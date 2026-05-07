Retiran del mercado 36.000 osos de peluche de reconocida marca por riesgo de asfixia infantil

El retiro voluntario afecta al modelo 034464 de Build-A-Bear vendido entre enero y marzo de 2026 (CPSC).

La empresa estadounidense Build-A-Bear anunció el retiro de aproximadamente 36.000 osos de peluche Heartwarming Hugs, incluidos ejemplares vendidos en Canadá, Reino Unido e Irlanda, tras detectarse un defecto en el cierre de la bolsa interna del juguete que representa un riesgo de asfixia para niños, informó la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC).

Según Fox Business, el incidente que motivó la alerta se produjo en el Reino Unido, donde un consumidor advirtió que el tirador del cierre se había desprendido. Hasta el momento, no se han registrado incidentes de lesiones vinculados al desprendimiento del tirador en Estados Unidos.

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Sin embargo, la CPSC advirtió sobre la gravedad del riesgo, dado que el tamaño reducido de la pieza podría facilitar su ingestión accidental por un niño pequeño. Asimismo, en el comunicado oficial de la empresa se enfatizó: “La seguridad y el bienestar de nuestros clientes y sus familias es nuestra máxima prioridad”.

Detalles del modelo retirado

De acuerdo con NBC News, el retiro incluye al modelo 034464 de Build-A-Bear, comercializado entre enero y marzo de 2026 a un precio aproximado de USD 48. El número de modelo puede verificarse en la etiqueta cosida en la parte trasera de una de las patas del oso.

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Cada Heartwarming Hugs Bear contiene en su interior un corazón relleno con 1,1 kilogramos (2,5 libras) de cuentas de cerámica, alojado en un bolsillo lateral y sellado con un cierre. Este inserto está diseñado para ser calentado o enfriado para cumplir la función de bolsa térmica. El envase incluye una advertencia sobre la necesidad de supervisión adulta por la presencia del elemento calentable o refrigerable.

La alerta de seguridad emitida por la CPSC especifica que “el tirador del cierre puede desprenderse”, lo que lo convierte en una pieza pequeña con potencial de causar asfixia en menores.

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La alerta de la CPSC aclara que el tirador del cierre puede desprenderse y convertirse en una pieza pequeña con potencial peligro de asfixia.

Protocolo de devolución y reembolso para consumidores

Build-A-Bear informó que los clientes deben interrumpir de inmediato el uso del oso Heartwarming Hugs y devolverlo a cualquier tienda de la cadena para acceder a un reembolso o a una tarjeta de regalo por el valor abonado, canjeable por cualquier peluche personalizable y por cualquier otro producto disponible en las tiendas de Build-A-Bear.

En caso de que un cliente no pueda regresar su oso de peluche Heartwarming Hugs a una tienda física, tiene la opción de acceder a www.buildabear.com/recalls para consultar los pasos a seguir o comunicarse con la línea directa de calidad de productos.

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Allí podrá solicitar una etiqueta de envío prepagada para devolver el producto retirado del mercado sin costo. El reembolso se realizará a través de un cheque, mediante el método de pago original o mediante una tarjeta de regalo electrónica.

El fenómeno de Build-A-Bear

Build-A-Bear es una marca estadounidense reconocida globalmente creada en 1997. En sus tiendas, los visitantes pueden diseñar y personalizar peluches a través de un proceso que incluye la selección del muñeco, el vestido, los accesorios y el bautismo del producto.

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Además de la experiencia presencial, la marca ofrece peluches preconfeccionados, opciones de regalo, colaboraciones con licencias de personajes internacionales y propuestas de entretenimiento.

En la actualidad, Build-A-Bear opera más de 650 puntos de experiencia entre tiendas propias, locales gestionados por socios y franquicias en más de 30 países. A su vez, posee una tienda online.

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La empresa, que cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo BBW, reportó ingresos totales por USD 529,8 millones en el ejercicio fiscal 2025 y alcanzó su quinto año consecutivo de resultados récord.