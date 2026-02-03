Las 10 personas más ricas del mundo en febrero de 2026, según Forbes

Ocho de los diez multimillonarios son ciudadanos estadounidenses y todos superan los USD 140.000 millones

El inicio de 2026 produjo un reordenamiento visible en la cima del poder económico global. Las fluctuaciones bursátiles, el empuje de la inteligencia artificial, la corrección de valuaciones tecnológicas y el desempeño dispar de los conglomerados industriales y de consumo alteraron posiciones entre los patrimonios más altos del planeta.

Según el ranking de Forbes, actualizado al 1 de febrero de 2026, la mitad de los multimillonarios del top 10 intercambió lugares durante enero, en un contexto marcado por movimientos bruscos de mercado.

Pese a ese escenario volátil, la brecha entre el primer puesto y el resto del listado continuó ampliándose. El valor combinado de las 10 mayores fortunas del mundo alcanzó los USD 2,6 billones, una cifra comparable al PIB proyectado de Italia (USD 2,7 billones) y superior al de Rusia (USD 2,5 billones) y Canadá (USD 2,4 billones), según datos compartidos por el FMI y Banco Mundial.

10. Warren Buffett

El veterano referente de las finanzas globales se mantiene dentro del top 10 pese a una contracción reciente de su fortuna (AP)

El histórico inversor estadounidense ocupa el décimo lugar con una fortuna estimada en USD 142.000 millones, tras una caída mensual de USD 7.000 millones. A los 95 años, se retiró recientemente del cargo de CEO de Berkshire Hathaway, aunque mantuvo su rol como presidente del conglomerado.

Su patrimonio continúa ligado al desempeño de empresas como Geico, Duracell y Dairy Queen, además de su participación en mercados financieros. Buffett también sostiene un perfil filantrópico destacado a través del Giving Pledge, iniciativa que impulsa la donación de la mayor parte de las grandes fortunas.

9. Amancio Ortega

Amancio Ortega vuelve al top 10 mundial gracias a Inditex, con más de USD 400 millones anuales en dividendos reinvertidos en bienes raíces internacionales (Europa Press)

El fundador de Inditex regresa al top 10 por primera vez desde junio, con un patrimonio de USD 145.000 millones, pese a una leve baja mensual.

Ortega controla cerca del 60% del grupo que incluye marcas como Zara, Massimo Dutti y Pull & Bear, con miles de tiendas a nivel global. Sus ingresos por dividendos superan los USD 400 millones anuales, fondos que reinvierte principalmente en el sector inmobiliario europeo y norteamericano.

8. Jensen Huang

Jensen Huang, CEO de Nvidia, consolida su rol en inteligencia artificial, con USD 166.000 millones impulsados por el liderazgo en chips para IA (REUTERS)

El CEO y cofundador de Nvidia se mantiene como una de las figuras clave del auge de la inteligencia artificial. Su fortuna asciende a USD 166.000 millones, impulsada por el dominio de los GPUs de la compañía en centros de datos y aplicaciones de IA.

Bajo su liderazgo, la empresa se convirtió en la primera empresa en alcanzar una valuación de USD 5 billones, consolidando su rol estratégico en la infraestructura tecnológica global.

7. Bernard Arnault

El empresario francés conserva su posición en el ranking a pesar del retroceso bursátil que afectó el valor de su conglomerado de bienes de alta gama (REUTERS)

El principal referente del sector del lujo conserva el séptimo puesto con USD 169.000 millones, tras una pérdida mensual significativa vinculada a la caída de las acciones de LVMH.

El grupo reúne más de 70 marcas entre las más influyentes del sector de bienes de alta gama. La estructura familiar de la compañía se reforzó con la incorporación de varios de sus hijos en cargos directivos y en el directorio.

6. Larry Ellison

El fundador de Oracle desciende varios escalones tras el ajuste de mercado que impactó en el valor de la empresa y redujo de forma significativa su patrimonio (REUTERS)

El fundador de Oracle registra la mayor pérdida mensual del ranking y desciende al sexto lugar con una fortuna estimada en USD 211.000 millones, luego de haber ocupado el tercer puesto global dos meses atrás.

La corrección bursátil de la compañía respondió a dudas del mercado sobre el ritmo de crecimiento del negocio de infraestructura en la nube para IA. Ellison también participa en proyectos estratégicos de gran escala vinculados a centros de datos y tecnología avanzada en Estados Unidos.

5. Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg sube al quinto puesto del ranking tras la recuperación de Meta y la expansión estratégica en plataformas de inteligencia artificial (REUTERS)

El CEO de Meta asciende al quinto puesto con una fortuna estimada en USD 246.000 millones, gracias al repunte de las acciones de la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Zuckerberg conserva cerca del 13% del capital de la compañía y continúa liderando la estrategia de expansión en inteligencia artificial y plataformas digitales, en un contexto de fuerte competencia entre gigantes tecnológicos.

4. Jeff Bezos

Jeff Bezos retoma proyectos de inteligencia artificial para ingeniería y manufactura, manteniendo a Amazon fuerte en logística y servicios en la nube (REUTERS)

Con USD 250.000 millones, el fundador de Amazon se mantiene en el cuarto lugar tras sumar USD 8.000 millones en enero. Bezos retomó un rol operativo al frente de un emprendimiento de IA orientado a ingeniería y manufactura, mientras conserva la presidencia ejecutiva del gigante del comercio electrónico. Amazon sostiene su peso en logística, servicios en la nube y producción audiovisual.

3. Sergey Brin

El cofundador de Google avanza en el ranking tras involucrarse nuevamente en la estrategia tecnológica y de inteligencia artificial de Alphabet (REUTERS)

El cofundador de Google escala al tercer puesto con USD 255.000 millones. Brin retomó un papel activo en la estrategia de IA de Alphabet, con foco en el desarrollo del modelo Gemini. Además, canaliza parte de su patrimonio hacia iniciativas filantrópicas vinculadas a la salud neurológica y el cambio climático, mediante su organización Catalyst4.

2. Larry Page

El empresario estadounidense escala hasta el segundo lugar con un patrimonio fortalecido por el desempeño financiero de Alphabet y nuevas apuestas en innovación (REUTERS)

El segundo lugar corresponde a otro de los creadores de Google. Page acumula USD 277.000 millones, tras una suba mensual relevante impulsada por el avance de las acciones de Alphabet.

Además de su rol como accionista controlador y miembro del directorio, Page trabaja en un proyecto de manufactura avanzada basada en IA, lo que refuerza su perfil como inversor tecnológico de largo plazo.

1. Elon Musk

Elon Musk lidera ampliamente la lista de las mayores fortunas del mundo, con USD 775.000 millones y un crecimiento récord gracias a xAI Holdings, SpaceX y Tesla (REUTERS)

En la cima del ranking se ubica Elon Musk, con una fortuna estimada en USD 775.000 millones, muy por encima del resto del listado. El crecimiento mensual de USD 48.000 millones responde principalmente a la valuación de xAI Holdings, además del desempeño de SpaceX y Tesla.

Musk se encuentra cerca de convertirse en la primera persona en alcanzar los USD 800.000 millones, en un contexto marcado por la expansión de negocios vinculados a inteligencia artificial, exploración espacial y plataformas digitales.