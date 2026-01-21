Estados Unidos

Wall Street rebotó tras las fuertes caídas del martes y cerró con ganancias

Los tres principales índices de referencia de Wall Street cerraron en alza el miércoles, impulsados por el anuncio del expresidente Donald Trump de que se había alcanzado un marco para un acuerdo sobre Groenlandia

Guardar
Operadores de futuros y opciones
Operadores de futuros y opciones trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York (AMEX) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 21 de enero de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Los tres principales índices de referencia de Wall Street cerraron en alza el miércoles, impulsados por el anuncio del expresidente Donald Trump de que se había alcanzado un marco para un acuerdo sobre Groenlandia, alejado la posibilidad de nuevos aranceles estadounidenses sobre aliados europeos.

Trump, a través de su plataforma Truth Social, comunicó: “Hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. En base a este entendimiento, no impondré los aranceles que estaban programados para entrar en vigor el 1 de febrero”. El anuncio generó una reacción inmediata en los mercados bursátiles, disipando el temor a una nueva guerra arancelaria vinculada al futuro de Groenlandia.

Según Jason Pride, jefe de estrategia de inversión e investigación de Glenmede, la cuestión de la propiedad de Groenlandia no tiene un impacto económico inmediato, pero sí alertó sobre los efectos negativos de una posible escalada arancelaria: “El impacto económico es si todos empezamos a imponernos aranceles unos a otros”, explicó en declaraciones recogidas por medios financieros estadounidenses.

El Promedio Industrial Dow Jones cerró con una subida de 588,64 puntos, lo que equivale a un 1,21%, alcanzando las 49.077,23 unidades. El S&P 500 avanzó 78,76 puntos, o un 1,16%, situándose en 6.875,63 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 270,50 puntos, un alza del 1,18%, hasta los 23.224,83 puntos, según datos preliminares de cierre.

En el sector aéreo, las acciones de United Airlines subieron tras la publicación de unas perspectivas optimistas para el trimestre en curso y el año completo. Otras compañías del sector, como Delta Air Lines, American Airlines y Southwest, también cerraron la jornada en terreno positivo, beneficiadas por el clima de optimismo tras el anuncio sobre Groenlandia.

Acciones europeas terminaron planas

El gráfico del índice bursátil
El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Frankfurt, Alemania, el 21 de enero de 2026. REUTERS/staff

Las acciones europeas lograron estabilizarse este miércoles tras una jornada de alta volatilidad, motivada por la reciente postura de Donald Trump respecto a la adquisición de Groenlandia. El índice paneuropeo STOXX 600 cerró estable en 602,67 puntos, después de haber registrado una caída cercana al 1% en la sesión anterior y tras registrar pérdidas de hasta un 3% en el transcurso de la semana, según la información recabada en el Foro Económico Mundial de Davos.

En este contexto, el sector minero experimentó un alza del 3,7% y el de químicos ganó un 1,7%. Por su parte, Sutanya Chedda, estratega de renta variable europea de UBS, afirmó en declaraciones recogidas por el banco suizo que están explorando sectores en Europa menos expuestos internacionalmente y más alineados con el mercado interno. Chedda señaló: “Algunos de los temas y sectores que creemos que van a impulsar los mercados en Europa este año van a ser cosas como los bancos, los seguros, así como los servicios públicos, las energías renovables, la electrificación y todo lo que esté alineado con la productividad”. Agregó además que “todo lo que empiece a cosechar algunos de los frutos de la inteligencia artificial o las inversiones en capex... serán los ganadores de 2026”.

Los inversores también prestaron atención a las actualizaciones corporativas. Los datos proporcionados por LSEG a comienzos de mes apuntan a que los beneficios trimestrales podrían experimentar la mayor caída desde finales de 2023. Dentro del sector asegurador, los valores cayeron un 1,7%, destacándose la baja de Admiral Group en un 4,1% después de que Goldman Sachs rebajara su calificación de neutral a vender.

En el sector de consumo, Danone sufrió una caída del 8,4%. Según un informe de BofA, el descenso de la natalidad en China podría reducir aún más el mercado de la multinacional francesa. En contraste, Rio Tinto registró un aumento del 5,2% tras superar las expectativas de producción trimestral de mineral de hierro y cobre.

Por otro lado, Barry Callebaut subió un 3,3% tras el nombramiento de Hein Schumacher, exjefe de Unilever, como director ejecutivo. Las acciones de Edenred repuntaron un 10,4% luego de que la empresa francesa obtuviera una orden judicial en Brasil para suspender los cambios previstos en el nuevo sistema de vales de comida del país.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

accionesgroenlandiawall streetdonald trump

Últimas Noticias

Michelle Obama abordó las presiones y el impacto de la mirada social: “Duele más el ataque que viene de otra mujer”

En Call Her Daddy, la ex primera dama habló sobre los desafíos que enfrentan las personas, la autoestima y la importancia de las alianzas femeninas

Michelle Obama abordó las presiones

Donald Trump dijo que llegó a un acuerdo preliminar con la OTAN sobre Groenlandia y la región del Ártico

El mandatario estadounidense indicó que, gracias a este entendimiento, suspenderá la aplicación de los aranceles que estaban previstos para entrar en vigor el 1 de febrero y que afectarían a los aliados europeos

Donald Trump dijo que llegó

Retiran atún enlatado en nueve estados por un posible riesgo de botulismo

Las autoridades sanitarias emitieron una advertencia preventiva tras identificar fallas en el sellado de algunas latas distribuidas en cadenas de supermercados

Retiran atún enlatado en nueve

La Junta de Paz de Trump: qué es, cómo funciona, quién la integra y su impacto en la diplomacia internacional

Concebido inicialmente para supervisar el alto el fuego en Gaza, el organismo promovido por la Casa Blanca amplió su mandato a conflictos globales y despierta inquietud por su relación con la ONU

La Junta de Paz de

Taylor Swift será incorporada al Salón de la Fama de los Compositores tras dos décadas de carrera

La autora cumplió con los requisitos de elegibilidad exigidos por la institución y recibirá el reconocimiento durante una ceremonia prevista para junio en Nueva York

Taylor Swift será incorporada al
DEPORTES
Con Mac Allister de titular,

Con Mac Allister de titular, Liverpool visita al Marsella en un cruce clave por la Champions League: la agenda completa

La figura del fútbol argentino que firmó un contrato en la playa hace un mes, pero pidió ir a San Lorenzo: “Estoy para jugar mañana”

Naseem “El Príncipe” Hamed recordó su mejor momento en el boxeo: “Sentía que podía acabar la carrera de cualquier rival”

El gol de Giuliano Simeone en el empate del Atlético de Madrid ante Galatasaray por la Champions League

El argentino Faustino Oro tuvo una actuación inolvidable: brilló con una partida implacable y lidera la competencia en Países Bajos

TELESHOW
Así llegó la China Suárez

Así llegó la China Suárez al estadio del Galatasaray: look militar y de la mano de sus hijos

El demoledor dato que dio Ángel de Brito sobre la actitud de la China Suárez con Eugenial Tobal antes de salir con Nicolás Cabré

Sabrina Rojas habló de su postura ante la polémica de Griselda Siciliani y Luciano Castro: “Yo opino con la verdad”

Wanda Nara contó por qué borró la historia en contra de Mauro Icardi: “Ya está, soltá”

Daniela Christiansson publicó la tierna foto de Lando López, el hijo de Maxi, con el pequeño delantal de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Panamá realiza su último entrenamiento

Panamá realiza su último entrenamiento antes de enfrentar a México en amistoso internacional

“La propiedad intelectual protege el futuro del Perú”: universidad peruana alcanza récord de solicitudes de patentes ante Indecopi

Un ensayo de la socióloga española Cristina Monge sobre el futuro de la democracia obtiene el Premio Paidós

Dinamarca desplegó una unidad de élite en Groenlandia y prepara a la población para enfrentar una crisis en la isla

Asamblea Legislativa de El Salvador exime de impuestos al Ministerio de Agricultura por importación de atún