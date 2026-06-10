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‘Modern Family’: Jesse Tyler Ferguson relata cómo una crisis de ansiedad lo llevó a huir de un restaurante

El actor recordó un episodio ocurrido en Nueva York durante los últimos años de la exitosa serie

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Jesse Tyler Ferguson - Modern Family
Jesse Tyler Ferguson revela el ataque de pánico que sufrió en plena calle durante “Modern Family”. (ABC)

Jesse Tyler Ferguson compartió recientemente detalles sobre los problemas de ansiedad que experimentó durante los últimos años de producción de la serie Modern Family, uno de los programas de comedia más exitosos de la televisión estadounidense.

Durante un episodio de su podcast Dinner’s On Me, el intérprete recordó un episodio ocurrido en Nueva York que describió como uno de los momentos más difíciles relacionados con los ataques de pánico que enfrentaba en aquella etapa de su vida profesional.

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El actor, conocido por interpretar a Mitchell Pritchett en la popular comedia de ABC, explicó que el incidente ocurrió mientras se encontraba en la ciudad junto a su esposo, Justin Mikita.

Aunque su visita no estaba relacionada con las celebraciones del Orgullo LGBTQ+, coincidió con una jornada en la que las calles se encontraban especialmente concurridas debido a las actividades programadas por la comunidad.

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Jesse Tyler Ferguson tuvo un ataque de pánico en medio de una celebración del Pride en Estados Unidos. (REUTERS/Kylie Cooper)
Jesse Tyler Ferguson tuvo un ataque de pánico en medio de una celebración del Pride en Estados Unidos. (REUTERS/Kylie Cooper)

“Recuerdo que estaba en Nueva York durante el Pride. Nosotros no estábamos allí por el Pride, pero el Pride se celebraba ese domingo. El punto es que las calles estaban llenas de personas de la comunidad LGBTQ+”, relató.

En ese contexto, Jesse Tyler Ferguson aseguró que atravesaba un periodo complicado debido a problemas de ansiedad. “Estaba teniendo ataques de pánico bastante significativos cerca del final de Modern Family”, explicó.

Según recordó, los síntomas comenzaron mientras se encontraba en un restaurante. A medida que la sensación de ansiedad aumentaba, intentó encontrar un lugar tranquilo donde pudiera aislarse del ruido y de la multitud, pero las condiciones de la ciudad dificultaron esa búsqueda.

“Estaba en un restaurante y comenzó a suceder. Trataba de encontrar un lugar tranquilo y privado, pero literalmente las calles estaban repletas de gente”, señaló.

Jesse Tyler Ferguson Modern Family
Jesse Tyler Ferguson deseaba encontrar un lugar tranquilo para calmar su ansiedad, pero no pudo hacerlo. (Escena de "Modern Family")

El actor explicó que, mientras Mikita permanecía en el establecimiento terminando de pagar la cuenta, él abandonó el lugar de manera apresurada debido a la intensidad del episodio.

“Recuerdo fragmentos de ese momento. Recuerdo estar en el vestíbulo de un edificio, tratando de recuperar el aliento e hiperventilando. Recuerdo que alguien se acercó y me preguntó si necesitaba que llamaran a una ambulancia”, dijo.

Sin embargo, explicó que se sintió incómodo incluso al momento de responder debido a la posibilidad de ser reconocido por el público.

La fama derivada de su participación en Modern Family formó parte de sus preocupaciones durante ese episodio. El artista señaló que temía que la persona identificara quién era mientras intentaba manejar la situación.

Jesse Tyler Ferguson no quería ser identificado en medio de su ataque de pánico. REUTERS/Kylie Cooper
Jesse Tyler Ferguson no quería ser identificado en medio de su ataque de pánico. REUTERS/Kylie Cooper

“En ese momento estaba solo y esta persona me preguntaba si debía llamar a una ambulancia. Tenía miedo de darme vuelta porque pensé que me iba a reconocer. Yo solo repetía: ‘Estoy bien, estoy bien, estoy bien’”, recordó.

Durante la conversación, Jesse Tyler Ferguson también hizo referencia a la notoriedad que alcanzó gracias a su papel en la serie, en la que interpretó a uno de los primeros personajes abiertamente homosexuales en una comedia familiar de gran audiencia.

Con tono humorístico, comentó que algunas personas lo consideran un “ícono gay” debido a ese personaje.

Modern Family
Jesse Tyler Ferguson está orgulloso de lo que logró con su imagen gracias a 'Modern Family' (Grosby)

Modern Family se emitió por la cadena ABC entre 2009 y 2020 y se convirtió en una de las producciones televisivas más reconocidas de su época. A lo largo de sus once temporadas, la serie obtuvo 22 premios Premios Emmy y consolidó la carrera de varios de sus integrantes.

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