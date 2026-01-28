El Cato Institute advierte que el exceso de regulaciones a la IA pone en riesgo la economía de EEUU

El senador Scott Wiener y el senador Bernie Sanders promueven regulaciones e impuestos a los robots para enfrentar el impacto de la inteligencia artificial en el empleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 100 leyes estatales sobre IA fueron aprobadas recientemente.

El Cato Institute señala que la tecnología no es la causa de la inflación ni del costo de la vivienda.

Proponen que beneficios como el seguro médico sean “portables” para facilitar la movilidad laboral.

Estados Unidos enfrenta una oleada de regulaciones estatales sobre la inteligencia artificial, motivada por la preocupación creciente en torno a la inflación y al mercado laboral. Tras un 2025 de intensa actividad, los indicadores sugieren que 2026 verá un fervor regulatorio similar.

El Cato Institute advierte que este enfoque podría empeorar los problemas económicos, ya que corre el riesgo de penalizar la innovación y limitar el dinamismo del empleo en el país.

La preocupación de los ciudadanos por su situación financiera ha aumentado en paralelo a la atención legislativa sobre la inteligencia artificial. Una encuesta reciente de Emerson indica que la mitad de los estadounidenses vive al día, con dificultades para ahorrar o cubrir gastos médicos e imprevistos.

Según el Cato Institute, problemas como inflación, costos sanitarios y vivienda cara existían antes del auge de la inteligencia artificial en EE.UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Cato Institute, este ambiente de ansiedad debería llevar a los legisladores a priorizar políticas que impulsen la creación de empleo y aumenten la capacidad adquisitiva, en lugar de fijarse en regular una tecnología que incluso podría ayudar a reducir costos en áreas como la salud.

Sin embargo, la tendencia política apunta a frenar el avance de la inteligencia artificial mediante numerosas iniciativas estatales. El senador Scott Wiener, impulsor de regulaciones en California, afirmó en el foro AI+ Summit: “Decirle simplemente a un contador de 53 años cuyo puesto desaparece: ‘no se preocupe, solo debe aprender una nueva tarea’, es algo muy difícil”.

El Cato Institute menciona también la propuesta del senador Bernie Sanders de establecer un impuesto a los robots, medidas que, en su análisis, parten de un diagnóstico errado sobre el origen de los retos económicos actuales.

Culpar a la inteligencia artificial de la precariedad laboral o la inflación desvía la atención de los problemas estructurales de la economía estadounidense, sostiene el instituto. Los problemas como el encarecimiento de la vivienda, la inflación y el alto costo sanitario ya afectaban a las familias antes de la expansión de la inteligencia artificial.

Añade que el estancamiento y el malestar laboral vienen de años atrás, y que el porcentaje de trabajadores que renuncian voluntariamente (la “tasa de renuncias”) se ha mantenido estable o en descenso desde finales de 2021.

Más de cien leyes estatales sobre inteligencia artificial fueron aprobadas en Estados Unidos durante 2023, reflejando preocupación por inflación y empleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el Cato Institute, más que destruir empleos en masa, la inteligencia artificial está transformando la forma en que se trabaja y la demanda de bienes y servicios. Este proceso de transformación, característico de la “destrucción creativa” de la innovación, es distinto a una crisis económica.

Pero advierte que propuestas como el impuesto a los robots pueden frenar el crecimiento económico, reducir la productividad y disminuir las oportunidades laborales y salariales.

El instituto alerta del riesgo de intentar congelar el mercado laboral a través de regulaciones excesivas. Señala que estas barreras a la innovación y las restricciones para nuevas empresas afectan tanto a quienes buscan trabajo como a quienes buscan crear negocios y empleos. Como alternativa, el Cato Institute plantea dos principios: fomentar la flexibilidad laboral y facilitar el emprendimiento.

Un mercado laboral flexible permite a los trabajadores encontrar ocupaciones acordes a sus habilidades y necesidades, lo que favorece el crecimiento. Las nuevas empresas, especialmente las startups de inteligencia artificial, se benefician al poder reclutar talento sin trabas.

En este sentido, el análisis recomienda reformas para facilitar el acceso a los ahorros individuales en cuentas especializadas (como las FSA, HSA o 529, destinadas a gastos médicos o educativos), de modo que estos fondos puedan destinarse a iniciar negocios, de forma similar a las excepciones que existen para la compra de vivienda.

El Cato Institute advierte que las regulaciones sobre inteligencia artificial pueden obstaculizar la innovación y reducir el dinamismo laboral en EE.UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, más estadounidenses podrían reinventarse profesionalmente con recursos propios.

Además, propone que los beneficios laborales sean portables, permitiendo a los trabajadores conservar el seguro médico o los aportes jubilatorios aunque cambien de empleo.

Esto eliminaría las “cadenas” que hoy frenan la movilidad laboral y favorecería el desarrollo de nuevas competencias. A juicio del Cato Institute, cada barrera que se impone a la inteligencia artificial o al emprendimiento limita la capacidad de innovar del país. Ante el dilema entre parálisis o dinamismo, recomienda políticas que permitan aprovechar oportunidades de empleo aún no imaginadas.

El futuro económico de Estados Unidos dependerá de que las políticas públicas permitan a las personas y empresas explorar nuevas posibilidades, en lugar de imponer límites al desarrollo tecnológico y emprendedor.