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Guillermo del Toro y la fascinación que lo llevó al éxito: “Los monstruos son maravillosos y mal comprendidos”

En una entrevista con The Guardian, el cineasta mexicano repasó su carrera y los proyectos que rechazó en Hollywood. Por qué siempre prefirió las criaturas por encima de los superhéroes

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Guillermo del Toro encuentra en monstruos y casas encantadas símbolos de pertenencia y redención para quienes se sienten diferentes

La búsqueda de pertenencia y la reivindicación de lo diferente se entrelazan en los universos fantásticos y los desafíos de la industria que enfrenta Guillermo del Toro.

Mientras evalúa la posibilidad de comprar una casa encantada, el cineasta mexicano repasó en una entrevista con The Guardian su vida y carrera. Los monstruos y las casas misteriosas, sostiene, fueron símbolos esenciales para quienes crecieron sintiéndose distintos y hallaron en lo extraño un espacio de refugio y redención.

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Para Del Toro, estas criaturas y lugares no son solo elementos del cine fantástico: representan la lucha por encontrar un lugar propio y la identidad de quienes, como él, sintieron el peso de la diferencia. El director recurre al horror y lo sobrenatural para abordar la condición de los marginados, transformando marcas personales en un lenguaje audiovisual que reivindica a los excluidos.

Los recuerdos de fantasmas marcaron su niñez, como el suspiro recurrente en la habitación de su tío fallecido, que inspiró al personaje Santi en El espinazo del diablo.

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El director mexicano transforma experiencias personales de marginación en lenguajes audiovisuales que reivindican a los excluidos en el cine fantástico (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
El director mexicano transforma experiencias personales de marginación en lenguajes audiovisuales que reivindican a los excluidos en el cine fantástico (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En su vida diaria, los objetos y figuras de silicona ocupan una casa separada de la que comparte con su familia. “Cada mañana saludo a mis figuras de silicona, paso el día allí y regreso a casa”, relató. Sigue buscando una casa encantada en el Reino Unido, sabiendo que las primeras noches serán difíciles, aunque aborda la idea con humor.

Monstruos y diferencia: el origen del imaginario

Para el realizador, los monstruos siempre fueron “maravillosos y mal comprendidos, capaces de ternura y de gran violencia. Justamente como nosotros”, apunta en diálogo con The Guardian. Del Toro sostiene que, a diferencia de los superhéroes, se identifica con estas criaturas porque reflejan la humanidad de quienes son vistos como diferentes.

Esta inclinación se afirmó en su adolescencia, cuando fundó un cineclub en Guadalajara y defendía que “el terror y la fantasía fueran lenguajes poéticos visuales, no meros géneros de evasión o sustos”. En 1992, durante la producción de Cronos, fue advertido de que se arriesgaba a quedar encasillado, pero prefirió anteponer su visión personal.

Frankenstein - Guillermo del Toro
La infancia de Del Toro, marcada por fantasmas y recuerdos familiares, inspira la creación de personajes emblemáticos como Santi en El espinazo del diablo (Instagram)

El BFI fellowship tiene para Del Toro un significado especial por la influencia del cine británico, en particular las obras de Powell, Pressburger y Fisher. El director cita a la productora británica Hammer y a Frankenstein como inspiraciones directas, subrayando que en su propia versión, estrenada en 2025, “el monstruo se vuelve más inocente y el Barón es el auténtico villano”.

La influencia británica en la obra de Del Toro

El vínculo de Del Toro con el cine británico fue determinante para su carrera y su imaginario. La impronta de Powell, Pressburger, Ken Russell y directores como Fisher se observa en la sensibilidad con la que trata sus criaturas.

Su fascinación por Hammer y los relatos góticos británicos converge en una filmografía donde la diferencia se traduce en resistencia, rareza y, finalmente, redención. El reconocimiento recibido con el BFI fellowship no solo celebra sus logros, sino que refuerza el aporte de esta tradición a su obra.

Desafíos profesionales y proyectos no realizados

La ayuda de su amigo fue clave para que su padre estuviera a salvo.
Los monstruos en la filmografía de Guillermo del Toro representan la humanidad de los inadaptados y la lucha por encontrar identidad propia (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

El recorrido en Hollywood de Guillermo del Toro incluyó enfrentamientos con productores como Bob y Harvey Weinstein, quienes intentaron despedirlo durante la realización de Mimic. “Los Weinstein casi me destruyeron. Estuve al borde de ser alguien a quien nadie quería contratar”, recuerda Del Toro.

A pesar de los obstáculos, el director siempre defendió su fidelidad creativa: “Nunca hago películas que no ame por completo. Me ofrecieron muchos encargos y los rechacé”.

Entre los proyectos no aceptados figuran franquicias como X-Men, Los Cuatro Fantásticos, Las Crónicas de Narnia y Harry Potter. Sobre esta última, convenció a Alfonso Cuarón para que dirigiera El prisionero de Azkaban, reconociendo que solo habría aceptado hacer una película de la saga si pudiera “eliminar a uno de los niños protagonistas”.

Guillermo del Toro rechazó proyectos de franquicias como X-Men, Harry Potter y Narnia para priorizar su fidelidad creativa ante Hollywood (REUTERS/Toby Melville)
Guillermo del Toro rechazó proyectos de franquicias como X-Men, Harry Potter y Narnia para priorizar su fidelidad creativa ante Hollywood (REUTERS/Toby Melville)

Del Toro escribió más de 40 guiones, pero solo filmó 13 largometrajes, lo que dejó en pausa varias adaptaciones y proyectos, como versiones de Lovecraft, Dumas o un musical de El laberinto del fauno. Mantiene la esperanza de retomar algunos en el futuro.

El arte y el refugio fantástico

El placer de crear mundos insólitos está ligado a su convicción sobre el rol del arte para ofrecer redención. Del Toro subraya nuevamente la influencia de cineastas británicos —Powell, Pressburger, Ken Russell— y de autores como David Fincher en su sentido del asombro.

Para él, el arte y el cine proporcionan pequeñas correcciones a la vida: “Todo el dolor proviene del deseo. Si solo deseas respirar, es un lugar bueno donde estar”, afirma, aludiendo a la serenidad alcanzada tras terminar Frankenstein.

A pesar de escribir más de 40 guiones, solo 13 largometrajes componen la filmografía de Del Toro, quien aún espera retomar adaptaciones pendientes (RS)
A pesar de escribir más de 40 guiones, solo 13 largometrajes componen la filmografía de Del Toro, quien aún espera retomar adaptaciones pendientes (RS)

Actualmente, Del Toro trabaja en la adaptación animada de The Buried Giant, con la meta de innovar en la animación stop-motion y lograr expresividad incluso en los gestos mínimos. El arte, argumenta, transforma vidas de manera sutil, abriendo la puerta a lo desconocido para cada persona.

La obra de Guillermo del Toro prueba que los monstruos y las casas encantadas no ocupan solo el terreno del terror: son refugios donde los marginados encuentran pertenencia y resistencia.

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