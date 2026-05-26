Estados Unidos

Más de 80 años después, el ADN reveló la identidad de un marinero caído en Pearl Harbor y ahora sus restos regresan a casa

Los restos de Royle Bradford Luker, un joven de 17 años que murió a bordo del USS West Virginia durante el ataque japonés a Hawái en 1941, fueron identificados gracias a pruebas genéticas y serán sepultados con honores junto a su familia en Arkansas

Guardar
Un acorazado envuelto en humo y llamas durante un ataque naval, con un bote pequeño cerca. Un retrato de Royle B Luker en la esquina superior derecha
La identificación tras décadas permitió que los restos de un joven marinero, víctima del ataque a Pearl Harbor, sean trasladados a su ciudad natal para recibir honores militares (REUTERS/Defense POW/MIA Accounting Agency)

A más de ocho décadas del ataque a Pearl Harbor, la familia de Royle Bradford Luker podrá finalmente despedirse del joven marinero. Los restos de Luker, quien murió a los 17 años como bombero de tercera clase a bordo del USS West Virginia, fueron identificados gracias a pruebas forenses y análisis de ADN realizados por la Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA). La ceremonia de entierro tendrá lugar el 30 de mayo en Plainview, Arkansas, donde Luker reposará junto a sus padres.

El ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos. En esa jornada, el USS West Virginia sufrió múltiples impactos de torpedo y terminó hundido en aguas poco profundas. Luker fue uno de los 106 tripulantes que perdieron la vida a bordo de ese acorazado.

PUBLICIDAD

Durante décadas, su nombre figuró como “no recuperable” y sus restos permanecieron sin identificar en el National Memorial Cemetery of the Pacific, en Hawái.

El ataque a Pearl Harbor provocó la muerte de más de 2.400 estadounidenses y fue el detonante de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

PUBLICIDAD

Escalinatas de piedra del Cementerio Nacional Conmemorativo del Pacífico en Hawái bajo un arcoíris. Una estatua se alza en el centro, flanqueada por dos mástiles con banderas
Durante años, varios marineros no identificados de Pearl Harbor permanecieron enterrados en este cementerio de Hawái, símbolo de memoria y homenaje a los caídos (@New Life Outdoors)

Un proceso de identificación forense y el rol de la familia

En 2017, la DPAA inició la exhumación de 35 féretros asociados a tripulantes del USS West Virginia para aplicar tecnologías modernas de análisis forense. El proceso contempló la comparación de ADN extraído de los restos con muestras aportadas por familiares vivos.

Esta labor, que refleja la magnitud y complejidad de la identificación de desaparecidos en conflicto, permitió finalmente confirmar la identidad de Luker. El anuncio oficial de la identificación se realizó el 29 de mayo de 2024, cerrando una búsqueda de más de ocho décadas.

El obituario publicado por Cornwell Funeral Homes resalta que Luker será sepultado junto a su madre, Nettie Estelle David Luker, y su padre, George F. Luker, quien fue veterano de la Primera Guerra Mundial. La ceremonia contará con honores militares completos, incluyendo la entrega de la bandera a la familia y la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas.

Entre los familiares que sobreviven a Luker figuran dos sobrinos, Donald Bradford Henderson y John Luker, y una sobrina, Becky Downen Lensing. La Defense POW/MIA Accounting Agency informó además que la tumba original de Luker en el National Memorial Cemetery of the Pacific será marcada con su nombre para reflejar la identificación lograda más de 80 años después del ataque.

Retrato de un joven, Royle B Luker, con cabello oscuro y camisa clara. La imagen tiene el tramado y la apariencia de una fotografía de periódico antiguo
Con solo 17 años, formó parte de la tripulación del USS West Virginia y murió el 7 de diciembre de 1941 durante el ataque japonés a la base naval (Defense POW/MIA Accounting Agency)

Reconocimientos, memoria y el compromiso con los caídos

Por su servicio y sacrificio, Royle Bradford Luker recibió varias condecoraciones militares póstumas: la Purple Heart, la Navy Presidential Unit Citation, la designación Gold Star Veteran, la Combat Action Ribbon, la Navy Expeditionary Medal, la Navy Good Conduct Medal, la Asiatic-Pacific Campaign Medal, la American Campaign Medal y la World War II Victory Medal.

Durante décadas, su nombre permaneció inscrito en los Courts of the Missing del National Memorial Cemetery of the Pacific.

Pearl-Harbour-sf-3
El acorazado USS West Virginia sufrió grandes pérdidas humanas durante el ataque, y sus tripulantes fueron reconocidos con diversas distinciones póstumas por su servicio (AP)

La DPAA sigue trabajando para localizar, identificar y repatriar a militares estadounidenses desaparecidos en conflictos. El caso de Luker, cubierto por medios internacionales como Fox News, ilustra cómo los avances de la ciencia forense y la disposición de las familias para participar en el proceso permiten cerrar heridas históricas.

“Más de 80 años después, el ADN de Royle Luker y la disposición de una familia a compartir su ADN cerraron la distancia entre la pérdida y la certeza”, señala el obituario citado por Fox News.

La identificación y regreso de Luker a Arkansas es un ejemplo del esfuerzo sostenido por honrar la memoria de quienes murieron en servicio y brindar respuestas a sus familiares, décadas después de los hechos.

Temas Relacionados

Pearl HarborHawáiArkansasEstados UnidosSegunda Guerra MundialADNMarineroMemoriaHistoriaRestosAnálisis ForenseMilitarCondecoracionesEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Incendios forestales en Estados Unidos: el comienzo más severo de los últimos años preocupa a expertos

Una mayor cantidad de hectáreas quemadas, sumada a la dificultad para realizar quemas controladas, está impactando a comunidades y ecosistemas, mientras autoridades y científicos señalan el posible agravamiento del fenómeno durante el verano

Incendios forestales en Estados Unidos: el comienzo más severo de los últimos años preocupa a expertos

En medio de las negociaciones para poner fin a la guerra, Trump aseguró que Irán “nunca tendrá un arma nuclear”

La declaración tuvo lugar durante la ceremonia del Memorial Day en Estados Unidos, marcada este año por el homenaje a los militares caídos en el conflicto contra el régimen iraní

En medio de las negociaciones para poner fin a la guerra, Trump aseguró que Irán “nunca tendrá un arma nuclear”

Detectaron grieta y liberaron presión en el tanque químico de California: mantienen evacuadas a 50.000 personas

La planta GKN Aerospace en Garden Grove continúa cerrada y las autoridades aún no permiten el regreso de los residentes tras la emergencia química

Detectaron grieta y liberaron presión en el tanque químico de California: mantienen evacuadas a 50.000 personas

Así pueden participar los neoyorquinos por entradas económicas para la Copa Mundial 2026

Los residentes de la ciudad tienen hasta el sábad para inscribirse y vivir la emoción de un partido mundialista

Así pueden participar los neoyorquinos por entradas económicas para la Copa Mundial 2026

El Pentágono desclasificó una segunda tanda de archivos sobre OVNIs: videos de derribos, esferas sumergibles y testimonios inéditos de la NASA

En Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont analizó documentos inéditos, grabaciones y relatos de misiones militares y espaciales que permanecieron en secreto durante décadas

El Pentágono desclasificó una segunda tanda de archivos sobre OVNIs: videos de derribos, esferas sumergibles y testimonios inéditos de la NASA

TECNO

Epic Games revela el primer título con Unreal Engine 6 y no es Fortnite

Epic Games revela el primer título con Unreal Engine 6 y no es Fortnite

Google revela el impacto de AI Mode en la forma de buscar en Estados Unidos

Nuevo avance permite multiplicar por 400 la vida útil de las baterías de magnesio

Nueva plataforma de phishing amenaza a los usuarios de Microsoft 365

Google renueva los widgets de tu reloj: así cambiarán WhatsApp, Spotify y más

ENTRETENIMIENTO

Ian McKellen celebró su legado: “Los niños pequeños se me acercan asombrados porque conocieron a Gandalf”

Ian McKellen celebró su legado: “Los niños pequeños se me acercan asombrados porque conocieron a Gandalf”

J. Balvin reveló el consejo de su madre que cambió su vida: “Mantén la confianza en lo que haces”

Dolph Lundgren le entregó la espada a Nicholas Galitzine y Masters of the Universe tiene un nuevo He-Man

Christopher Nolan desafía la era digital: vive sin smartphone ni correo electrónico

“Fui muy duro conmigo mismo”: B.J. Novak recordó el costo emocional del éxito de “The Office”

MUNDO

Tras las operaciones militares de EEUU en el sur de Irán, Marco Rubio afirmó que un acuerdo con Teherán podría tardar días

Tras las operaciones militares de EEUU en el sur de Irán, Marco Rubio afirmó que un acuerdo con Teherán podría tardar días

Las exportaciones de drones de Taiwán se disparan debido a la guerra en Ucrania

Tras los ataques masivos en Kiev, Estados Unidos reafirmó su disposición a mediar para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania

EEUU llamó a reforzar la alianza Quad con India, Japón y Australia en una reunión en Nueva Delhi marcada por tensiones con China

Panamá y China tienen cita en Nueva York en medio de tensiones por los puertos