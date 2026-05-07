Estados Unidos

Cómo influye la Ordenanza de Estabilización de Alquileres en la economía de quienes alquilan viviendas en Los Ángeles durante varios años

El tope anual de aumentos y la diferencia acumulada en el pago de alquileres convierten a la RSO en una herramienta clave para la estabilidad de los inquilinos en la ciudad

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Vista aérea de una ciudad con numerosos rascacielos y edificios altos. En primer plano, una autopista elevada con algunos coches. El cielo es azul con nubes blancas
La Ordenanza de Estabilización de Alquileres en Los Ángeles limita los aumentos anuales de rentas a un máximo del 4 % en viviendas elegibles (Reuters)

Los inquilinos que identifican viviendas bajo la Ordenanza de Estabilización de Alquileres (RSO) en la ciudad de Los Ángeles pueden evitar aumentos anuales desmedidos en sus rentas y acceder a una protección financiera relevante frente al incremento sostenido del costo de vida.

Este mecanismo legal, vigente para propiedades con certificado de ocupación expedido hasta el 1 de octubre de 1978, limita los incrementos permitidos a los propietarios y tiene consecuencias directas sobre el gasto en alquiler, según la información oficial del Departamento de Vivienda de Los Ángeles (Los Angeles Housing Department, LAHD).

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En un apartamento con alquiler inicial de USD 2.000 mensuales, la RSO establece un tope típico del 4 % anual para los aumentos.

De acuerdo con Secret Los Angeles, tras cinco años bajo esta regulación, el pago mensual alcanzaría USD 2.433. En contraste, si el mismo inquilino residiera en una vivienda sujeta a aumentos de mercado, donde los incrementos promedian cerca del 8 % anual, el alquiler ascendería aproximadamente a USD 2.938 al cabo del mismo período.

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La diferencia acumulada tras cinco años por la ausencia de control supera los USD 30.000, lo que confirma la importancia de localizar y acceder a apartamentos cubiertos por la RSO para quienes buscan previsibilidad en su gasto habitacional.

Dos puertas de entrada de apartamentos idénticas en un pasillo: la izquierda es azul con un cartel RSO y el logo LAHD, la derecha es beige sin cartel.
Los apartamentos construidos antes de 1979 en la ciudad de Los Ángeles suelen estar protegidos por la RSO y ofrecen mayor previsibilidad en los gastos de renta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ordenanza de Estabilización de Alquileres (RSO, por sus siglas en inglés) constituye la respuesta normativa de la ciudad de Los Ángeles ante la crisis de vivienda asequible, en un entorno donde los alquileres moderados son cada vez más excepcionales.

Según el Departamento de Vivienda de Los Ángeles, la regulación aplica principalmente a edificios multifamiliares cuya construcción fue certificada antes de 1979, quedando exentos los desarrollos recientes.

La función de la RSO no es fijar un alquiler inicial bajo: los precios de partida suelen alinearse con los valores del área al momento de la mudanza.

El beneficio se manifiesta en la evolución regulada del precio: a diferencia de los contratos de mercado libre, la RSO impide aumentos abruptos característicos del mercado local.

Cómo identificar viviendas protegidas por la RSO

Uno de los principales desafíos señalados por Secret Los Angeles es la ausencia de filtros específicos en las plataformas de búsqueda de apartamentos más usadas, lo que obliga a los interesados a verificar manualmente cada propiedad.

Primer plano de manos navegando una laptop en una mesa de madera clara. En pantalla se ve la web de Zimas con un mapa. Papeles con 'RSO' y el logo LAHD están sobre la mesa.
Vivir en una vivienda cubierta por la RSO puede significar un ahorro de más de USD 30.000 en cinco años frente a alquileres sujetos a aumentos de mercado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto Secret Los Angeles como el Departamento de Vivienda de Los Ángeles recomiendan priorizar unidades en edificios construidos antes de 1979, ya que son los principales beneficiarios de esta protección.

Para confirmar si una vivienda está amparada por la RSO, la ciudad ofrece la web oficial de Zimas, donde al ingresar la dirección se puede constatar el estatus bajo la pestaña “Vivienda”, en el apartado “Ordenanza de Estabilización de Alquileres (RSO)”, que indica “Sí” o “No” según corresponda.

Estabilidad económica a mediano y largo plazo

Aunque la RSO no garantiza un precio inicial menor al del mercado, seleccionar una vivienda protegida por esta ordenanza representa una de las estrategias más sólidas para asegurar estabilidad económica en el mediano y largo plazo dentro del mercado inmobiliario de Los Ángeles.

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