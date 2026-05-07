La plataforma secreta bajo el icónico hotel Waldorf Astoria resguarda la historia del poder en Nueva York

Los túneles ferroviarios bajo Manhattan forman parte de una red centenaria que conecta estaciones, depósitos y accesos restringidos como la plataforma Track 61, utilizada históricamente para traslados confidenciales.

Un acceso ferroviario reservado situado bajo el Waldorf Astoria permitió durante décadas que mandatarios y altos cargos internacionales ingresaran a Manhattan de manera confidencial, según archivos históricos recientes consultados en fuentes oficiales estadounidenses.

En el subsuelo de Manhattan, la existencia de una vía ferroviaria reservada conecta la historia de la ingeniería urbana de Nueva York con el ejercicio secreto del poder. Bajo el Waldorf Astoria, hotel inaugurado en 1931 en Park Avenue, opera desde hace casi un siglo una plataforma de acceso restringido conocida como Track 61.

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Esta infraestructura, todavía parte activa del sistema ferroviario y cerrada al público general, ofreció durante décadas a presidentes de Estados Unidos, altos mandos militares y figuras internacionales la posibilidad de ingresar o salir de la ciudad sin exposición mediática ni contacto con las multitudes, según documentación de la Biblioteca Pública de Nueva York y la Metropolitan Transportation Authority.

Track 61 no fue diseñada originalmente para uso presidencial, sino como parte de la infraestructura técnica de Grand Central Terminal en la década de 1910. La NYC Landmarks Preservation Commission indica que solo la ubicación posterior del Waldorf Astoria sobre la red ferroviaria permitió transformar uno de estos patios subterráneos en un acceso privado para la élite global.

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El sistema incluye un ascensor industrial capaz de elevar un vehículo directamente a los niveles internos del hotel, evitando cualquier tránsito por las calles de Nueva York.

Las obras y estructuras subterráneas de Nueva York revelan la complejidad del sistema ferroviario que permitió adaptar espacios técnicos en accesos privados de alto nivel.

Track 61: de infraestructura anónima a puerta clandestina del poder

El uso presidencial más documentado de Track 61 corresponde al mandato de Franklin D. Roosevelt. Durante la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt utilizó este acceso para resguardar su seguridad y evitar apariciones públicas en silla de ruedas, de acuerdo con la National Archives y la Smithsonian Institution.

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El trayecto consistía en la llegada del tren especial a la vía subterránea, el descenso de la limusina blindada directamente a la plataforma y la elevación del vehículo al interior del hotel, sin presencia de personal externo ni prensa.

El Waldorf Astoria, ícono de Manhattan desde 1931, se erige sobre una infraestructura ferroviaria que durante décadas facilitó el ingreso discreto de líderes políticos y figuras internacionales.

La plataforma también fue utilizada por figuras como John J. Pershing, comandante del ejército estadounidense y primer usuario registrado en 1938, así como por generales como Douglas MacArthur y políticos internacionales, según documentos de la Metropolitan Transportation Authority. El acceso a Track 61 se consideró ruta de evacuación de emergencia para funcionarios estadounidenses durante las sesiones de la Asamblea General de la ONU.

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Una leyenda local sostiene que existía un “tren personal de Roosevelt” bajo el Waldorf Astoria. Sin embargo, investigaciones de la NYPL y la Smithsonian Institution identificaron el vagón abandonado como una unidad de carga sin vínculo real con Roosevelt, aunque la versión persiste en la cultura urbana de la ciudad.

Track 61 hoy: una plataforma restringida bajo Manhattan

Actualmente, la plataforma permanece como área de acceso restringido. La restauración integral del Waldorf Astoria, iniciada en 2017 y programada hasta 2025 según la Metropolitan Transportation Authority, limita temporalmente el vínculo operativo directo entre el hotel y la infraestructura ferroviaria.

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Track 61 sigue siendo parte del complejo subterráneo de Grand Central, pero no está habilitada para pasajeros, recorridos turísticos ni actividades comerciales.

Debajo de la emblemática terminal ferroviaria se extiende una red de vías y plataformas poco conocidas por el público, entre ellas la enigmática Track 61.

La vía secreta representa una red oculta de túneles, depósitos y estaciones bajo la superficie de Nueva York. Según los archivos de la NYPL, Track 61 es una de las historias más representativas de la infraestructura invisible que sostiene el dinamismo metropolitano.

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La conjunción de lujo hotelero, poder político y secreto logístico define a Nueva York. La plataforma subterránea del Waldorf Astoria muestra cómo, a lo largo de décadas, la discreción y la ingeniería han sido claves para la operación del poder en la ciudad, consolidando su papel como escenario de exclusividad, diplomacia y resguardo estratégico.