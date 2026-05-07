Rusia derribó 347 drones ucranianos en un ataque masivo tras rechazar el alto el fuego propuesto por Kiev antes del Día de la Victoria

El ataque de drones afectó más de veinte regiones de Rusia, incluida Moscú (Reuters)

Las defensas aéreas de Rusia derribaron 347 drones ucranianos durante la noche, según informó el Ministerio de Defensa ruso el jueves, en lo que describió como un ataque de gran magnitud tras el rechazo de Moscú a la propuesta de alto el fuego de Kiev días antes. Esto elevó la tensión por la seguridad en las próximas celebraciones del Día de la Victoria.

Los sistemas antiaéreos interceptaron aeronaves no tripuladas en más de 20 regiones, incluida Moscú, en la segunda ofensiva aérea más numerosa desde la invasión a gran escala lanzada por el Kremlin hace más de cuatro años.

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Debido a esta operación, alrededor de 100 vuelos en los aeropuertos moscovitas Sheremetyevo, Domodedovo y Vnukovo sufrieron cancelaciones o demoras, según la agencia Moskva.

El incidente ocurrió a pocos días del 9 de mayo, cuando Rusia conmemora la derrota de la Alemania nazi con su principal fiesta cívica, el Día de la Victoria.

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Ucrania había anunciado la suspensión de hostilidades a partir de la medianoche del martes, aunque el presidente Volodimir Zelensky afirmó en que Moscú ignoró el gesto de buena voluntad y reanudó los ataques.

Zelensky denunció ataques rusos continuos sobre zonas civiles e infraestructura ucraniana (EFE)

Bajo este contexto, el jefe del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, se encontraba en Estados Unidos para mantener reuniones con representantes de la administración Trump, según confirmó Zelensky.

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Las consecuencias del ataque afectaron la vida cotidiana y la seguridad en varias regiones rusas. En Briansk, el gobernador Alexander Bogomaz informó que dos edificios residenciales sufrieron daños por drones, con 13 personas heridas, incluido un menor.

Además, un ataque con drones en la ciudad de Járkiv dejó nueve heridos, incluidos tres menores, según autoridades locales.

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En la ciudad de Rzhev, región de Tver, tres edificios de departamentos resultaron afectados y más de 350 personas debieron ser evacuadas, entre ellas 60 menores. Por su parte, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, reportó la destrucción de 11 drones que se aproximaban a la capital y la presencia de equipos de emergencia en las zonas donde cayeron restos de los aparatos.

En Rzhev, drones dañaron tres edificios residenciales y causaron evacuaciones (Europa Press)

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso recomendó a embajadas y organizaciones internacionales con sede en la capital ucraniana evacuar sus oficinas ante el riesgo de una escalada.

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En el marco de las celebraciones del 9 de mayo, se esperaba la presencia de invitados extranjeros destacados, como el rey Sultán Ibrahim Iskandar de Malasia, el presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, y el líder bielorruso Alexander Lukashenko.

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, tenía previsto reunirse con Vladimir Putin y participar en una ceremonia en la tumba del soldado desconocido, aunque no asistiría al desfile militar. Algunos países consultaron a Ucrania sobre su intención de enviar delegaciones a Moscú, ante lo cual Zelensky expresó: “Un deseo extraño en un momento así. No lo recomendamos”.

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(Con información de EFE)