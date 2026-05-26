Más de 80 años después, el ADN reveló la identidad de un marinero caído en Pearl Harbor y ahora sus restos regresan a casa

La identificación tras décadas permitió que los restos de un joven marinero, víctima del ataque a Pearl Harbor, sean trasladados a su ciudad natal para recibir honores militares (REUTERS/Defense POW/MIA Accounting Agency)

A más de ocho décadas del ataque a Pearl Harbor, la familia de Royle Bradford Luker podrá finalmente despedirse del joven marinero. Los restos de Luker, quien murió a los 17 años como bombero de tercera clase a bordo del USS West Virginia, fueron identificados gracias a pruebas forenses y análisis de ADN realizados por la Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA). La ceremonia de entierro tendrá lugar el 30 de mayo en Plainview, Arkansas, donde Luker reposará junto a sus padres.

El ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos. En esa jornada, el USS West Virginia sufrió múltiples impactos de torpedo y terminó hundido en aguas poco profundas. Luker fue uno de los 106 tripulantes que perdieron la vida a bordo de ese acorazado.

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Durante décadas, su nombre figuró como “no recuperable” y sus restos permanecieron sin identificar en el National Memorial Cemetery of the Pacific, en Hawái.

El ataque a Pearl Harbor provocó la muerte de más de 2.400 estadounidenses y fue el detonante de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

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Durante años, varios marineros no identificados de Pearl Harbor permanecieron enterrados en este cementerio de Hawái, símbolo de memoria y homenaje a los caídos (@New Life Outdoors)

Un proceso de identificación forense y el rol de la familia

En 2017, la DPAA inició la exhumación de 35 féretros asociados a tripulantes del USS West Virginia para aplicar tecnologías modernas de análisis forense. El proceso contempló la comparación de ADN extraído de los restos con muestras aportadas por familiares vivos.

Esta labor, que refleja la magnitud y complejidad de la identificación de desaparecidos en conflicto, permitió finalmente confirmar la identidad de Luker. El anuncio oficial de la identificación se realizó el 29 de mayo de 2024, cerrando una búsqueda de más de ocho décadas.

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El obituario publicado por Cornwell Funeral Homes resalta que Luker será sepultado junto a su madre, Nettie Estelle David Luker, y su padre, George F. Luker, quien fue veterano de la Primera Guerra Mundial. La ceremonia contará con honores militares completos, incluyendo la entrega de la bandera a la familia y la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas.

Entre los familiares que sobreviven a Luker figuran dos sobrinos, Donald Bradford Henderson y John Luker, y una sobrina, Becky Downen Lensing. La Defense POW/MIA Accounting Agency informó además que la tumba original de Luker en el National Memorial Cemetery of the Pacific será marcada con su nombre para reflejar la identificación lograda más de 80 años después del ataque.

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Con solo 17 años, formó parte de la tripulación del USS West Virginia y murió el 7 de diciembre de 1941 durante el ataque japonés a la base naval (Defense POW/MIA Accounting Agency)

Reconocimientos, memoria y el compromiso con los caídos

Por su servicio y sacrificio, Royle Bradford Luker recibió varias condecoraciones militares póstumas: la Purple Heart, la Navy Presidential Unit Citation, la designación Gold Star Veteran, la Combat Action Ribbon, la Navy Expeditionary Medal, la Navy Good Conduct Medal, la Asiatic-Pacific Campaign Medal, la American Campaign Medal y la World War II Victory Medal.

Durante décadas, su nombre permaneció inscrito en los Courts of the Missing del National Memorial Cemetery of the Pacific.

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El acorazado USS West Virginia sufrió grandes pérdidas humanas durante el ataque, y sus tripulantes fueron reconocidos con diversas distinciones póstumas por su servicio (AP)

La DPAA sigue trabajando para localizar, identificar y repatriar a militares estadounidenses desaparecidos en conflictos. El caso de Luker, cubierto por medios internacionales como Fox News, ilustra cómo los avances de la ciencia forense y la disposición de las familias para participar en el proceso permiten cerrar heridas históricas.

“Más de 80 años después, el ADN de Royle Luker y la disposición de una familia a compartir su ADN cerraron la distancia entre la pérdida y la certeza”, señala el obituario citado por Fox News.

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La identificación y regreso de Luker a Arkansas es un ejemplo del esfuerzo sostenido por honrar la memoria de quienes murieron en servicio y brindar respuestas a sus familiares, décadas después de los hechos.