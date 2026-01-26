Estados Unidos

Ola de frío en EEUU: la tormenta invernal provocó el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que hubo más de 11.000 vuelos cancelados y 17.000 retrasos. Además, adelantó que para este lunes se prevén unas 2.600 cancelaciones adicionales. “Esperamos que mejore, pero lo que se ve es que las aerolíneas lidian con este retraso masivo”, afirmó

La gran tormenta de hielo y nieve que afectó a cerca de dos tercios de la geografía estadounidense provocó el domingo el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de COVID-19 en 2020, con más de 11.000 vuelos cancelados y 17.000 retrasos, según informó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy.

En una entrevista con la cadena Fox, Duffy adelantó que para el lunes se previeron unas 2.600 cancelaciones adicionales. “Esperamos que mejore, pero lo que se ve es que las aerolíneas lidian con este retraso masivo”, afirmó el funcionario, al tiempo que subrayó la necesidad de trabajar sobre el atraso acumulado y sostener la estructura de vuelos durante los próximos días.

“Hay que trabajar en ese retraso acumulado y mantener la estructura de vuelos actual para los próximos días, ya sea lunes, martes, miércoles o jueves”, señaló.

El secretario de Transporte advirtió que el sistema aéreo no contó con margen para absorber el impacto. “No hay capacidad en las aerolíneas para reubicar a dos días y medio de personas en aviones”, sostuvo Duffy.

Además, instó a los pasajeros a observar el comportamiento de las compañías durante la crisis. “Es importante que presten atención para ver cuáles aerolíneas se comportan mejor con sus tarifas durante esta crisis, ya que algunas están especulando con los precios”, afirmó.

Duffy también describió la persistencia de las bajas temperaturas como un factor clave para la lenta recuperación operativa. “Va a seguir haciendo frío en el sur y el suroeste hasta el martes o miércoles. Pero en el medio oeste y el norte será hasta finales de la semana antes de que esas temperaturas empiecen a subir”, explicó. Según el funcionario, en las zonas con presencia de hielo resultó más complejo restablecer rápidamente el funcionamiento pleno de los aeropuertos.

El impacto de la tormenta no se limitó al transporte aéreo. Duffy indicó que carreteras de Estados Unidos también enfrentaron cierres y restricciones. “Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut cerraron sus carreteras al transporte comercial”, detalló.

En total, 17 estados a lo largo de la franja afectada cerraron carriles para facilitar el paso de quitanieves y la aplicación de sal, además de reducir los límites de velocidad. No obstante, el secretario señaló que, una vez superada la tormenta y tratadas las rutas, la circulación “volverá a la normalidad”.

La magnitud del impacto aéreo quedó reflejada en los datos de la firma de análisis de aviación Cirium, que señaló que la tormenta generó el mayor número de cancelaciones desde la pandemia. Hasta las 15:30 hora del Este del domingo, las aerolíneas cancelaron 8.906 de los 23.735 vuelos programados en Estados Unidos, lo que representó aproximadamente el 38% del total nacional.

De acuerdo con FlightAware, las cancelaciones continuaron en aumento y, hasta las 18:45 ET, superaron los 11.000 vuelos.

Los vuelos internacionales también resultaron fuertemente afectados. Según datos de Cirium, cerca de un tercio de los vuelos programados desde el extranjero hacia Estados Unidos se cancelaron el domingo. Los principales aeropuertos del país informaron interrupciones generalizadas, con más del 80% de vuelos cancelados en LaGuardia, JFK, Newark y Filadelfia, mientras que el Aeropuerto Nacional Reagan de Washington superó el 90% de cancelaciones.

Las aerolíneas más grandes del país registraron miles de cancelaciones. American Airlines canceló más de 1.790 vuelos, cerca del 55% de su programación; Delta Air Lines reportó más de 1.470; Southwest Airlines, más de 1.340; United Airlines, alrededor de 1.016; y JetBlue, más de 590, equivalentes al 72% de sus vuelos del día.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que nieve, aguanieve y lluvia helada amenazaron a casi 180 millones de personas, más de la mitad de la población del país, en una trayectoria desde el sur de las Montañas Rocosas hasta Nueva Inglaterra. Tras afectar al sur, la tormenta avanzó hacia el noreste el domingo, con previsiones de 30 a 60 centímetros de nieve desde Washington hasta Nueva York y Boston.

(Con información de agencias)

