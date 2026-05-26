Entretenimiento

Dolph Lundgren le entregó la espada a Nicholas Galitzine y Masters of the Universe tiene un nuevo He-Man

El gesto simbólico en Los Ángeles marcó el inicio oficial del relevo generacional de la franquicia, que llega a la pantalla grande en 2026 con un elenco que incluye a Jared Leto, Idris Elba y Camila Mendes

Guardar
Google icon
Dolph Lundgren entrega la emblemática espada de He-Man a Nicholas Galitzine en un evento en Los Ángeles y marca el inicio de una nueva etapa en Masters of the Universe

El 18 de mayo, Dolph Lundgren formalizó el traspaso de la saga Masters of the Universe al entregar simbólicamente la espada a Nicholas Galitzine en un evento en Los Ángeles, gesto que marcó la bienvenida del nuevo protagonista y renovó el interés de fanáticos por la esperada película cuyo lanzamiento está programado para 2026.

Un legado que cruza generaciones

La franquicia Masters of the Universe surgió en 1982 con figuras de acción de Mattel, y apenas un año después, la serie animada la catapultó al centro de la cultura pop. Desde entonces, la saga ha mantenido su vigencia a través de cómics, adaptaciones televisivas y películas, consolidándose como un fenómeno que sigue sumando adeptos y reavivando la nostalgia de quienes crecieron con ella.

PUBLICIDAD

He-Man and the Masters of the Universe
La saga Masters of the Universe mantiene su vigencia tras más de cuatro décadas como referente de la cultura pop gracias a la continuidad generacional y nuevos actores

El traspaso del papel principal de He-Man a Galitzine representa mucho más que un cambio de actor. Lundgren, recordado por su interpretación de 1987, enfatizó a la revista PEOPLE el valor emocional de entregar la espada al actor británico, describiendo el momento como “una gran sensación para mí”. Esta transferencia no solo simboliza el relevo generacional, sino también la continuidad de un personaje que ha trascendido décadas.

El significado de la elección y el respaldo de Lundgren

Lundgren manifestó en PEOPLE su confianza en el carisma y la presencia de Galitzine para encarnar a He-Man y mantener vivo el atractivo de la franquicia. La presencia del actor sueco en el evento fue interpretada como un respaldo explícito al proyecto y una muestra de compromiso con la permanencia del universo de Eternia.

PUBLICIDAD

Lundgren respalda públicamente la elección de Galitzine como nuevo He-Man y resalta la importancia del traspaso para la permanencia del universo de Eternia (REUTERS/Aude Guerrucci)
Lundgren respalda públicamente la elección de Galitzine como nuevo He-Man y resalta la importancia del traspaso para la permanencia del universo de Eternia (REUTERS/Aude Guerrucci)

El propio Lundgren participará en la nueva entrega, aunque asumirá un papel diferente: encarnará a un personaje que reside en la Tierra y que apoya al nuevo He-Man.

Para él, este regreso representa un honor personal, a la vez que reafirma la relevancia de la saga ante nuevas audiencias. El actor señaló que la franquicia conserva “algo especial”, en referencia a la conexión entre los productos originales y el recuerdo imborrable que dejaron en los seguidores.

Detalles de la nueva película y expectativas de estreno

La próxima película de Masters of the Universe contará con un reparto que incluye a Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Jared Leto, Alison Brie e Idris Elba. El filme tiene prevista una proyección especial el 5 de junio y un lanzamiento comercial para 2026, generando expectativas tanto por la trama como por la interacción entre actores de diferentes generaciones.

Masters of the Universe (Captura de tráiler oficial)
La nueva película de Masters of the Universe contará con un destacado reparto que incluye a Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Jared Leto, Alison Brie e Idris Elba (Captura de tráiler oficial)

Galitzine, de 31 años, expresó a PEOPLE la emoción que le provoca haber sido seleccionado para el papel. El actor británico recordó que durante su infancia jugaba con figuras de acción de He-Man, y hoy, al asumir el rol, siente que se cierra un ciclo personal. “Jamás en mis sueños más descabellados imaginé que estaría viendo mi propio rostro en una de esas figuritas, pero hoy es el día”, compartió.

La vigencia de Masters of the Universe en la cultura pop

A más de cuatro décadas de su origen, la saga Masters of the Universe sigue siendo un referente de la cultura popular, reuniendo a varias generaciones alrededor de sus historias. La continuidad de la franquicia y la participación de actores de distintas etapas refuerzan su capacidad de adaptación y su atractivo tanto para públicos veteranos como para nuevas audiencias.

El traspaso de la espada y la colaboración entre Lundgren y Galitzine reflejan un homenaje al pasado y una invitación al futuro. Este tipo de gestos busca fortalecer la identificación de los seguidores históricos y captar el interés de quienes descubren la saga por primera vez.

Imagen dividida con Dolph Lundgren a la izquierda y Nicholas Galitzine a la derecha, ambos con cabello rubio largo, armadura pectoral oscura y espadas
La producción busca reunir elementos clásicos y contemporáneos para atraer tanto a seguidores históricos como a nuevas generaciones, renovando el universo de He-Man con respeto a su legado

La película, al reunir elementos clásicos y rostros contemporáneos, se posiciona como un puente entre la nostalgia y la renovación. La producción pretende ofrecer una experiencia que respete el legado original mientras abre nuevas posibilidades narrativas para el universo de He-Man.

Así, el relevo entre Lundgren y Galitzine no solo marca una transición actoral, sino que refuerza el compromiso de los creadores por mantener vigente el espíritu de la saga. El respaldo del intérprete sueco, sumado a la expectativa generada en torno a la nueva generación de actores, anticipa una etapa de revitalización para Masters of the Universe, con la promesa de seguir cautivando a públicos de todas las edades.

Temas Relacionados

Masters of the UniverseNicholas GalitzineCultura PopFranquicias CinematográficasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los creadores de‘It: Bienvenidos a Derry’ hablan sobre su componente político: “Stephen King habla sobre cómo el miedo nos divide”

Andy y Bárbara Muschietti han reflexionado sobre el componente de crítica que contiene la obra del escritor y que han integrado tanto en sus películas con en la serie de HBO

Los creadores de‘It: Bienvenidos a Derry’ hablan sobre su componente político: “Stephen King habla sobre cómo el miedo nos divide”

Denise Richards dedica un emotivo mensaje a su hija Eloise por su cumpleaños número 15

La actriz destacó el acompañamiento de su entorno cercano y el rol de la familia en la vida de su hija

Denise Richards dedica un emotivo mensaje a su hija Eloise por su cumpleaños número 15

Murió Sonny Rollins, el “coloso del saxofón”, tras retirarse de la música hace más de una década

El legendario saxofonista reconocido por su influencia en el jazz contemporáneo, falleció a los 95 años

Murió Sonny Rollins, el “coloso del saxofón”, tras retirarse de la música hace más de una década

Brooke Shields revela detalles de su breve romance con John F. Kennedy Jr.: “No tuve una historia de amor”

A casi 40 años del romance, la actriz habló sobre de su relación con el periodista y cómo vivió aquella etapa

Brooke Shields revela detalles de su breve romance con John F. Kennedy Jr.: “No tuve una historia de amor”

La regla que Taylor Swift impuso a los invitados para su boda con Travis Kelce que causó inconformidad

La boda continúa generando expectativa luego de que algunos invitados revelaran restricciones en las invitaciones

La regla que Taylor Swift impuso a los invitados para su boda con Travis Kelce que causó inconformidad

DEPORTES

El noble gesto de River Plate con el Torino luego de la tragedia que cambió su historia: “Eterna amistad”

El noble gesto de River Plate con el Torino luego de la tragedia que cambió su historia: “Eterna amistad”

Es dueño de un histórico récord en los Mundiales, desafió a Messi batirlo y casi vende su trofeo más preciado: “Fue la crisis”

Los Knicks lograron una barrida histórica ante los Cavaliers y jugarán las Finales de la NBA después de 27 años

El posteo de Gustavo Costas tras su conflictiva salida de Racing: del mensaje para los hinchas a una llamativa omisión

“Desbloqueó otro idioma”: el hilarante momento en el que Colapinto intentó hablar en francés durante una entrevista

TELESHOW

Nahuel Pennisi celebró con Mario Pergolini el 25 de mayo cantando en el Cabildo

Nahuel Pennisi celebró con Mario Pergolini el 25 de mayo cantando en el Cabildo

Cinzia versus Eduardo en Gran Hermano Generación Dorada: quién es el último eliminado de la casa

Expulsión en Gran Hermano Generación Dorada: “Andá sin valija hacia la puerta giratoria”

La profunda reflexión de Flor Vigna después del diagnóstico de un quiste en la cabeza que recibió: “Lo voy a revertir”

Ricardo Darín adelantó la segunda temporada de El Eternauta y volvió a defender a Wanda Nara: “La chica dejó una huella”

INFOBAE AMÉRICA

Tras los “ataques defensivos” de EEUU en el sur de Irán, Marco Rubio afirmó que un acuerdo con Teherán podría tardar días

Tras los “ataques defensivos” de EEUU en el sur de Irán, Marco Rubio afirmó que un acuerdo con Teherán podría tardar días

Bolivia no enfrenta una protesta, es una reacción del Estado Narco fundado por Evo Morales

Las exportaciones de drones de Taiwán se disparan debido a la guerra en Ucrania

Tras los ataques masivos en Kiev, Estados Unidos reafirmó su disposición a mediar para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania

Cómo se denomina el miedo a perder el honor y por qué la ciencia lo investiga