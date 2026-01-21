Wall Street rebotó tras las fuertes caídas del martes y cerró con ganancias

Operadores de futuros y opciones trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York (AMEX) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 21 de enero de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Los tres principales índices de referencia de Wall Street cerraron en alza el miércoles, impulsados por el anuncio del expresidente Donald Trump de que se había alcanzado un marco para un acuerdo sobre Groenlandia, alejado la posibilidad de nuevos aranceles estadounidenses sobre aliados europeos.

Trump, a través de su plataforma Truth Social, comunicó: “Hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. En base a este entendimiento, no impondré los aranceles que estaban programados para entrar en vigor el 1 de febrero”. El anuncio generó una reacción inmediata en los mercados bursátiles, disipando el temor a una nueva guerra arancelaria vinculada al futuro de Groenlandia.

Según Jason Pride, jefe de estrategia de inversión e investigación de Glenmede, la cuestión de la propiedad de Groenlandia no tiene un impacto económico inmediato, pero sí alertó sobre los efectos negativos de una posible escalada arancelaria: “El impacto económico es si todos empezamos a imponernos aranceles unos a otros”, explicó en declaraciones recogidas por medios financieros estadounidenses.

El Promedio Industrial Dow Jones cerró con una subida de 588,64 puntos, lo que equivale a un 1,21%, alcanzando las 49.077,23 unidades. El S&P 500 avanzó 78,76 puntos, o un 1,16%, situándose en 6.875,63 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 270,50 puntos, un alza del 1,18%, hasta los 23.224,83 puntos, según datos preliminares de cierre.

En el sector aéreo, las acciones de United Airlines subieron tras la publicación de unas perspectivas optimistas para el trimestre en curso y el año completo. Otras compañías del sector, como Delta Air Lines, American Airlines y Southwest, también cerraron la jornada en terreno positivo, beneficiadas por el clima de optimismo tras el anuncio sobre Groenlandia.

Acciones europeas terminaron planas

El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Frankfurt, Alemania, el 21 de enero de 2026. REUTERS/staff

Las acciones europeas lograron estabilizarse este miércoles tras una jornada de alta volatilidad, motivada por la reciente postura de Donald Trump respecto a la adquisición de Groenlandia. El índice paneuropeo STOXX 600 cerró estable en 602,67 puntos, después de haber registrado una caída cercana al 1% en la sesión anterior y tras registrar pérdidas de hasta un 3% en el transcurso de la semana, según la información recabada en el Foro Económico Mundial de Davos.

En este contexto, el sector minero experimentó un alza del 3,7% y el de químicos ganó un 1,7%. Por su parte, Sutanya Chedda, estratega de renta variable europea de UBS, afirmó en declaraciones recogidas por el banco suizo que están explorando sectores en Europa menos expuestos internacionalmente y más alineados con el mercado interno. Chedda señaló: “Algunos de los temas y sectores que creemos que van a impulsar los mercados en Europa este año van a ser cosas como los bancos, los seguros, así como los servicios públicos, las energías renovables, la electrificación y todo lo que esté alineado con la productividad”. Agregó además que “todo lo que empiece a cosechar algunos de los frutos de la inteligencia artificial o las inversiones en capex... serán los ganadores de 2026”.

Los inversores también prestaron atención a las actualizaciones corporativas. Los datos proporcionados por LSEG a comienzos de mes apuntan a que los beneficios trimestrales podrían experimentar la mayor caída desde finales de 2023. Dentro del sector asegurador, los valores cayeron un 1,7%, destacándose la baja de Admiral Group en un 4,1% después de que Goldman Sachs rebajara su calificación de neutral a vender.

En el sector de consumo, Danone sufrió una caída del 8,4%. Según un informe de BofA, el descenso de la natalidad en China podría reducir aún más el mercado de la multinacional francesa. En contraste, Rio Tinto registró un aumento del 5,2% tras superar las expectativas de producción trimestral de mineral de hierro y cobre.

Por otro lado, Barry Callebaut subió un 3,3% tras el nombramiento de Hein Schumacher, exjefe de Unilever, como director ejecutivo. Las acciones de Edenred repuntaron un 10,4% luego de que la empresa francesa obtuviera una orden judicial en Brasil para suspender los cambios previstos en el nuevo sistema de vales de comida del país.

(Con información de Reuters)