años superó los hitos de 300, 400, 500, 600 y 700 mil millones de dólares en tiempo récord, sin antecedentes en la historia reciente. El análisis enfatizó que la mayor parte de su riqueza se encuentra en acciones de Tesla y SpaceX, cuyo valor depende de la cotización bursátil.

Los expertos también advirtieron que este nivel de concentración de recursos puede influir en la política, el empleo y las estructuras de poder tradicionales, abriendo el debate sobre el peso de los patrimonios individuales en las economías modernas.

De acuerdo con Forbes, la pregunta sobre el futuro de esta tendencia se acentúa ante el avance de proyectos como los robots Optimus AI de Tesla, que podrían marcar el inicio de una nueva etapa en la acumulación de riqueza tecnológica.