3 rutas de senderismo en Los Ángeles que ofrecen oportunidades para conectar con la naturaleza

El aumento del senderismo en Los Ángeles refleja la búsqueda de serenidad ante la sobrecarga de noticias y la ansiedad social (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los primeros días de 2026, muchos estadounidenses optaron por apartarse de la vorágine actual, buscando refugio en la naturaleza y en pequeñas pausas de tranquilidad. El efecto de las noticias abrumadoras, sumado a la incertidumbre reciente, motivó a más personas a buscar espacios de serenidad, lejos del tumulto digital.

Peso emocional de las noticias y la búsqueda de desconexión

Durante enero, algunas noticias impactantes, como la captura del presidente venezolano, circularon entre la incredulidad y la ansiedad. Muchos, ante la sobrecarga informativa y la dificultad para distinguir hechos reales de rumores, decidieron tomar “limpiezas” de noticias. Esta tendencia, cada vez más común, consiste en evitar deliberadamente la exposición a los titulares para proteger el bienestar mental.

Las conversaciones entre amigos reflejan este fenómeno: hay quienes prefieren mantenerse al margen de la actualidad, optando por informarse solo cuando lo consideran imprescindible. El resultado es una población que, frente a la avalancha de información, prioriza la salud emocional y toma distancia para preservar su equilibrio.

El fenómeno de desconexión informativa impulsa a más personas a priorizar la salud emocional y disfrutar de paseos al aire libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Espacios de calma: meditación y mindfulness en la vida cotidiana

En tiempos de noticias abrumadoras, reservar momentos para la reflexión resulta esencial. Prácticas como la meditación y el mindfulness ofrecen beneficios comprobados: ayudan a reducir el estrés, la ansiedad y la reactividad emocional. Basta con cerrar los ojos durante unos minutos o prestar atención plena al entorno para experimentar una mejora en el ánimo.

Incluso para quienes no se sienten cómodos meditando, existen alternativas sencillas. Juegos como el “color game”, que invita a identificar los colores del arcoíris durante una caminata, pueden transformar una salida común en un ejercicio de atención plena.

Estas prácticas permiten reconectarse con el presente y encontrar paz, aunque sea por instantes. A continuación, se detallan algunos recorridos sugeridos para el senderismo en Los Ángeles:

La práctica de mindfulness y meditación durante las caminatas ayuda a reducir el estrés y mejora el bienestar mental en entornos naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Caminata 5-Points/Beacon Hill Loop: vistas y meditaciones

Entre las rutas recomendadas para encontrar serenidad destaca la 5-Points/Beacon Hill Loop en Griffith Park. Este circuito de unos 10 kilómetros atraviesa el extremo sudeste del parque y brinda panorámicas de Los Ángeles y las ciudades vecinas.

El recorrido inicia cerca del histórico carrusel del parque, avanza por el Lower Beacon Trail y ofrece vistas del río de Los Ángeles y del puente North Atwater de 99 metros. Tras enlazar con Coolidge Trail y llegar al punto donde convergen cinco senderos, se recomienda ascender brevemente por el Upper Beacon Trail hasta Beacon Hill.

Desde allí, se contemplan el centro de la ciudad y el paisaje circundante, en un entorno ideal para practicar meditación o simplemente descansar.

La ruta puede completarse regresando por Vista Viewpoint, un mirador más concurrido, o por Fern Canyon Trail, cerrando el circuito. Además, este fin de semana coincide con la luna llena, convirtiendo a 5-Points en un lugar privilegiado para contemplar el fenómeno desde lo alto.

La ruta 5-Points/Beacon Hill Loop en Griffith Park ofrece panorámicas de la ciudad y espacios ideales para la reflexión tranquila (REUTERS)

2. Backbone Trail a Musch Trail Camp: naturaleza y fauna

Otra alternativa es el Backbone Trail hasta Musch Trail Camp, un trayecto de ida y vuelta de 3,2 kilómetros en Topanga State Park. El sendero recorre praderas y matorrales donde abundan flores silvestres y fauna local.

El punto de partida es Trippet Ranch, cuyo nombre original, Rancho Las Lomas Celestiales, alude a las colinas cubiertas de robles, salvia negra y ceanoto. Tras un kilómetro, el caminante llega a Musch Trail Camp, un pequeño campamento con mesas y bancos de troncos.

En este entorno, los sonidos de aves como la codorniz californiana y el colibrí de Anna acompañan las pausas de descanso. Con suerte y silencio, es posible avistar ciervos, conejos del desierto o zorros grises.

Quienes deseen prolongar la experiencia pueden continuar hasta Eagle Rock para obtener vistas panorámicas, o transformar la caminata en un circuito, siempre con la precaución de llevar un mapa actualizado.

Backbone Trail a Musch Trail Camp permite observar flores silvestres y fauna local en Topanga State Park, ideal para desconectarse del bullicio digital (Tripadvisor)

3. Mt. Hillyer vía Silver Moccasin Trail: tranquilidad entre pinos y rocas

La tercera propuesta lleva a los caminantes al Mt. Hillyer por el Silver Moccasin Trail, un circuito de 9,3 kilómetros en las montañas San Gabriel. El trayecto se inicia cerca del centro de visitantes de Chilao y atraviesa bosque de pinos y zonas de alta montaña.

El camino se caracteriza por la presencia de pinos Jeffrey, con corteza aromática a vainilla y conos redondeados, y de pinos Coulter, cuyos conos pueden pesar hasta 5 kilos. En días ventosos, se aconseja precaución bajo estos árboles.

Tras alcanzar la cima por una senda corta, se descubren grandes bloques de granito ideales para detenerse y meditar. Desde la altura se obtienen vistas amplias de las montañas, en un entorno poco transitado, perfecto para quienes buscan soledad y un respiro del ritmo cotidiano.

El Silver Moccasin Trail hacia Mt. Hillyer en las montañas San Gabriel garantiza soledad y contacto con la naturaleza entre pinos y bloques de granito (Canyon Cartography)

Primavera californiana: ¿habrá superbloom de flores silvestres?

La llegada de la primavera despierta expectativas sobre un posible superbloom en California, fenómeno en el que los campos se cubren de flores silvestres tras lluvias generosas.

Aunque el clima cálido de enero amenaza con reducir las posibilidades, expertos aseguraron que la abundancia de lluvias eleva las probabilidades de observar espectáculos naturales únicos durante la temporada.

Independientemente de la magnitud del florecimiento, la primavera será una oportunidad para disfrutar del aire libre y de los paisajes que la naturaleza californiana ofrece cada año.