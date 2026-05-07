Estados Unidos

La criminalidad desciende a mínimos históricos en Nueva York durante 2026

Un informe del Departamento de Policía confirma que el número de delitos graves y homicidios ha alcanzado cifras sin precedentes, mientras algunas zonas presentan avances desiguales y nuevas categorías de crimen generan preocupación entre las autoridades

Guardar
Un vehículo del NYPD patrulla Times Square, uno de los puntos más transitados de Nueva York. La visibilidad policial forma parte de la estrategia de “policing de precisión” que acompaña la caída histórica del delito en 2026.
Un vehículo del NYPD patrulla Times Square, uno de los puntos más transitados de Nueva York. La visibilidad policial forma parte de la estrategia de “policing de precisión” que acompaña la caída histórica del delito en 2026.

Nueva York registra en 2026 una reducción histórica de la criminalidad, posicionándose como uno de los entornos urbanos más seguros de su historia contemporánea, un hecho que impacta tanto en la vida cotidiana de sus habitantes como en su proyección internacional de cara al Mundial 2026.

Según cifras difundidas por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el descenso sostenido en los delitos graves, junto al menor número de homicidios documentado en décadas, configura un escenario inédito en el panorama de seguridad estadounidense.

PUBLICIDAD

En el primer trimestre de 2026, la ciudad contabilizó apenas 54 homicidios, lo que representa una caída del 28% respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con el NYPD. Este registro supera el récord anterior de reducción de asesinatos logrado en 2018. The New York Police Department informó también que Staten Island no reportó ningún asesinato durante estos meses iniciales del año, mientras que Brooklyn, Manhattan y Queens mostraron caídas contundentes en los casos de homicidio.

Estos datos reflejan avances diferenciados en los distintos distritos, y reafirman que la criminalidad no se distribuye de modo homogéneo en el territorio urbano.

PUBLICIDAD

Agentes del NYPD supervisan el flujo de pasajeros en una estación del metro de Nueva York. El sistema de transporte se mantiene como un foco clave dentro de las políticas de seguridad urbana.
Agentes del NYPD supervisan el flujo de pasajeros en una estación del metro de Nueva York. El sistema de transporte se mantiene como un foco clave dentro de las políticas de seguridad urbana.

La caída abarca los principales indicadores delictivos. El NYPD detalló que los delitos mayores —incluyendo asesinato, robo, asalto y hurto— descendieron más de 5% en el primer trimestre de 2026, y 9,5% en el mes de abril. Los tiroteos también exhibieron una disminución de doble dígito.

Según las propias autoridades, este arranque de año fue catalogado como “el más seguro en la historia registrada” para homicidios y violencia armada en ciertos periodos anuales.

La estrategia detrás de estos resultados se apoya en el “policing de precisión”, un abordaje delineado por la comisionada de policía, basado en el despliegue focalizado de agentes, operativos contra armas de fuego ilegales y acciones sobre redes de violencia organizada.

El objetivo es actuar sobre los núcleos más activos delictivamente, abandonando la lógica de acciones masivas y generalizadas. La intensificación del patrullaje visible y la intervención selectiva en zonas críticas constituyen los pilares de este modelo.

Una patrulla del NYPD circula con luces activadas durante la noche. La intensificación de operativos en horarios críticos ha contribuido a la reducción de delitos violentos.
Una patrulla del NYPD circula con luces activadas durante la noche. La intensificación de operativos en horarios críticos ha contribuido a la reducción de delitos violentos.

Pese al avance global, existen categorías de delito que muestran evolución contraria o generan especial preocupación. El NYPD detectó aumentos en las denuncias de agresión sexual, fenómeno atribuido en parte a la reciente ampliación legal en su definición, así como picos puntuales en los crímenes de odio. Episodios aislados, aunque estadísticamente menores, pueden tener alto impacto mediático, contribuyendo a una percepción pública de inseguridad que no siempre se corresponde con los datos.

Brooklyn, Manhattan y Queens consolidaron una reducción simultánea de delitos graves, en tanto que el Bronx —tradicionalmente más afectado por la criminalidad— logró mejoras relativas, pero todavía evidencia fluctuaciones locales. El patrón resultante confirma que tanto el riesgo como la experiencia de inseguridad siguen dependiendo de variables geográficas específicas.

Un agente patrulla los pasillos del metro en Times Square. La presencia en estaciones busca prevenir incidentes y reforzar la percepción de seguridad entre los usuarios.
Un agente patrulla los pasillos del metro en Times Square. La presencia en estaciones busca prevenir incidentes y reforzar la percepción de seguridad entre los usuarios.

A nivel nacional, la tendencia de baja en homicidios se replica en otras grandes urbes de Estados Unidos, un comportamiento que analistas del Brennan Center for Justice relacionan con la superación del pico de violencia que trajo aparejada la pandemia. Este panorama sugiere que cuestiones de fondo —como las políticas públicas y las dinámicas económicas y sociales— contribuyen de modo decisivo a la reducción del crimen urbano.

La relación entre estadísticas de seguridad y la percepción social continúa siendo objeto de debate. El Brennan Center for Justice señala que, aunque los datos reflejan niveles históricos de reducción de homicidios, factores como la visibilidad de ciertos hechos delictivos y su cobertura mediática, junto a desafíos estructurales como la presencia de personas sin hogar, terminan moldeando la sensación subjetiva de inseguridad en la población.

Un grupo de oficiales del NYPD recorre Times Square, donde se concentra gran parte del turismo y la actividad comercial. Las autoridades priorizan estos puntos para prevenir delitos y responder rápidamente ante incidentes.
Un grupo de oficiales del NYPD recorre Times Square, donde se concentra gran parte del turismo y la actividad comercial. Las autoridades priorizan estos puntos para prevenir delitos y responder rápidamente ante incidentes.

El impacto de una mayor seguridad urbana trasciende la esfera policial. El descenso del crimen influye directamente en sectores como el turismo, la inversión inmobiliaria y la utilización de espacios públicos, factores clave para la economía local y el posicionamiento internacional de Nueva York en el contexto del Mundial 2026. El reto para la ciudad será consolidar estas mejoras, manteniendo la capacidad de respuesta ante eventuales variaciones vinculadas a la economía, la política pública o fenómenos sociales.

Especialistas insisten en la naturaleza cambiante de la criminalidad urbana y en la dificultad de predecir si el año 2026 marcará un punto de inflexión estructural o si la tendencia podría revertirse ante futuras crisis económicas o sociales. En suma, los datos del NYPD certifican un momento excepcional para la seguridad en Nueva York, pero la continuidad de estos logros dependerá de la capacidad institucional para abordar las desigualdades persistentes y los delitos que permanecen al alza.

Temas Relacionados

Departamento de Policía Nueva YorkNueva York

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La plataforma secreta bajo el icónico hotel Waldorf Astoria resguarda la historia del poder en Nueva York

Documentos oficiales confirman que mandatarios y altos funcionarios utilizan un acceso ferroviario oculto para ingresar a Manhattan sin exposición, reforzando el papel de la infraestructura invisible en la historia política de la ciudad

La plataforma secreta bajo el icónico hotel Waldorf Astoria resguarda la historia del poder en Nueva York

Nueva York ofrece atención médica a inmigrantes sin seguro: cómo acceder a NYC Care

La iniciativa impulsada por NYC Health + Hospitals ofrece servicios médicos asequibles o gratuitos a quienes no pueden acceder a un seguro convencional, contemplando la diversidad de ingresos y garantizando consultas a toda la población residente

Nueva York ofrece atención médica a inmigrantes sin seguro: cómo acceder a NYC Care

Un reembolso millonario cambiará las facturas de electricidad en Florida tras la temporada de huracanes

La devolución aprobada por la Comisión de Servicios Públicos implica un ajuste temporal en los cargos de combustible eléctrico para millones de hogares, marcando un precedente en la gestión de fondos recaudados durante emergencias climáticas recientes

Un reembolso millonario cambiará las facturas de electricidad en Florida tras la temporada de huracanes

La primavera de 2026 reactiva los grandes eventos culturales en Nueva York

Un nuevo ciclo de conciertos y festivales retoma la agenda de la ciudad, movilizando a residentes y turistas mientras espacios como parques y plazas se consolidan como puntos clave para la recuperación económica y la proyección internacional

La primavera de 2026 reactiva los grandes eventos culturales en Nueva York

Nueva Jersey organizará 34 eventos para fanáticos durante el Mundial 2026

El programa, respaldado por una inversión de USD 5 millones, busca atraer visitantes y potenciar el comercio local mediante actividades culturales, festivales públicos y reuniones para ver partidos

Nueva Jersey organizará 34 eventos para fanáticos durante el Mundial 2026

TECNO

Las 5 mejores canciones de Las Guerreras K-Pop: ranking imprescindible, según la IA

Las 5 mejores canciones de Las Guerreras K-Pop: ranking imprescindible, según la IA

Así es como robots perro y humanoides colaboran para realizar tareas de almacén

Bill Gates, cofundador de Microsoft, propone que los robots paguen impuestos en el futuro

¿Átomos o Bits?: el abismo real entre la teletransportación cuántica y la de materia

Desempleo tecnológico: cuáles son las profesiones del futuro y cuáles desaparecerán por la inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

Blake Lively va por más: exige compensación y honorarios legales tras el acuerdo con Justin Baldoni

Blake Lively va por más: exige compensación y honorarios legales tras el acuerdo con Justin Baldoni

Sally Field recuerda cómo Robin Williams la mandó a casa durante el rodaje de ‘Mrs. Doubtfire’ tras la muerte de su padre

La última publicación de Jake Hall, estrella de la TV británica, horas antes de su muerte: “Voy a tratar de recordar las cosas buenas”

Cómo Natalie Portman cambió el rumbo de una joven actriz de Stranger Things

Khloé Kardashian revela que fue drogada “accidentalmente” durante su única visita a Coachella: “Me asusté mucho”

MUNDO

La escuela secreta del GRU en el corazón de Moscú: así forma Rusia a sus hackers militares

La escuela secreta del GRU en el corazón de Moscú: así forma Rusia a sus hackers militares

La volatilidad del petróleo y las bolsas aumenta ante posibles avances diplomáticos sobre el estrecho de Ormuz

Contenedores, cero emisiones y sostenibilidad: cuáles son los 6 estadios más sustentables del mundo

Estados Unidos atacó objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz y Teherán lanzó drones y misiles contra destructores norteamericanos

Estados Unidos exigió a Irán la liberación inmediata de Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz 2023, por el grave deterioro de su salud en prisión