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“Fui muy duro conmigo mismo”: B.J. Novak recordó el costo emocional del éxito de “The Office”

Durante la conversación con Rainn Wilson, el actor describió cómo la autoexigencia y el temor al futuro opacaron parte de una etapa profesional irrepetible en la historia reciente de la televisión

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B.J. Novak y Rainn Wilson analizaron el impacto de la fama y la ansiedad en sus vidas tras el éxito de The Office

Durante una íntima conversación, B.J. Novak y Rainn Wilson abordaron las exigencias de la industria, la dimensión emocional de la fama y la importancia de los vínculos que trascienden la comedia y los logros públicos. El reencuentro, pleno de nostalgia y complicidad entre ambos, fue el eje de un reciente episodio de Soul Boom w/ Rainn Wilson, el pódcast conducido por el actor.

Los recordados Ryan y Dwight de The Office compartieron anécdotas inéditas del rodaje, reflexionaron sobre el costo de la fama y hablaron abiertamente de la ansiedad, sumando una revelación poco conocida sobre la posibilidad de que James Gandolfini se sumara al elenco.

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A lo largo de la charla en Soul Boom w/ Rainn Wilson, Novak y Wilson desnudaron cómo el éxito de The Office impactó sus vidas a escala personal y profesional.

El tema de la ansiedad y el peso de sostener una gran producción se fundió con la evolución espiritual y los valores que los ayudaron a sobrellevar la presión de la fama. También evocaron detalles inéditos del rodaje y la formación recibida dentro y fuera del set.

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B.J. Novak y Rainn Wilson sentados frente a frente en una mesa de madera con micrófonos, conversando en un estudio con estantería y papel tapiz
El pódcast Soul Boom w/ Rainn Wilson reveló detalles inéditos sobre la producción y retos emocionales detrás de The Office (YouTube: Soul Boom w/ Rainn Wilson)

La conversación inició en tono relajado. Novak relató cómo la audiencia le expresa que ama The Office y que les provoca una felicidad profunda. “A veces olvido por qué nos gustaba tanto hacerla: era realmente divertida”, sostuvo. El intercambio de recuerdos y bromas evidenció la sólida amistad forjada tras años de trabajo conjunto.

Por su parte, Wilson mencionó conocer a una madre cuyo hijo “literalmente lloraba de risa viendo un episodio nuestro”; estos momentos, coincidieron, les recordaron el impacto duradero de la serie.

Ambos conversaron también sobre sus estilos de vida actuales. Wilson ironizó sobre su vida modesta: “Soy feliz viviendo en esta pequeña cabaña; que Brian Baumgartner tenga la mansión”. El contraste ilustró la humildad y las distintas maneras de procesar el éxito en el mundo del entretenimiento.

El impacto de la fama y la ansiedad

El actor Rainn Wilson en 'The Office'
Los actores destacaron la importancia de los vínculos personales y la salud mental para sobrellevar la presión en la industria del entretenimiento

A lo largo del episodio de Soul Boom w/ Rainn Wilson, los actores examinaron la presión fuera de cámara. Wilson confesó que, a modo de prueba personal, cuando la mitad de su casa se incendió, se autocalificó con “una calificación de D+ [nota baja]”. Y añadió: “Sufro de trastorno de ansiedad generalizada. Debería haberme protegido más ante el estrés y la disrupción”, reconociendo que admitir estas dificultades representó un aprendizaje clave.

Novak profundizó sobre el peso emocional de participar en The Office: lamentó no haber disfrutado más del momento y relató cómo, a pesar de estar rodeado de talento y excelentes condiciones, el foco muchas veces estaba puesto en lo que podía salir mal.

Ambos coincidieron en la dificultad de abandonar la “mentalidad de escasez” incluso en el contexto de éxito en Hollywood.

Wilson lo sintetizó: “Hay una mentalidad de escasez que nunca te abandona en Hollywood, incluso cuando llega el éxito”. Por su parte, Novak confesó: “Fui muy duro conmigo mismo. Sabía que no tendría un trabajo mejor que The Office, pero igual me torturaba pensando en lo que venía o por una escena eliminada”.

B.J. Novak - The Office
B.J. Novak compartió anécdotas sobre la posibilidad de que James Gandolfini se uniera al elenco de The Office (NBC)

La forma en que cada uno se percibe a sí mismo atravesó gran parte de la conversación. Entre reflexiones íntimas y sinceras, surgieron frases como: “Debimos cuidar más de nuestra salud mental y hacer espacio para la autocompasión”. Así, ambos pusieron el foco en una dimensión menos visible del éxito: la presión emocional y los desafíos internos que suelen quedar ocultos detrás de la fama y el reconocimiento.

Revelaciones y secretos detrás de The Office

Uno de los pasajes más reveladores del episodio giró en torno a James Gandolfini y la posibilidad de su llegada al elenco de The Office. Novak contó que asistió a aquella reunión en la que Paul Lieberstein lo propuso para interpretar a un jefe de oficina de perfil ejecutivo, a lo que el actor respondió que “lo que sale de ti a las 3 de la mañana es lo que debes interpretar, y lo que sale de mí a esa hora es un hombre de clase trabajadora”.

Ese episodio permanece como uno de los grandes “qué hubiese pasado” de la televisión. Wilson, con admiración, relató el orgullo de tener a Gandolfini como fan de The Rocker y valoró el impacto de esos encuentros en quienes forman parte de la industria.

La figura de Gandolfini emergió como símbolo de las oportunidades no realizadas y de la resonancia emocional muchas veces invisible fuera de pantalla.

B.J. Novak (Créditos: NBC/Instagram/@bjnovak)
La charla puso en valor la espiritualidad, la amabilidad y el sentido de comunidad como claves para afrontar la fama (NBC/Instagram/@bjnovak)

La charla también rescató recuerdos de improvisaciones en el set y el trabajo colectivo detrás del éxito. Para Novak, cualquier reconocimiento de los fans pertenece a todo el equipo.

Respecto al futuro de la serie, destacó: “Lo que la hace atemporal es su minimalismo: personajes reales en una oficina sencilla entregados al humor y la autenticidad”.

Espiritualidad, valores y legado de los actores del reparto

La dimensión espiritual fue otro pilar central del episodio de Soul Boom w/ Rainn Wilson. Wilson indagó sobre el significado de “alma”; Novak respondió que es “la parte de ti que queda en el mundo a través de los otros”, y agregó que la espiritualidad implica propósito y valores ajenos a toda métrica económica.

Rainn Wilson (Créditos: NBC/Instagram/@rainnwilson)
Rainn Wilson enfatizó la humildad y el contraste en sus estilos de vida tras el éxito en Hollywood (NBC/Instagram/@rainnwilson)

Ambos detallaron sus hábitos de autocuidado: para Wilson, la meditación y la oración ganaron centralidad tras el incendio de su casa; remarcó la importancia de cultivar la amabilidad y el sentido de comunidad.

Novak explicó: “Estamos sufriendo por la falta de eso. Hay valores como la amabilidad y el sentido de comunidad que no se pueden medir en clics o dólares, pero son indispensables”.

Influencia familiar y la creatividad según Novak

La influencia familiar y la formación académica de Novak marcaron su enfoque creativo y su carrera en la comedia (REUTERS/Jeenah Moon)
La influencia familiar y la formación académica de Novak marcaron su enfoque creativo y su carrera en la comedia (REUTERS/Jeenah Moon)

La herencia familiar tuvo un papel destacado. Novak evocó a su padre, escritor y editor: “Hizo que la vida creativa pareciera normal. Crecer en una casa donde escribir y hacer comedia era cotidiano me marcó profundamente. Su libro, Big Book of Jewish Humor, me enseñó el valor de la ironía y la astucia”.

Novak destacó que su paso por la Universidad de Harvard fue clave para desarrollar su estilo de humor. El actor definió la exigente formación en comedia de la institución como un verdadero “juicio de fuego”, ya que obligaba a enfrentar críticas desde muy joven y a perfeccionar constantemente la capacidad para hacer reír.

La amistad con John Krasinski, forjada en la secundaria, consolidó que la creatividad puede surgir desde cualquier ámbito: “Nunca asumí mi carrera como una sucesión de éxitos planificados. Sigo ideas allí donde surgen, sea un libro infantil, un guion para televisión o una apuesta tecnológica”.

El diálogo abordó rituales de escritura, la presión de oportunidades únicas y el temor a fallar en momentos excepcionales, como al lanzar un primer pitch en Fenway Park. El recorrido de ambos, atravesado por experiencias diversas, autoexigencia y raíces familiares, se articuló en torno a la apertura, el humor y el autoconocimiento.

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