El precio del tren de Manhattan a MetLife Stadium baja de USD 150 a USD 105 para la Copa Mundial

NJ Transit baja el precio del boleto ida y vuelta entre Manhattan y el MetLife Stadium a USD 105 para los partidos de la Copa Mundial 2026 (NJ Transit)

NJ Transit reducirá el precio del boleto de tren ida y vuelta entre Manhattan y MetLife Stadium a USD 105 para los ocho partidos de la Copa Mundial 2026 que se disputarán en el estadio de Nueva Jersey.

La decisión representa una disminución frente a la tarifa de USD 150 anunciada inicialmente, según confirmó la empresa gracias al respaldo de patrocinadores privados.

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El nuevo precio busca responder a la preocupación de los aficionados y de las autoridades locales por el costo elevado del transporte durante el torneo.

De acuerdo con información oficial de NJ Transit, los boletos podrán adquirirse desde el 13 de mayo y será imprescindible contar con reserva previa para utilizar el servicio en días de partido.

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El procedimiento de compra y la gestión de cupos anticipados se implementarán para evitar aglomeraciones y garantizar la disponibilidad de plazas en las horas de mayor demanda.

La reducción se produce tras semanas de debate público por el incremento temporal de la tarifa, que para trayectos regulares entre Manhattan y el estadio ronda los USD 12.

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Esta alza, exclusiva para los días de la Copa Mundial, generó críticas por parte de usuarios frecuentes, asociaciones de consumidores y funcionarios estatales, quienes consideraron excesiva la diferencia respecto al precio habitual.

Impacto económico y previsiones oficiales

La gobernadora Mikie Sherrill insta a que la FIFA contribuya al transporte de aficionados y agradece a las empresas colaboradoras (REUTERS/Bing Guan)

El ejecutivo de Nueva Jersey no descarta futuras rebajas. Un portavoz citado por la cadena estadounidense ABC News señaló que se negocia la incorporación de nuevos patrocinadores para financiar el traslado de hinchas, lo que podría permitir una revisión adicional del costo antes del inicio del torneo: “La posibilidad de ajustar aún más el precio dependerá de la participación de empresas privadas dispuestas a contribuir con la operación”, indicó el funcionario.

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En el centro de la discusión se ubica la decisión de priorizar recursos privados sobre fondos públicos para cubrir el servicio especial. La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, atribuyó la falta de financiamiento directo a FIFA y enfatizó la necesidad de proteger el presupuesto estatal.

Según la Oficina del Gobernador de Nueva Jersey, la gobernadora Sherrill sostuvo que, ante la falta de aporte de FIFA para el transporte de aficionados, instruyó a NJ Transit a buscar fondos privados y así reducir la tarifa sin usar recursos de los contribuyentes.

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La política de Nueva Jersey sigue los lineamientos acordados con FIFA: las sedes asumen costos de seguridad, logística e infraestructura, mientras la organización —bajo la presidencia de Gianni Infantino— proyecta un impacto económico de USD 30.000 millones para Estados Unidos.

La Oficina del Gobernador de Nueva Jersey informó que para el Mundial de 2026 se espera la llegada de más de 1.500.000 visitantes internacionales a la región metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, según datos de U.S. Travel Association, la asociación de promoción turística de EE. UU.

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Además, el evento podría generar ingresos fiscales adicionales de hasta USD 300 millones solo en impuestos estatales y locales, de acuerdo con proyecciones del Departamento de Tesoro de Nueva Jersey, ente recaudador estatal.

Estas cifras buscan contextualizar el esfuerzo financiero que representa operar servicios especiales de transporte y refuerzan la motivación para buscar fondos privados que alivien la carga sobre los contribuyentes.

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Diversos actores del gobierno y el sector privado han expresado dudas acerca de la capacidad real de los ingresos asociados al evento para compensar los gastos asumidos localmente.

El Departamento de Finanzas de Nueva Jersey advirtió en informes recientes que la experiencia de ediciones anteriores muestra disparidad entre las proyecciones iniciales y los resultados concretos en recaudación fiscal, inversión y empleo.

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Calendario de partidos y operativos de transporte

Las sedes anfitrionas asumen gastos en seguridad y logística, mientras especialistas advierten sobre la incertidumbre alrededor del impacto económico final del evento (REUTERS/Bing Guan)

El cronograma de partidos en MetLife Stadium incluye:

13 de junio: Brasil vs. Marruecos

16 de junio: Francia vs. Senegal

22 de junio: Noruega vs. Senegal

25 de junio: Ecuador vs. Alemania

27 de junio: Panamá vs. Inglaterra

30 de junio: Dieciseisavos de final

5 de julio: Octavos de final

19 de julio: Gran Final

La venta anticipada de boletos de tren busca facilitar el acceso y la organización de los traslados en jornadas de mayor afluencia. Según la Autoridad de Transporte del Estado de Nueva Jersey, los operativos especiales de trenes tendrán horarios adaptados a la afluencia prevista y se coordinarán con fuerzas de seguridad para el control de ingresos y egresos en estaciones clave.

Modelo de financiamiento y desafíos para las sedes

La gobernación subrayó que la política de tarifas diferenciadas responde tanto a los costos adicionales de operación como a la demanda extraordinaria prevista para el evento. El comunicado oficial indica que “la prioridad es garantizar un servicio seguro, eficiente y financiado sin afectar recursos públicos”.

Las autoridades insisten en que el modelo adoptado por Nueva Jersey podría servir de referencia para otras sedes que enfrentan desafíos logísticos similares durante la Copa Mundial.

Fuentes del Departamento de Transporte de Estados Unidos confirmaron que la coordinación entre organismos federales, estatales y municipales será fundamental para la gestión del flujo de visitantes, que se estima en más de 400.000 personas solo en la región metropolitana durante el mes de competencia.

El despliegue incluirá refuerzos en seguridad, señalización especial y canales de información en tiempo real para los viajeros.

En el contexto de la organización de la Copa Mundial, la interacción entre actores públicos y privados se consolida como un eje central de la estrategia de financiamiento y gestión operativa.

El caso de NJ Transit y la implicancia de patrocinadores en la reducción de tarifas reflejan los desafíos y oportunidades que enfrentan las ciudades anfitrionas para equilibrar el acceso de los aficionados, la protección de las finanzas estatales y la obtención de beneficios económicos a largo plazo.