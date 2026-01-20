Retiran más de seis toneladas de pollo destinado a comedores por riesgo sanitario en siete estados

El retiro de pollo por listeria que anunció el USDA afecta a centros de servicios de comida en siete estados de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alerta sanitaria emitida el 16 de enero de 2026 por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ordenó el retiro de aproximadamente 6.200 kilos de pollo listo para comer, producido por Suzanna’s Kitchen en Georgia, ante la detección de listeria monocytogenes en muestras de laboratorio. El aviso afecta a centros de servicios de alimentos ubicados en Alabama, Florida, Georgia, Misuri, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte y Ohio. La medida se considera relevante porque involucra a proveedores de comidas que abastecen a escuelas, hospitales y empresas de catering en la región.

De acuerdo con el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del USDA (FSIS), el retiro responde a un resultado positivo de listeria en un análisis realizado por un laboratorio externo, lo que motivó la notificación inmediata a los distribuidores afectados y la recomendación de retirar el producto de circulación. Según reportó Newsweek, el retiro fue activado tras confirmarse la contaminación en un lote específico identificado por el código “60104 P1382 287 5 J14” y con el número de establecimiento “P-1382”.

La listeria monocytogenes es una bacteria que puede causar infecciones graves en personas con sistemas inmunológicos debilitados, adultos mayores, embarazadas y recién nacidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El brote no ha provocado hasta ahora reportes oficiales de casos de enfermedad, pero el FSIS enfatizó la importancia de la vigilancia y la prevención en la cadena de suministro alimentaria.

¿Qué productos están afectados por el retiro?

El retiro involucra filetes de pechuga de pollo a la parrilla, listos para consumir, distribuidos en presentaciones de 10 libras (4,54 kilos), cada una compuesta por dos bolsas de 5 libras (2,27 kilos). Según el FSIS, todos los productos objeto de retiro se produjeron el 14 de octubre de 2025 y fueron enviados exclusivamente a centros de distribución de servicios alimentarios, sin presencia en supermercados o puntos de venta minorista.

Nombre del producto: filetes de pechuga de pollo a la parrilla con costilla.

Presentación: cajas de 10 libras (4,54 kilos), dos bolsas de 5 libras (2,27 kilos).

Lote afectado: “60104 P1382 287 5 J14”.

Número de establecimiento: “P-1382”, visible en el sello de inspección.

Fecha de producción: 14 de octubre de 2025.

Destino: centros de distribución en Alabama, Florida, Georgia, Misuri, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte y Ohio.

Newsweek indicó que la notificación se dirigió a empresas de servicios de comidas institucionales, como comedores escolares, hospitales y proveedores de catering, según la información proporcionada por el FSIS.



¿Por qué se detectó la listeria y cuáles son los riesgos?

El FSIS explicó que la contaminación se descubrió tras la realización de un muestreo rutinario por parte de un laboratorio externo. El resultado positivo para listeria monocytogenes activó el protocolo de retiro inmediato y la comunicación a todos los clientes potencialmente afectados. La listeria puede sobrevivir y proliferar en ambientes fríos, lo que representa un riesgo en alimentos listos para el consumo que no se recalientan antes de servirse.

Los CDC advierten que la infección por listeria puede provocar síntomas como fiebre, dolor muscular, náuseas y vómitos. En casos graves, puede derivar en meningitis o septicemia, principalmente en personas vulnerables. “La listeria puede prosperar en condiciones insalubres de producción de alimentos, lo que lleva a la contaminación”, indica la información de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), citada por Newsweek.

El FSIS subrayó que “no se han reportado enfermedades asociadas a este lote hasta la fecha”, aunque recomendó a quienes hayan manipulado o consumido el producto consultar a un proveedor de salud si experimentan síntomas compatibles.

¿Qué acciones recomienda el FSIS a los afectados?

El FSIS solicitó a todos los distribuidores y operadores de servicios de alimentos que identifiquen y retiren de inmediato cualquier producto que coincida con el código y número de establecimiento indicados. También recomendó la limpieza y desinfección de todas las superficies, utensilios y equipos que hayan estado en contacto con los productos afectados.

En su aviso oficial, el FSIS enfatizó: “Los operadores de servicios de alimentación deben tomar esta alerta con la mayor seriedad y aplicar protocolos de limpieza y desinfección para evitar cualquier riesgo de transmisión”. El organismo añadió que continuará monitorizando la situación y cualquier reporte de enfermedad vinculado al lote retirado.

Para consultas específicas, Suzanna’s Kitchen puso a disposición los contactos de su directora de atención al cliente, Dawn Duncan, y del director financiero, Craig Pate, quienes brindan información adicional a través de sus correos institucionales.



¿Cuál es el papel de la FDA en este retiro?

Newsweek menciona a la FDA en relación con la información sobre la listeria, pero la agencia responsable de gestionar y anunciar el retiro es el FSIS del USDA. La FDA supervisa la seguridad de alimentos no cárnicos, mientras que los productos avícolas dependen directamente del FSIS. No existe un comunicado propio de la FDA sobre este caso específico, aunque la agencia mantiene información general sobre los riesgos y medidas preventivas frente a listeria en su portal institucional.

El FSIS es el organismo que regula y fiscaliza la seguridad de carnes y productos avícolas en Estados Unidos, por lo que la información y seguimiento de este retiro corresponde exclusivamente a esa entidad, según consta en su aviso público y en los documentos oficiales citados por Newsweek y otros medios como Parade y CBS News.

¿Qué impacto tiene esta medida y qué se espera a futuro?

El retiro afecta principalmente a operadores de servicios de comidas en siete estados, quienes deben revisar sus inventarios y retirar cualquier producto del lote especificado. Las autoridades sanitarias recalcan la importancia de la vigilancia y la prevención en la cadena alimentaria para evitar brotes de enfermedades transmitidas por alimentos.

El FSIS continuará supervisando la situación y actualizando su aviso en caso de reportarse nuevos incidentes o de ampliarse el alcance del retiro. Mientras tanto, proveedores de alimentos y consumidores institucionales deben permanecer atentos a nuevas comunicaciones oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de control.