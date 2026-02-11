Confirman presencia de parásito en lagos recreativos de tres estados de EEUU que puede infectar a perros

Los investigadores detectan circulación del parásito Heterobilharzia americana en la fauna silvestre de Lake Mead y Lake Mohave, según análisis de heces de mapache. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de un parásito capaz de provocar enfermedades graves en perros fue confirmada por investigadores en áreas silvestres próximas a Lake Mead y Lake Mohave, en el suroeste de Estados Unidos, durante un estudio realizado entre 2024 y 2026. Este hallazgo afecta principalmente a animales domésticos con acceso a cuerpos de agua dulce, especialmente en zonas donde confluyen la vida silvestre y los principales ríos de la región. Las autoridades ambientales y sanitarias destacan la importancia del monitoreo tras la expansión del parásito Heterobilharzia americana fuera de su rango histórico, lo que ha motivado nuevas recomendaciones para el cuidado de mascotas en áreas recreativas de Nevada, Arizona y California.

De acuerdo con Newsweek y respaldada por el National Park Service (NPS), la investigación identificó huevos del parásito en heces de mapaches, lo que indica circulación activa en la fauna local. El muestreo abarcó 28 sitios en los lagos y el análisis incluyó más de 1.300 caracoles de agua dulce, considerados hospedadores intermediarios del agente infeccioso. Los resultados muestran que, aunque los caracoles son escasos y no se encontraron ejemplares infectados, la circulación ambiental del parásito se mantiene en la cadena silvestre. El monitoreo, dirigido por la ecóloga acuática Riley Rackliffe y en alianza con la University of California, Riverside, refuerza la vigilancia ante la posibilidad de nuevos casos en mascotas.

El parásito Heterobilharzia americana se ubicaba tradicionalmente en la región de la Costa del Golfo y el sur de Estados Unidos. En los últimos años, su expansión hacia el oeste quedó documentada a raíz de casos clínicos en perros que estuvieron expuestos al río Colorado, según reportes del Department of Public Health del condado de Los Ángeles y estudios publicados en la plataforma del National Institutes of Health (NIH). Estos antecedentes han motivado a las autoridades a fortalecer los controles y las recomendaciones veterinarias en la región.

¿Qué es Heterobilharzia americana y cómo afecta a los perros?

Heterobilharzia americana es un trematodo responsable de la esquistosomiasis canina, una enfermedad que puede generar síntomas como diarrea sanguinolenta, pérdida de peso, fatiga y lesiones en órganos internos, según el Companion Animal Parasite Council. La infección ocurre cuando las larvas del parásito penetran la piel de los perros durante el contacto con agua dulce contaminada.

El ciclo de vida del parásito involucra a los caracoles acuáticos como hospedadores intermediarios. Los perros pueden infectarse al nadar o beber agua en zonas donde estos moluscos liberan las larvas. Las personas pueden experimentar una irritación cutánea leve conocida como “swimmer’s itch”, aunque la infección grave en humanos no se ha documentado en Estados Unidos, según la Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

El hallazgo de Heterobilharzia americana motiva nuevas recomendaciones veterinarias y refuerza la vigilancia epidemiológica en Nevada, Arizona y California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde se detectó el parásito en Lake Mead y Lake Mohave?

Las muestras analizadas entre 2024 y 2026 por el equipo de Riley Rackliffe del NPS incluyeron 1.300 caracoles de agua dulce y diversos excrementos de mapache provenientes de 28 puntos de Lake Mead y Lake Mohave. De acuerdo con el Nevada Current, el análisis reveló huevos del parásito en la mayoría de las muestras de heces de mapache, lo que confirma la circulación del agente en la fauna silvestre local.

En contraste, los investigadores no identificaron caracoles infectados en los lagos, pese a la presencia de tres especies de moluscos capaces de alojar el parásito. Estas especies resultaron poco frecuentes y se concentraron en áreas con vegetación acuática densa, especialmente en el delta del río Virgin y en tramos ribereños de Lake Mohave. Según el NPS, la escasez de caracoles reduce el riesgo de transmisión directa a perros en zonas lacustres.

¿Cuántos casos se han confirmado en la región y cuál es el riesgo actual?

El Department of Public Health del condado de Los Ángeles reportó al menos once perros diagnosticados con esquistosomiasis canina tras haber tenido contacto con el río Colorado, en la zona de Blythe, California, entre 2018 y 2023. Todos los casos contaban con confirmación por pruebas de PCR fecal y, en algunos, análisis de biopsia hepática. La expansión del parásito fuera de su área histórica llevó a la emisión de alertas veterinarias y al refuerzo de la vigilancia epidemiológica en estados del suroeste.

Hasta el momento, de acuerdo con declaraciones de Riley Rackliffe al Nevada Current, no se han reportado casos en perros vinculados al área de Lake Mead–Las Vegas. Rackliffe precisó que “al momento, nunca hemos tenido un perro reportado con esta infección en la zona de Las Vegas-Lake Mead. Eso no significa que nunca hayan existido casos, pero sugiere que la tasa de infección es baja, o de lo contrario lo habríamos detectado”.

La transmisión de la esquistosomiasis canina ocurre por contacto de perros con agua dulce contaminada, donde los caracoles acuáticos liberan las larvas del parásito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los síntomas y el diagnóstico de la esquistosomiasis canina?

La sintomatología en perros infectados puede incluir vómitos, diarrea con sangre, pérdida de peso, letargo y, en casos severos, daño hepático y renal. El diagnóstico requiere pruebas especializadas, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en muestras fecales, o análisis histopatológicos de órganos afectados, según documentos del NIH y el Companion Animal Parasite Council.

Los veterinarios de la región han sido alertados para considerar la esquistosomiasis como diagnóstico diferencial en perros con síntomas gastrointestinales y antecedentes de exposición a agua dulce. La enfermedad no se transmite entre animales domésticos, solo por contacto con el ambiente contaminado.

¿Qué medidas recomiendan las autoridades para prevenir nuevos casos?

El NPS y el Department of Public Health del condado de Los Ángeles recomiendan evitar que los perros naden o beban agua en áreas donde se haya identificado la presencia de caracoles acuáticos o se observe vegetación emergente, especialmente en las riberas de ríos y lagos. La vigilancia ambiental en la cuenca del río Colorado se ha intensificado, buscando detectar de manera temprana la presencia del parásito en fauna silvestre y caracoles.

La educación de los propietarios de mascotas y la notificación oportuna de síntomas sospechosos a veterinarios constituyen los principales mecanismos de prevención. Las autoridades no han impuesto restricciones para el acceso de mascotas a las áreas recreativas de Lake Mead y Lake Mohave, aunque mantienen recomendaciones de precaución en entornos ribereños.

¿Cómo impacta el hallazgo en la gestión ambiental y veterinaria?

El descubrimiento de huevos de Heterobilharzia americana en la fauna silvestre de los alrededores de Lake Mead y Lake Mohave implica la necesidad de reforzar la vigilancia sanitaria y las campañas informativas para dueños de mascotas. Las autoridades prevén continuar los monitoreos ambientales y los estudios epidemiológicos en la región, con el objetivo de detectar cambios en el riesgo y responder ante eventuales brotes.

El NPS y la University of California, Riverside mantienen la colaboración en los análisis de campo, mientras el Department of Public Health del condado de Los Ángeles actualiza periódicamente las alertas veterinarias y los protocolos de diagnóstico. La situación se monitorea en tiempo real, sin que hasta el momento se haya modificado el acceso público a los lagos.