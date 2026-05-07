Estados Unidos

Nueva York ofrece atención médica a inmigrantes sin seguro: cómo acceder a NYC Care

La iniciativa impulsada por NYC Health + Hospitals ofrece servicios médicos asequibles o gratuitos a quienes no pueden acceder a un seguro convencional, contemplando la diversidad de ingresos y garantizando consultas a toda la población residente

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Adulto mayor de cabello canoso en consulta médica, frente a un doctor que mira una tableta. En la mesa: tensiómetro, frascos y modelo de cerebro.
Un paciente adulto mayor de cabello canoso se sienta frente a un médico que revisa una tableta, con un tensiómetro y medicamentos sobre la mesa del consultorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acceder a servicios de salud en Estados Unidos puede ser un desafío para quienes no tienen papeles o recién llegan al país, especialmente en grandes ciudades como Nueva York. Sin embargo, en la ciudad existen programas específicos diseñados para garantizar que todos los residentes, sin importar su estatus migratorio, puedan recibir atención médica de calidad. Una de las opciones más relevantes es NYC Care.

NYC Care es un programa de acceso a la atención médica que garantiza servicios de bajo costo y sin costo, ofrecidos por NYC Health + Hospitals para los neoyorquinos que no cumplen los requisitos o no pueden costearse un seguro médico según las directrices federales.

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El programa asegura la atención médica a los residentes de la ciudad, independientemente de su estatus migratorio o capacidad de pago.

Cuáles son los requisitos para acceder a NYC Care

Para ser elegible para NYC Care, las personas deben:

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  • Vivir en uno de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York.
  • No calificar para ningún plan de seguro médico disponible en el estado de Nueva York.
  • No poder pagar un seguro médico según las directrices gubernamentales.

Documentación necesaria para inscribirse

De acuerdo con el sitio oficial de nyc.gov, quienes deseen inscribirse a NYC Care en Nueva York deben presentar los siguientes documentos:

  • Documentos de identidad: entre los aceptados se incluyen licencia de conducir o identificación para no conductores, identificación de la ciudad de Nueva York, pasaporte, identificación extranjera, tarjeta de residencia o permiso de trabajo, certificado de naturalización, visa, identificación escolar, certificado de matrimonio, certificado de nacimiento, tarjeta EBT o CBIC.
  • Comprobante de ingresos: comprobantes de pago (últimas 4 semanas), carta de empleo, carta o cheque de concesión de pensión/SSI/asistencia por desempleo.

Un grupo de seis personas, incluyendo un médico con bata blanca y personas con vestimenta de negocios, conversan en el vestíbulo de un centro de salud, con productos en una mesa.
El acceso a servicios de salud en Nueva York representa un reto para inmigrantes sin papeles o recién llegados al país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo inscribirse a NYC Care

Según la información disponible en nyc.gov, los solicitantes deben comunicarse al 646-NYC-CARE (646-692-2273) para inscribirse u obtener más información. Los servicios de salud de NYC Care son de bajo costo o gratuitos, dependiendo de la cantidad de miembros de la familia y los ingresos.

Para finalizar la inscripción, es posible llamar al número indicado o solicitar hablar con un asesor financiero en cualquier centro de NYC Health + Hospitals.

Una médica con uniforme azul sostiene una caja de mifepristona, dirigiéndose a una pareja sentada. Al fondo se ve una camilla de examen y equipo médico
Para aplicar a NYC Care, es requisito vivir en uno de los cinco distritos de la ciudad y no calificar para seguros estatales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los desafíos de acceso a salud para inmigrantes en Nueva York

Los 3 millones de inmigrantes de la ciudad de Nueva York —más de un tercio de la población— representan un amplio espectro de comunidades, culturas e idiomas, y presentan diversas necesidades de salud, de acuerdo al último informe de el Departamento de Salud Pública.

Cuatro de cada cinco inmigrantes llevan 10 años o más en Estados Unidos. Más de 229.000 personas han llegado desde la frontera entre Estados Unidos y México entre la primavera de 2022 y enero de 2025.

Según el Departamento de Salud Pública de la ciudad de Nueva York, los inmigrantes que viven en la ciudad no gozan, en promedio, de una mejor salud que los nacidos en el país. De acuerdo con el informe oficial, un 15% de los inmigrantes adultos no tiene seguro médico; la cifra aumenta al 26% entre los latinos y llega hasta el 46% entre los mexicanos.

Por último, las barreras idiomáticas, el temor a la discriminación y la falta de conocimiento sobre los recursos disponibles dificultan el acceso a tratamientos, especialmente en salud mental: solo el 34% de los inmigrantes con depresión accede a atención, frente al 48% de los nacidos en Estados Unidos.

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