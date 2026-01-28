Estados Unidos

El Cato Institute advierte que el exceso de regulaciones a la IA pone en riesgo la economía de EEUU

Expertos señalan que frenar la innovación puede limitar oportunidades laborales y el desarrollo de nuevas empresas en un contexto de estancamiento

Guardar
El senador Scott Wiener y
El senador Scott Wiener y el senador Bernie Sanders promueven regulaciones e impuestos a los robots para enfrentar el impacto de la inteligencia artificial en el empleo (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Más de 100 leyes estatales sobre IA fueron aprobadas recientemente.
  • El Cato Institute señala que la tecnología no es la causa de la inflación ni del costo de la vivienda.
  • Proponen que beneficios como el seguro médico sean “portables” para facilitar la movilidad laboral.

Estados Unidos enfrenta una oleada de regulaciones estatales sobre la inteligencia artificial, motivada por la preocupación creciente en torno a la inflación y al mercado laboral. Tras un 2025 de intensa actividad, los indicadores sugieren que 2026 verá un fervor regulatorio similar.

El Cato Institute advierte que este enfoque podría empeorar los problemas económicos, ya que corre el riesgo de penalizar la innovación y limitar el dinamismo del empleo en el país.

La preocupación de los ciudadanos por su situación financiera ha aumentado en paralelo a la atención legislativa sobre la inteligencia artificial. Una encuesta reciente de Emerson indica que la mitad de los estadounidenses vive al día, con dificultades para ahorrar o cubrir gastos médicos e imprevistos.

Según el Cato Institute, problemas
Según el Cato Institute, problemas como inflación, costos sanitarios y vivienda cara existían antes del auge de la inteligencia artificial en EE.UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Cato Institute, este ambiente de ansiedad debería llevar a los legisladores a priorizar políticas que impulsen la creación de empleo y aumenten la capacidad adquisitiva, en lugar de fijarse en regular una tecnología que incluso podría ayudar a reducir costos en áreas como la salud.

Sin embargo, la tendencia política apunta a frenar el avance de la inteligencia artificial mediante numerosas iniciativas estatales. El senador Scott Wiener, impulsor de regulaciones en California, afirmó en el foro AI+ Summit: “Decirle simplemente a un contador de 53 años cuyo puesto desaparece: ‘no se preocupe, solo debe aprender una nueva tarea’, es algo muy difícil”.

El Cato Institute menciona también la propuesta del senador Bernie Sanders de establecer un impuesto a los robots, medidas que, en su análisis, parten de un diagnóstico errado sobre el origen de los retos económicos actuales.

Culpar a la inteligencia artificial de la precariedad laboral o la inflación desvía la atención de los problemas estructurales de la economía estadounidense, sostiene el instituto. Los problemas como el encarecimiento de la vivienda, la inflación y el alto costo sanitario ya afectaban a las familias antes de la expansión de la inteligencia artificial.

Añade que el estancamiento y el malestar laboral vienen de años atrás, y que el porcentaje de trabajadores que renuncian voluntariamente (la “tasa de renuncias”) se ha mantenido estable o en descenso desde finales de 2021.

Más de cien leyes estatales
Más de cien leyes estatales sobre inteligencia artificial fueron aprobadas en Estados Unidos durante 2023, reflejando preocupación por inflación y empleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el Cato Institute, más que destruir empleos en masa, la inteligencia artificial está transformando la forma en que se trabaja y la demanda de bienes y servicios. Este proceso de transformación, característico de la “destrucción creativa” de la innovación, es distinto a una crisis económica.

Pero advierte que propuestas como el impuesto a los robots pueden frenar el crecimiento económico, reducir la productividad y disminuir las oportunidades laborales y salariales.

El instituto alerta del riesgo de intentar congelar el mercado laboral a través de regulaciones excesivas. Señala que estas barreras a la innovación y las restricciones para nuevas empresas afectan tanto a quienes buscan trabajo como a quienes buscan crear negocios y empleos. Como alternativa, el Cato Institute plantea dos principios: fomentar la flexibilidad laboral y facilitar el emprendimiento.

Un mercado laboral flexible permite a los trabajadores encontrar ocupaciones acordes a sus habilidades y necesidades, lo que favorece el crecimiento. Las nuevas empresas, especialmente las startups de inteligencia artificial, se benefician al poder reclutar talento sin trabas.

En este sentido, el análisis recomienda reformas para facilitar el acceso a los ahorros individuales en cuentas especializadas (como las FSA, HSA o 529, destinadas a gastos médicos o educativos), de modo que estos fondos puedan destinarse a iniciar negocios, de forma similar a las excepciones que existen para la compra de vivienda.

El Cato Institute advierte que
El Cato Institute advierte que las regulaciones sobre inteligencia artificial pueden obstaculizar la innovación y reducir el dinamismo laboral en EE.UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, más estadounidenses podrían reinventarse profesionalmente con recursos propios.

Además, propone que los beneficios laborales sean portables, permitiendo a los trabajadores conservar el seguro médico o los aportes jubilatorios aunque cambien de empleo.

Esto eliminaría las “cadenas” que hoy frenan la movilidad laboral y favorecería el desarrollo de nuevas competencias. A juicio del Cato Institute, cada barrera que se impone a la inteligencia artificial o al emprendimiento limita la capacidad de innovar del país. Ante el dilema entre parálisis o dinamismo, recomienda políticas que permitan aprovechar oportunidades de empleo aún no imaginadas.

El futuro económico de Estados Unidos dependerá de que las políticas públicas permitan a las personas y empresas explorar nuevas posibilidades, en lugar de imponer límites al desarrollo tecnológico y emprendedor.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialRegulación estatal en Estados UnidosCato InstituteMercado laboral estadounidenseInnovación tecnológicaInflación en Estados UnidosNewsroom BUE

Últimas Noticias

Este estado de EEUU registra 789 casos de sarampión, el mayor brote en más de tres décadas

Las autoridades sanitarias activaron cuarentenas en escuelas y reforzaron campañas de inmunización ante el rápido aumento de contagios, que ya se extendieron a otras regiones del país

Este estado de EEUU registra

Quiénes son las víctimas del avión privado que se estrelló en Maine durante la tormenta de nieve

Shawna Collins, organizadora de eventos de 53 años, y Jacob Hosmer, capitán con siete meses en el cargo, murieron junto a otras cuatro personas cuando el Bombardier Challenger 600 intentaba despegar. La aeronave pertenecía a un bufete de abogados

Quiénes son las víctimas del

Trump prometió una investigación sobre la muerte de Alex Pretti en una operación del ICE: “La tengo que supervisar yo mismo”

El presidente de EEUU calificó como “desafortunada” la muerte del enfermero, quien recibió diez disparos por la espalda en Minneapolis. Los demócratas exigen la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional

Trump prometió una investigación sobre

Tras las advertencias arancelarias, Trump confirmó que buscará disminuir la tensión con Corea del Sur: “Llegaremos a un acuerdo”

Las autoridades en Washington señalaron que Seúl no ha logrado la aprobación parlamentaria para inversiones prometidas y no ha cumplido acuerdos en sectores clave, lo que motivó la subida arancelaria

Tras las advertencias arancelarias, Trump

Lo que hay que saber sobre la colosal tormenta invernal de Estados Unidos

Otra irrupción de aire ártico se perfila para este fin de semana y podría agravar la situación de más de 100 millones de estadounidenses, con temperaturas mínimas récord y la amenaza de una nueva tormenta, mientras muchas ciudades aún intentan despejar enormes acumulaciones de nieve y hielo

Lo que hay que saber

TECNO

Sam Altman admite que OpenAI

Sam Altman admite que OpenAI sacrificó la calidad de escritura en GPT-5.2 para potenciar la programación

Así es la nueva función de WhatsApp que permite compartir el historial de chats grupales

Truco para encontrar esa canción que no dejas de tararear, aunque no sepas la letra

Leon S. Kennedy regresará en Resident Evil 9: Requiem: por qué la apariencia de este personaje dará de qué hablar

Sácale provecho al iPhone 17 Pro Max con estos siete ajustes iniciales imprescindibles

ENTRETENIMIENTO

El desesperado pedido de ayuda

El desesperado pedido de ayuda de la familia de Mick Jagger: el novio de su nieta lleva 4 días desaparecido en el Reino Unido

Natalie Portman y el sacrificio detrás de su Oscar por ‘El cisne negro’: “Una costilla se me salió”

Claire Danes recordó su debut en televisión: “Interpreté a una asesina adolescente”

Denise Richards suma esfuerzos para evitar que su exesposo reciba la mitad de sus ganancias de OnlyFans

“Bridgerton”: a qué hora se verá la cuarta temporada en América Latina

MUNDO

Meloni visitó Sicilia tras el

Meloni visitó Sicilia tras el deslizamiento de tierra de 4 kilómetros en la ciudad de Niscemi: hay 1.500 evacuados

Irán considera más probable la guerra que la negociación con Estados Unidos: “Nos preparamos para el peor escenario”

Cuando la represión vuelve “demasiado peligroso” ir al hospital: el caso de Irán

El papa León XIV pidió acabar con el antisemitismo y toda forma de persecución en el mundo

Tras la brutal represión del régimen, el Alto Comisionado de la ONU instó a Irán a escuchar las demandas ciudadanas