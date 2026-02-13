Un estado de EEUU se prepara para una tormenta invernal que dejará un mes de lluvia y nieve

California enfrenta una serie de tormentas invernales que dejarán en pocos días el equivalente a un mes de lluvias y nevadas, según previsiones oficiales. (Damian Nikodem via REUTERS)

California se prepara para enfrentar una sucesión de tormentas invernales que dejarán en menos de una semana el equivalente a un mes de lluvias y nevadas, según pronósticos de agencias meteorológicas oficiales y centros especializados. La llegada de sistemas atmosféricos provenientes del océano Pacífico afectará a millones de personas en la costa oeste de Estados Unidos desde mediados de febrero, con un impacto directo en la movilidad, la infraestructura y los recursos hídricos estatales.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Centro de Ciencias del Agua y Clima de la Universidad de California (CW3E), los modelos predictivos anticipan precipitaciones superiores a los 100 milímetros en zonas costeras y acumulaciones de más de dos metros de nieve en áreas de alta montaña, especialmente en la Sierra Nevada. La secuencia de tormentas representa un giro frente al déficit de precipitaciones que ha caracterizado al invierno 2025-2026, lo que adquiere relevancia para la gestión del agua y la prevención de emergencias.

El último reporte de la California Department of Water Resources (DWR), citado por Newsweek, situó la capa de nieve estatal en un 59% del promedio histórico para la fecha, mientras que los embalses principales presentaban niveles inferiores a lo habitual. El arribo de estos sistemas podría modificar el panorama hidrológico, aunque las autoridades advierten sobre riesgos asociados a inundaciones, deslizamientos y complicaciones en las principales rutas.

¿Cuándo y dónde impactarán las tormentas invernales en California?

Newsweek detalló que la sucesión de tormentas comenzará a afectar la costa norte y centro de California durante el fin de semana del 15 de febrero y se desplazará hacia el sur y el interior estatal en los días siguientes. El NWS ha emitido avisos de tormenta invernal y perspectivas de tiempo peligroso para varios condados, con énfasis en áreas montañosas y valles internos. Según el CW3E, se prevé que el patrón de precipitación se mantenga activo hasta al menos el 19 de febrero, con un breve receso previsto entre sistemas.

Los expertos del CW3E estiman que los mayores acumulados de nieve se registrarán en la Sierra Nevada, donde se esperan entre 60 y 120 centímetros de nieve nueva, con picos superiores a los 300 centímetros en cotas elevadas. Las precipitaciones líquidas en la costa y los valles centrales oscilarán entre los 50 y los 100 milímetros, con posibilidades de valores mayores en cuencas saturadas.

Los sistemas de tormentas provenientes del océano Pacífico impactarán millones de personas y desafiarán la infraestructura y la movilidad en la costa oeste. (REUTERS/Daniel Cole)

¿Cómo afectará la tormenta a la movilidad y la seguridad?

El NWS advirtió que las condiciones de viaje se verán alteradas de forma significativa, sobre todo en rutas principales y pasos de montaña, por la acumulación de nieve y la presencia de hielo durante las noches. Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios en los periodos de mayor intensidad y seguir las actualizaciones de las agencias responsables.

La Oficina de Servicios de Emergencia de California (Cal OES) informó que se han activado protocolos de emergencia y se mantiene la coordinación con organismos locales para atender incidentes relacionados con inundaciones, deslizamientos y cortes de energía. Las zonas con pendiente pronunciada y suelos saturados presentan una mayor probabilidad de deslizamientos y flujos de lodo, en especial en áreas afectadas por incendios forestales recientes, según datos del NWS.

¿Qué impacto tendrán las tormentas en la capa de nieve y los recursos hídricos?

El déficit de nieve acumulada en la Sierra Nevada y otras cadenas montañosas del oeste estadounidense ha generado preocupación sobre el abastecimiento de agua para la primavera y el verano, según la California Department of Water Resources (DWR). El organismo estatal reportó el 1 de febrero que la capa de nieve equivalía al 59% del promedio histórico, lo que amenaza el suministro de agua para uso agrícola, urbano y ambiental.

El arribo de las nuevas tormentas podría aportar más de 60 centímetros de nieve en zonas clave para la captación de agua, con beneficios parciales para los embalses de mayor tamaño, como Shasta y Oroville. La DWR advirtió que el beneficio dependerá de la persistencia y distribución de las nevadas, y que el monitoreo continuará en las próximas semanas.

“Las tormentas previstas pueden aportar más de 24 pulgadas de nieve nueva en zonas clave para la captación de agua, lo que sería fundamental para el almacenamiento en embalses,” señaló la DWR en su reporte semanal, citado por Newsweek.

La Sierra Nevada podría experimentar acumulaciones de más de dos metros de nieve, superando ampliamente el promedio histórico de la temporada. (REUTERS/Jill Connelly)

¿Qué riesgos de inundaciones y deslizamientos se prevén?

El aumento de precipitaciones y el deshielo asociado a las temperaturas diurnas incrementan el riesgo de inundaciones súbitas, especialmente en valles y cuencas con suelos saturados. El NWS y la Cal OES han reforzado las alertas para comunidades ubicadas cerca de ríos, arroyos y laderas inestables, y han dispuesto recursos para evacuaciones preventivas de ser necesario.

Según el CW3E, la magnitud y duración de las lluvias podrían provocar crecidas rápidas en cursos de agua menores, además de flujos de lodo en zonas de reciente actividad incendiaria. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de los organismos oficiales.

¿Qué pronósticos existen para otros estados del oeste de Estados Unidos?

El NWS extendió las advertencias de tormenta invernal a estados vecinos como Utah, Colorado y Nuevo México, donde se esperan acumulaciones de nieve similares en zonas de montaña y precipitaciones moderadas en áreas urbanas y rurales. Los modelos anticipan que el patrón de tormentas persistirá durante la segunda quincena de febrero.

La oficina del NWS en Grand Junction, Colorado, informó: “Esperamos condiciones variables, con nevadas intermitentes durante las noches y deshielo parcial durante las horas diurnas, lo que puede complicar el tránsito en carreteras elevadas,” según declaraciones recogidas por Newsweek.

El déficit de precipitaciones durante el invierno 2025-2026 ha provocado preocupación sobre el suministro de agua, afectando nivel de nieve y embalses. (REUTERS/Jill Connelly)

¿Cómo se compara este episodio con otros inviernos recientes en California?

El invierno 2025-2026 ha estado marcado por una sequía prolongada y valores bajos de manto nival, según informes de la DWR y el CW3E. Las precipitaciones acumuladas al 10 de febrero se ubicaban por debajo del promedio de la última década, tanto en la Sierra Nevada como en la costa central y norte.

Las nuevas tormentas representan el primer evento de precipitaciones intensas desde diciembre, con potencial para modificar las proyecciones de reservas hídricas, aunque la recuperación completa dependerá de la persistencia del patrón lluvioso en marzo.

¿Qué medidas recomiendan las autoridades a la población?

Las autoridades estatales y federales exhortan a la población a revisar el estado de rutas, mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las alertas de evacuación o restricción de tránsito. Los organismos de emergencia han dispuesto recursos logísticos y equipos en puntos estratégicos para responder a incidentes relacionados con inundaciones, deslizamientos o cortes de energía.

La Cal OES y el NWS mantienen la vigilancia sobre la evolución de los modelos meteorológicos y actualizarán las previsiones conforme avance la semana. El monitoreo de la capa de nieve y los embalses permitirá ajustar las proyecciones de abastecimiento de agua para el resto de la temporada, según reportes oficiales.