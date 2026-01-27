La ciudad de Nueva York concentra una agenda cultural y gastronómica sin precedentes este invierno

Un sendero cubierto de nieve en Central Park enmarca la silueta de un centro cultural contemporáneo, reflejando el diálogo entre naturaleza, arquitectura y vida urbana durante el invierno neoyorquino.

Durante las próximas semanas, Nueva York despliega una oferta cultural y de ocio tan amplia que transforma la ciudad en un verdadero escaparate de experiencias únicas, desde celebraciones gastronómicas y arte inmersivo hasta espectáculos teatrales, conciertos, ferias y actividades al aire libre. La tradicional NYC Restaurant Week invita a residentes y visitantes a explorar algunos de los restaurantes más prestigiosos de los cinco distritos a precios reducidos, mientras museos de renombre como el MoMA, el Guggenheim y el Brooklyn Museum presentan exposiciones excepcionales que sólo podrán visitarse por tiempo limitado, según informó el medio Time Out.

Uno de los eventos centrales de la temporada es la NYC Restaurant Week, que se extiende del 20 de enero al 12 de febrero de 2026. Durante este periodo, más de 600 restaurantes de la ciudad ofrecen menús especiales a precios fijos de USD 30, USD 45 y USD 60 por persona para comidas de dos o tres tiempos. Esta ocasión anual permite a los comensales disfrutar de platillos exclusivos y descubrir nuevas propuestas culinarias sin el costo habitual. Time Out señala que este año la iniciativa abarca desde clásicos neoyorquinos hasta recientes aperturas de alto perfil, consolidando la cita como una verdadera festividad para los amantes de la gastronomía.

La fachada del Metropolitan Museum of Art, uno de los museos más visitados del mundo, recibe a miles de personas durante la temporada invernal, impulsada por exposiciones temporales y programas especiales.

En paralelo, tiene lugar la Broadway Week, donde los productores teatrales y el buró municipal NYC Tourism + Conventions ofertan dos boletos al precio de uno en decenas de producciones de Broadway, incluidos espectáculos ganadores de los premios Tony. El programa, vigente hasta el 12 de febrero, busca fomentar la asistencia en semanas de menor demanda, ofreciendo a los espectadores la posibilidad de acceder a los títulos más codiciados si adquieren sus entradas con antelación. Las instrucciones para obtener el descuento y la lista completa de montajes participantes pueden consultarse en el sitio oficial de la Broadway Week.

Otra oportunidad ineludible es la NYC Must-See Week, que proporciona entradas dos por uno para casi 80 museos, atracciones, tours y salas de espectáculos. Entre las instituciones incluidas destacan el Empire State Building Observatory, Jazz at Lincoln Center, Yankee Stadium, Carnegie Hall, la Metropolitan Opera y el Museum of the Moving Image. El rango de actividades cubre tanto los símbolos icónicos de la ciudad como propuestas menos conocidas, desde la pista de hielo del Rockefeller Center hasta visitas especializadas en barrios y museos de nicho. El periodo de descuentos se extiende hasta el 12 de febrero, según detalló Time Out.

Vista exterior de la Frick Collection cubierta por la nieve, tras su reapertura en la histórica mansión de la Quinta Avenida, uno de los acontecimientos culturales más esperados de la temporada.

El calendario cultural reserva además numerosas exposiciones temporales y estrenos artísticos. El New York Jewish Film Festival celebra su 35ª edición hasta el 28 de enero en Film at Lincoln Center, con casi 30 producciones que exploran diversas dimensiones de la experiencia judía global. Paralelamente, la exposición “Renoir Drawings” del Morgan Library & Museum será la primera gran retrospectiva dedicada a los dibujos de Renoir en Nueva York desde 1921, e incluirá más de 100 obras entre pasteles, acuarelas, grabados y una escultura en yeso.

En el Brooklyn Museum, la muestra “Monet y Venecia” reúne una colección única de 19 pinturas realizadas en la ciudad italiana, acompañada por 100 objetos y con una banda sonora original compuesta para la ocasión. Se trata de la exposición más ambiciosa dedicada a Monet en la ciudad en más de 25 años, y estará disponible hasta el 1 de febrero de 2026. Además, este espacio acoge la instalación permanente del Cuarto de Meditación Tibetano, fruto de una colaboración con el Rubin Museum, que recrea la atmósfera de un santuario budista con sonidos y objetos rituales.

Una vista invernal de un edificio histórico del Upper East Side destaca la riqueza arquitectónica de la ciudad, integrada al entorno natural durante las semanas más frías del año.

Los amantes de la historia pueden asistir a la exposición “Path to Liberty: The Emergence of a Nation” en Fraunces Tavern Museum, una crónica de la Revolución Americana y su impacto en Nueva York, que se integra en las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos. El Intrepid Museum, que conserva el histórico portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, inaugura un nuevo espacio de 930 metros cuadrados con piezas, testimonios y fotografías inéditas de este ícono naval.

En el ámbito de las artes escénicas, destaca el festival Under the Radar, que en su vigésima edición ocupará más de 20 sedes en toda la ciudad entre el 7 y el 25 de enero. El ciclo, famoso por su programación vanguardista, contará con espectáculos de danza, música, teatro experimental y conversaciones con creadores locales e internacionales. La dinámica teatral sigue con montajes destacados como “Liberation”, de Bess Wohl, que desembarca en Broadway tras una temporada reconocida en el circuito alternativo, según precisa el reportaje de Time Out.

La marquesina del Minskoff Theatre anuncia una de las producciones más emblemáticas de Broadway, en el marco de la Broadway Week, que ofrece entradas promocionales durante el invierno.

Para quienes buscan propuestas al aire libre, Bryant Park se ha transformado en sede de actividades inspiradas en los Juegos Olímpicos de Invierno, incluyendo autos de choque sobre hielo que operan hasta el 28 de febrero. El New York Transit Museum instala su exhibición anual de maquetas de trenes en Grand Central Terminal, una tradición gratuita que fascina a público de todas las edades.

El menú de opciones de ocio se enriquece con experiencias de realidad virtual (como el recorrido “Horizon of Khufu” por el Antiguo Egipto), encuentros de karaoke en Sid Gold’s Request Room, sesiones de degustación de vinos en Time Out Market New York y espectáculos de burlesque gratuitos en Balcon Salon. Para los aficionados al gaming, el Paley Museum celebra los 45 años del personaje PAC-MAN. Allí se exhiben desde las primeras consolas hasta nuevas versiones, junto a lo que el museo promociona como el “PAC-MAN más grande del mundo”.

Un restaurante participante de la NYC Restaurant Week ofrece menús especiales a precios reducidos, una iniciativa que permite explorar la diversidad culinaria de la ciudad durante el invierno.

Especial mención merece la reapertura de la Frick Collection en su histórica mansión de la Edad Dorada; el lanzamiento del pop-up MoMA Mart ―una tienda de objetos con apariencia de comida que en realidad son lámparas, relojes y piezas de diseño― ; y la muestra “Blazing A Trail: Dorothy Waugh’s National Parks Posters” en el Poster House, con 17 carteles de los años 30 que documentan la campaña gráfica pionera de la artista.

Entre otras atracciones sobresalen la Free Black Women’s Library en Brooklyn, el recorrido literario de la Biblioteca Pública de Brooklyn, el regreso de la exposición de burbujas en el New York Hall of Science, las noches de jazz en The Django, los ciclos de “Date Night” en el Metropolitan Museum of Art y la sala de juegos Area 53, que incluye laser tag, mini-bowling y arcade clásico.

Vista interior del Museo Guggenheim, cuya rampa en espiral se convierte en uno de los recorridos artísticos más emblemáticos de Nueva York durante la temporada invernal.

La agenda se completa con actividades gratuitas, exhibiciones temáticas sobre el Harlem Renaissance y la diáspora LGBTQ+, festivales de danza social, talleres de fotografía en español en el Noguchi Museum, presentaciones musicales y la celebración del arte textil americano en el American Folk Art Museum, con una muestra de 30 colchas históricas.

Regina Bain, directora ejecutiva de la Louis Armstrong House Museum, enfatizó en Time Out la relevancia del nuevo archivo oral “The Corona Collection”, donde vecinos del legendario trompetista comparten testimonios íntimos sobre la vida en Queens junto a Louis y Lucille Armstrong: “Damos voz a una comunidad y a un legado, permitiendo que las memorias colectivas complementen la historia oficial”.

Una vista del interior del Guggenheim resalta la circulación de visitantes y la vitalidad cultural que mantiene la ciudad aun en los meses de menor actividad turística.

Los neoyorquinos y quienes visiten la ciudad durante este invierno hallarán en estas experiencias una panorámica de la vitalidad cultural, histórica y artística de Nueva York.