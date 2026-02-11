EEUU levantó el cierre del aeropuerto de El Paso tras anunciar una suspensión por motivos de seguridad

Imagen satelital del Aeropuerto Internacional de El Paso, en El Paso, Texas, EE. UU. vía REUTERS

La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció el ciere del espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, en Texas, durante 10 días, suspendiendo todos los vuelos con origen y destino.

Un aviso publicado en el sitio web de la FAA indicó que las restricciones temporales de vuelo se debían a “razones especiales de seguridad”, pero no proporcionó detalles adicionales. Sin embargo, horas después publicó un mensaje en el que anunció que levantaba la medida, sin agregar más datos.

El aeropuerto anunció en una publicación de Instagram que todos los vuelos con origen y destino quedarían suspendidos desde la noche del miércoles hasta la noche del 21 de febrero, incluyendo vuelos comerciales, de carga y de aviación general. Sugirió a los viajeros que se comunicaran con sus aerolíneas para obtener información actualizada sobre sus vuelos.

Era evidente que el cierre generaría importantes interrupciones dada la duración y el tamaño del área metropolitana. El Paso, una ciudad fronteriza con una población de casi 700,000 habitantes y más, incluyendo el área metropolitana circundante, es un centro de comercio transfronterizo junto con la vecina Ciudad Juárez en México.

La representante Verónica Escobar, demócrata cuyo distrito incluye El Paso, instó a la FAA a levantar las restricciones en un comunicado emitido el miércoles por la mañana. No se dio aviso previo a su oficina, a la ciudad de El Paso ni a las operaciones del aeropuerto, afirmó.

“La trascendental decisión de la FAA de cerrar el Aeropuerto de El Paso durante 10 días no tiene precedentes y ha generado gran preocupación en la comunidad”, declaró Escobar. “Según lo que mi oficina y yo hemos podido recopilar durante la noche y esta mañana temprano, no existe una amenaza inmediata para la comunidad ni para las áreas circundantes”.

El aeropuerto se describe a sí mismo como la puerta de entrada al oeste de Texas, el sur de Nuevo México y el norte de México. Southwest, United, American Airlines y Delta operan vuelos allí, entre otras.

Agentes de la CBP junto a un avión en el aeropuerto de El Paso que se cree transportaba al narcotraficante mexicano. REUTERS/José Luis González

Una restricción temporal de vuelos similar por razones especiales de seguridad durante el mismo período se impuso en los alrededores de Santa Teresa, Nuevo México, que se encuentra a unos 24 kilómetros (15 millas) al noroeste del aeropuerto de El Paso.

Southwest Airlines informó en un comunicado que ha suspendido todas sus operaciones hacia y desde El Paso por orden de la FAA.

“Hemos notificado a los clientes afectados y compartiremos información adicional a medida que esté disponible”, declaró Southwest Airlines. “Nada es más importante para Southwest que la seguridad de sus clientes y empleados”.

(Con información de AP)