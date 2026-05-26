Una famosa cadena de supermercados anuncia descuentos en Nueva York y Nueva Jersey: qué productos tienen precios más bajos

Stop & Shop implementa descuentos de hasta el 28% en más de 137 tiendas de Nueva York y Nueva Jersey para aliviar la crisis de asequibilidad (Google Maps)

Las tiendas de Stop & Shop en Nueva York y Nueva Jersey ofrecen desde esta semana miles de productos con precios más bajos. La cadena anunció una reducción permanente en 137 locales, con alimentos básicos como roscas y salmón ahumado entre los productos destacados, y descuentos que llegan hasta el 28%.

La medida responde a la crisis de asequibilidad que afecta a los consumidores ante el aumento en los precios de alimentos y combustibles en Estados Unidos. La empresa busca aliviar el bolsillo de sus clientes, que han manifestado dificultad para cubrir necesidades básicas.

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“Nuestro objetivo principal es reconocer la situación de nuestros clientes, quienes están haciendo malabares con sus presupuestos y enfrentan decisiones difíciles”, explicó Roger Wheeler, presidente de la cadena, en diálogo con The New York Post, diario de Nueva York.

El ajuste de precios se enmarca en una estrategia de transformación iniciada hace dos años.

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Qué productos tienen precios más bajos

Los descuentos abarcan casi todas las categorías del supermercado. Estos son algunos de los artículos principales que bajaron su precio, según información oficial y medios estadounidenses:

Bagel fresco : USD 0,99 (−23%)

Nathan’s Beef Franks (8 unidades): USD 5,79 (−28%)

Pollo rostizado entero : USD 6,99 (−13%)

Salmón ahumado Acme (12 oz (340 g)): USD 17,99 (−18%)

Panecillos Kaiser (6 unidades): USD 4,99 (−9%)

Torta simple de 7 pulgadas: USD 9,99 (−23%)

Jugo de naranja Tropicana (46 oz (1,3 l)): USD 4,49 (−10%)

Atún blanco Bumble Bee (5 oz): USD 1,99 (−13%)

Queso rallado Sargento (5–8 oz): USD 3,49 (−13%)

Salchichas marca Stop & Shop (16 oz (454 g)): USD 3,99 (−20%)

Salmón fresco marca Stop & Shop : USD 9,99/lb (USD 22,02/kg) (−9%)

Crema para café (1 cuarto): USD 2,99 (−14%)

Bebida Ssips Sabor Latino (52 oz): USD 1,99 (−13%)

Bife de cuadril Top Round : USD 7,99/lb (−26%)

Barra caliente (platos preparados): USD 9,99/lb (precio anterior USD 10,99/lb)

Los clientes pueden identificar estos productos en góndola gracias a etiquetas amarillas que muestran el nuevo precio frente al anterior, explicó la compañía en su comunicado oficial y en Patch, red de noticias locales en Estados Unidos.

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¿Por qué Stop & Shop decidió bajar los precios?

La cadena tomó esta decisión tras recibir durante años comentarios de clientes que notaron alzas constantes desde la pandemia.

En los últimos meses, el costo de vida subió aún más por el aumento de combustibles y energía, mientras que los precios de los alimentos crecieron un 2,9% en el último año y la energía un 17,9% respecto al año anterior, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, organismo federal.

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La cadena Stop & Shop reduce precios en alimentos básicos como bagels, salmón ahumado y pollo rostizado para ayudar a los consumidores afectados por la inflación (Stop and Shop )

Wheeler aclaró que el malestar no se limita a las compras en el supermercado, sino que afecta a las familias en todos los ámbitos. “Las quejas sobre asequibilidad” han aumentado de manera dramática en los últimos años.

No es solo en el supermercado: se ha vuelto más difícil para las familias cubrir todo”, señaló el directivo.

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¿Quiénes se benefician de la medida?

Los beneficiarios directos son los compradores habituales de Stop & Shop en Nueva York y Nueva Jersey, aunque la cadena ya extendió recortes a más de 350 locales en el noreste del país, incluyendo Massachusetts, Rhode Island y Connecticut, según Patch.

La empresa busca retener a sus clientes leales y atraer a nuevos compradores que buscan mejores precios.

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Las tiendas exhiben etiquetas amarillas para destacar los nuevos precios y facilitar la identificación de productos rebajados a los compradores (Google Maps)

Este esfuerzo se suma a otras acciones, como la remodelación de tiendas y la mejora de la experiencia de compra. “Queremos que la gente que nunca compró en Stop & Shop se anime a probar nuestros productos”, sostuvo Wheeler.

¿Cómo impactan los cambios en el día a día?

Cada tienda exhibe las rebajas con etiquetas especiales, lo que facilita que los compradores encuentren los productos con precio reducido. Las rebajas incluyen tanto marcas nacionales como productos de Stop & Shop, y se centran en los alimentos más consumidos por las familias locales, desde pan hasta carnes y postres.

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Los descuentos de Stop & Shop alcanzan tanto a productos de marcas propias como a nacionales, ampliando la variedad y la conveniencia para el consumidor local (Stop and Shop )

En febrero, la cadena ya había bajado el precio del pollo en todos sus locales de Nueva York y Nueva Jersey bajo la campaña “More Cluck for Your Buck”. Ahora, según Patch, la reducción abarca miles de productos.