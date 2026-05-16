Estados Unidos

Trump responsabiliza a la gobernadora de Nueva York por la huelga ferroviaria

Tras las declaraciones de Kathy Hochul sobre el papel de la administración presidencial en la huelga, el mandatario la calificó de “fallida gobernadora” y afirmó que, si ella le pidiera ayuda para resolver el conflicto, él le mostraría “cómo hacer las cosas correctamente”

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Composición de Donald Trump y la gobernadora Kathy Hochul con contornos naranjas, superpuestos sobre un depósito de trenes con una ciudad al fondo
La suspensión total del servicio del LIRR afecta a más de 250,000 pasajeros diarios y complica la movilidad en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).

El presidente Donald Trump culpó a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, por la suspensión de trenes en Long Island a través de su plataforma Truth Social, luego de sus declaraciones sobre la responsabilidad de la administración presidencial en el conflicto.

La gobernadora, en un comunicado oficial, afirmó: “La interrupción que enfrentan los residentes de Long Island a partir de esta noche es el resultado directo de las acciones imprudentes de la Administración Trump para acortar la mediación y empujar estas negociaciones hacia una huelga. Durante semanas, la MTA ha intentado negociar de buena fe y ha presentado múltiples ofertas justas que incluían aumentos salariales significativos, pero no se puede llegar a un acuerdo si una de las partes se niega a participar de buena fe”.

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En consecuencia, Trump respondió en su red social y afirmó: “La fallida gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, una demócrata, me acaba de culpar por la huelga del ferrocarril de Long Island, cuando sabe perfectamente que no tengo NADA QUE VER con eso”.

En su mensaje, el mandatorio replicó a la funcionaria: “Simplemente soltó: ‘Es culpa del presidente Trump’. No, Kathy, es tu culpa, y ahora, ante los hechos, no debiste permitir que esto ocurriera. Si no puedes solucionarlo, avísame y te mostraré cómo hacer las cosas correctamente”.

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El presidente también indicó que su candidato a gobernador para Nueva York, Bruce Blakeman, gestionaría tanto la huelga de la LIRR como otras problemáticas estatales de forma adecuada.

Subrayó: “Esto sería pan comido para Bruce Blakeman. Debería ser tu próximo gobernador y el estado de Nueva York se recuperaría rápidamente, con mucha menos delincuencia y muchos menos impuestos. Kathy, llámame si no puedes hacerlo, yo lo haré. Conozco a todos los implicados, ¡gente estupenda!”.

Captura de pantalla de un tuit de Donald J. Trump en X (@realDonaldTrump) con un texto extenso en español sobre la huelga ferroviaria
Donald Trump critica duramente a la gobernadora de Nueva York, **Kathy Hochul**, la responsabiliza por la huelga del ferrocarril de Long Island y sugiere un reemplazo para su cargo (Truth Social: @realDonaldTrump).

Impacto de la huelga del LIRR en el transporte y eventos de Nueva York

Tras meses de negociaciones bloqueadas sobre salarios y primas del seguro médico, cinco sindicatos que representan a aproximadamente la mitad de los empleados de Long Island Rail Road (LIRR) ejecutaron la primera huelga en más de tres décadas, informó The Associated Press.

La suspensión total de operaciones del principal sistema de trenes de cercanías de Estados Unidos provocó una crisis de movilidad para los usuarios habituales del sistema ferroviario, estimados entre 250.000 y 300.000 pasajeros.

La medida también impactó en quienes planeaban asistir a eventos deportivos en Manhattan, como los partidos de los New York Yankees, los Mets y la serie de playoffs de los Knicks en el Madison Square Garden, cuyo acceso tradicional depende del LIRR a través de Penn Station, según NBC News.

Una pantalla muestra que los trabajadores del ferrocarril de Long Island están en huelga dentro de la Terminal Atlantic y el servicio se encuentra suspendido (REUTERS/Angelina Katsanis).
Una pantalla muestra que los trabajadores del ferrocarril de Long Island están en huelga dentro de la Terminal Atlantic y el servicio se encuentra suspendido (REUTERS/Angelina Katsanis).

El conflicto salarial y la presión inflacionaria

El núcleo del desacuerdo entre los sindicatos del LIRR y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) radica en la diferencia entre la magnitud de los aumentos salariales y la carga de las primas de salud, en un contexto de aumento sostenido del costo de vida.

Tal como reportó NBC News, los trabajadores exigen un incremento total del 16% en cuatro años, justificado por la necesidad de compensar la inflación reciente, mientras que la MTA propuso aumentos de al menos 9,5% en tres años más un incremento adicional del 4,5% en el cuarto año.

Si se aceptan las demandas sindicales, la tarifa del LIRR, que ya enfrenta un aumento planificado del 4% para el próximo año, podría llegar al 8%, según advirtió el presidente del Consejo de Usuarios de LIRR, Gerard Bringmann, citado por The Associated Press. Además, afirmó: “Los aumentos salariales serán a costa de nuestros usuarios”.

Trabajadores sindicalizados del ferrocarril de Long Island (LIRR) se manifiestan frente a la estación Penn Station (REUTERS/Angelina Katsanis).
Trabajadores sindicalizados del ferrocarril de Long Island (LIRR) se manifiestan frente a la estación Penn Station (REUTERS/Angelina Katsanis).

Respecto a ello, Kathy Hochul también se pronunció y declaró: “Estos sindicatos representan a los trabajadores mejor pagados de cualquier compañía ferroviaria del país y, aun así, exigen contratos que podrían aumentar las tarifas hasta un 8%, enfrentar a los trabajadores entre sí y poner en riesgo los impuestos de los residentes de Long Island”. Agregó: “Esto es inaceptable. Mi prioridad es proteger la asequibilidad para los pasajeros y garantizar la equidad para todos los empleados”.

Por su parte, Kevin Sexton, vicepresidente nacional del Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen, aseguró que no hay nuevas negociaciones programadas: “Estamos muy distanciados en este momento. Lamentamos profundamente estar en esta situación”.

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