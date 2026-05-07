Nueva York prueba baterías portátiles para hogares ante olas de calor: cómo anotarse y qué ofrece el plan

El programa piloto de Every Electric y Con Edison permite a inquilinos de Nueva York utilizar baterías recargables para alimentar aires acondicionados durante olas de calor (AP)

Cuando la ciudad de Nueva York enfrenta olas de calor, la demanda súbita de electricidad originada por millones de aires acondicionados de ventana funcionando simultáneamente pone en riesgo la estabilidad de la red y encarece las facturas para los residentes.

Para responder a este desafío, Every Electric y Con Edison, la principal compañía eléctrica de la ciudad, lanzaron un programa piloto que ofrece a inquilinos baterías enchufables para alimentar los aires acondicionados durante los picos de consumo, sin necesidad de conexión a internet: así, los hogares pueden mantenerse frescos y, al mismo tiempo, aliviar la presión sobre la infraestructura eléctrica en una experiencia pensada para transformar la gestión urbana de la demanda energética.

PUBLICIDAD

El proyecto fue reportado por la agencia de noticias The Associated Press.

Every Electric y Con Edison implementaron la iniciativa en la ciudad de Nueva York, permitiendo que los inquilinos soliciten baterías domésticas recargables para sus aires acondicionados durante los períodos de mayor demanda eléctrica.

PUBLICIDAD

El objetivo es reducir los riesgos de saturación de la red y contener los costes residenciales, mientras se incentiva la participación a través de retribuciones económicas. Según datos oficiales del programa y testimonios recogidos por The Associated Press, la expansión de propuestas similares podría cambiar la manera en que las grandes ciudades enfrentan los retos de las olas de calor.

Un aspecto central del programa es que no requiere conexión a internet, haciéndolo accesible también para hogares con conectividad limitada.

PUBLICIDAD

El piloto se encuentra en fase de expansión y, durante este verano, se espera que supere los 1.000 hogares participantes. El año pasado, la capacidad flexible alcanzó 200 kilovatios, pero la meta actual asciende a 2 megavatios, casi diez veces más.

Aunque el programa de plantas eléctricas virtuales de California ya supera los 200 megavatios, la experiencia neoyorquina representa una evolución en la gestión de la demanda.

PUBLICIDAD

El director ejecutivo de Every Electric Andrew Wang indicó a The Associated Press que el programa ofrece reembolsos directos: los inquilinos pueden recibir incentivos equivalentes al coste de una factura eléctrica de julio. Como referencia, la usuaria Bianca Pasternack obtuvo una tarjeta de regalo de USD 100 al finalizar la temporada de verano 2024.

Cómo funciona el programa y quiénes pueden inscribirse

La expansión del programa apunta a superar los 1.000 hogares participantes este verano, con un objetivo de alcanzar 2 megavatios de capacidad flexible (AP)

El sistema utiliza baterías de tamaño similar a un microondas, que se cargan en las horas de menor demanda eléctrica, entre las 22:00 y las 07:00. Luego, alimentan los aires acondicionados de ventana durante los picos de consumo, habitualmente entre las 13:00 y las 20:00 en verano.

PUBLICIDAD

La operación se gestiona mediante una aplicación para teléfonos inteligentes que coordina los tiempos de carga y descarga, aunque el sistema no requiere conexión a internet para su funcionamiento, permitiendo la inclusión de hogares con conectividad limitada, según la información oficial de Con Edison.

Para acceder al programa, los residentes deben inscribirse a través del sitio web oficial de Every Electric o mediante los canales habilitados por Con Edison. Los requisitos principales son: residir en un edificio elegible dentro de la ciudad de Nueva York, ser inquilino (no propietario) y contar con un aire acondicionado de ventana compatible.

PUBLICIDAD

No se requiere experiencia técnica ni la instalación de infraestructura adicional; la empresa suministra el equipo y brinda asistencia durante la puesta en marcha. Según las condiciones publicadas por Con Edison, el proceso de inscripción es sencillo y tampoco requiere acceso a internet.

Impacto sobre la red eléctrica y los usuarios

El despliegue de baterías domésticas ayuda a evitar la construcción de nuevas plantas eléctricas y promueve la integración de energías renovables al sistema (AP)

El despliegue de baterías domésticas ayuda a reducir los picos de demanda eléctrica, especialmente durante las olas de calor, cuando la red se aproxima a su límite operativo. Desde la perspectiva de Con Edison, esta estrategia contribuye a evitar inversiones en nuevas infraestructuras, como la construcción de centrales eléctricas adicionales, y favorece la integración de energías renovables al sistema.

PUBLICIDAD

A diferencia de otros programas de plantas eléctricas virtuales, como el de California, donde las baterías residenciales devuelven energía a la red, en Nueva York el uso se limita a reducir el consumo en cada hogar, sin exportar electricidad.

Kevin Brehm, gerente del think tank especializado en transición energética RMI (Rocky Mountain Institute), explicó a The Associated Press que, ante olas de calor, las compañías suelen recurrir a plantas de respaldo menos eficientes y más contaminantes.

PUBLICIDAD

Esta dinámica puede derivar en la construcción de nuevas centrales basadas en combustibles fósiles, cuyos costes son asumidos por los consumidores. Brehm remarcó: “Está la cuestión de las emisiones, y también hay una cuestión muy importante en torno a la asequibilidad”.

Accesibilidad, incentivos y perspectivas de expansión

A diferencia de la mayoría de los programas de plantas eléctricas virtuales en Estados Unidos, que suelen dirigirse a propietarios de viviendas con paneles solares, el modelo de Every Electric está diseñado para incluir a inquilinos que no han participado previamente de la generación distribuida.

Bianca Pasternack, participante del programa en Nueva York, contó a The Associated Press: “No puedo instalar paneles solares en mi techo. Esto es al menos algo accesible y fácil de usar. Solo hay que instalarlo y olvidarse”.

La propuesta apunta a escalar en el corto plazo: Wang confirmó que existe la intención de extender la experiencia a otras ciudades estadounidenses.

La facilidad de uso y la ausencia de requisitos técnicos complejos permiten aspirar a una adopción masiva, lo cual se considera una condición necesaria para que el impacto sobre la red y los costes de los usuarios sea apreciable.

Fuentes oficiales y procedimientos formales

Toda la información sobre inscripción, condiciones técnicas y operativas está disponible en los portales oficiales de Every Electric y Con Edison, así como en comunicados de la oficina de prensa de la ciudad de Nueva York.

El Departamento de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA), organismo público estatal, ha respaldado públicamente la iniciativa, subrayando su potencial para reducir la presión sobre la red y fortalecer la resiliencia urbana ante el cambio climático. Los participantes deben completar un formulario de inscripción, aceptar los términos y condiciones y autorizar la instalación del equipo por personal especializado.

Allison Silverstein, experta en políticas energéticas y exasesora de la Comisión Federal Reguladora de Energía de Estados Unidos, señaló a The Associated Press que las soluciones basadas en baterías representan una herramienta eficaz para ampliar la participación en la gestión de la demanda eléctrica, en especial entre los sectores que no han participado previamente del sistema.

Sin requerir conexión a internet ni inversiones iniciales por parte de los usuarios, la propuesta de Every Electric y Con Edison se perfila como una alternativa práctica frente a las olas de calor y sus efectos sobre la red eléctrica, con potencial de replicarse en otras grandes ciudades.