Trump ratifica su alianza estratégica con Bukele durante el Desayuno Nacional de Oración servido en Washington

En un discurso durante el Desayuno Nacional de Oración, el expresidente de EE. UU., Donald Trump, elogia al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, calificándolo como una de sus personas favoritas y un gran aliado por su dura política contra la criminalidad.

(Desde Washington, Estados Unidos) Donald Trump decidió personalmente invitar a Nayib Bukele al Desayuno de Oración Nacional, y frente a más de cien líderes políticos ratificó la alianza estratégica entre Estados Unidos y El Salvador.

El Desayuno de Oración Nacional es una ceremonia anual que se hace en el hotel Hilton de Washington cada primer jueves de febrero. Su tradición se remonta a 1953.

El evento busca promover el diálogo y la reflexión, aunque este año estuvo marcado por fuertes definiciones políticas y mensajes de seguridad regional.

“¡Una de mis personas FAVORITAS, el presidente Bukele de El Salvador! Él ha sido tan increíble. ¡Ha sido un gran aliado de este país!. Qué gran aliado.

Algunos de ustedes han visto que opera prisiones bastante grandes, como prisiones que son tan grandes, que no se puede ver de un lado a otro a menos que tengan una vista perfecta de 20/20 con binoculares”, sostuvo Trump durante su discurso.

Y concluyó: ·Tuvimos 11.888 asesinatos, y muchos de ellos están en sus prisiones ahora mismo, ¿verdad? Y hace un trabajo fantástico. Quiero decir, suena como un tipo diferente de, ya sabes, este es un desayuno religioso".

Donald Trump en el Desayuno de Oración Nacional, (Washington, Estados Unidos)

En las mesas principales estaba sentados Pete Hegseth -secretario de Guerra-, Pan Bondi -Fiscal General de Estados Unidos-, y Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional.

Tres funcionarios clave que interactuaron con Bukele para cerrar el acuerdo sobre extradiciones que se ejecuta en el Salvador bajó la tutela de la Casa Blanca.

Durante su discurso, el líder republicano hizo hincapié en la agenda de seguridad que vinculan a ambos países, pero la conexión de Trump con Bukele excede la política carcelaria y los inmigrantes indocumentados.

Trump y Bukele tienen afinidad personal y sintonía ideológica.

Durante el Desayuno Nacional de Oración, se presenta a Nayib Bukele, resaltando su liderazgo basado en la responsabilidad, la fe y la búsqueda de la paz para las futuras generaciones de El Salvador.

Tras los elogios de Trump, Bukele tomó la palabra y centró su intervención en la transformación que vive El Salvador. Aseguró que pasó de ser uno de los más inestables del mundo a convertirse en uno de los más seguros de la región.

El presidente salvadoreño subrayó que los avances en seguridad permitieron el regreso de miles de ciudadanos que habían migrado por miedo, y reafirmó su compromiso con un modelo de gestión que lo puso muy cerca de Trump.

La agenda entre Estados Unidos y El Salvador se vincula a la cooperación en inteligencia policial, y en diferentes operativos conjuntos que sirvieron para desmantelar a bandas que cometían delitos trasnacionales.

Nayib Bukele explica cómo, según él, la guía divina fue crucial para erradicar la violencia de las pandillas en El Salvador. Sostiene que antes de ganar la guerra en las calles, se tuvo que ganar primero la "guerra espiritual" contra un enemigo que describe como satánico.

Pero al margen de la agenda de seguridad, Trump tiene una hoja de ruta que implica alentar las inversiones directas de Estados Unidos al Salvador, y en un escenario de guerra comercial entre Washington y Beijing.

Esta es la segunda vez que Bukele se encuentra con el presidente Trump. El 14 de abril de 2025, el mandatario salvadoreño realizó su primera visita oficial a la Casa Blanca en el segundo mandato de Donald Trump, convirtiéndose en el primer jefe de Estado latinoamericano recibido en la residencia presidencial estadounidense en ese periodo.

Durante el acto protocolario de aquella ocasión, Bukele y Trump intercambiaron elogios frente a los funcionarios estadounidenses, incluidos el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

El presidente salvadoreño afirmó: “Estoy feliz y honrado de estar aquí. Estamos muy ansiosos por ayudar”; Trump respondió: “Aprecio mucho trabajar con ustedes... Ellos [los salvadoreños] tienen un tremendo presidente”.

En la Oficina Oval, la agenda se centró en un nuevo acuerdo migratorio y se discutió la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate a pandillas, con el presidente salvadoreño manifestando su disposición a colaborar con estrategias similares a las aplicadas en su país.