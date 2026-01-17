Confesó haber asfixiado a un bebé en una guardería de Minnesota y fue acusada de homicidio

Theah Loudemia Russell, la acusada de asesinar a un bebé de 11 meses (Composición fotográfica)

Una joven de 18 años enfrenta cargos por homicidio y agresión luego de admitir la asfixia de un bebé de once meses en una guardería de Savage, Minnesota. El caso cobró notoriedad en los últimos días debido a la reciente detención y judicialización de Theah Loudemia Russell, quien permanece en prisión tras una investigación que conmocionó a la comunidad local.

El hecho ocurrió el 22 de septiembre de 2025, cuando Harvey Muklebust, a pocos días de su primer cumpleaños, fue hallado sin signos vitales en el Rocking Horse Ranch, una guardería privada de la ciudad.

El día del incidente, personal de la guardería alertó a los servicios de emergencia porque el niño no respiraba. Los paramédicos intentaron reanimarlo y lo trasladaron rápidamente al hospital, donde confirmaron su fallecimiento. La situación generó una investigación para determinar las causas de la muerte, ya que se trataba de un bebé sin antecedentes médicos previos.

De acuerdo con información de PEOPLE, la investigación tomó un giro relevante cuando las autoridades detectaron un posible vínculo entre la muerte de Harvey y otro episodio ocurrido tres días antes en la misma guardería.

En ese caso, una niña pequeña presentó síntomas graves: dejó de respirar y tenía sangre y espuma en la boca. Los padres la llevaron de inmediato al hospital, donde fue examinada y dada de alta, pero no se reportaron causas evidentes en ese momento.

Centro de cuidado infantil Rocking Horse Ranch en Savage, Minnesota (Google Maps)

Nuevos detalles y antecedentes de la acusada

Según el jefe de policía de Savage, Brady Juell, la investigación identificó a Russell como la última persona que tuvo contacto con ambos menores antes de los incidentes. Los detectives analizaron su historial laboral y personal, encontrando antecedentes de comportamientos destinados a llamar la atención.

Entre estos episodios, se documentaron múltiples llamadas al 911 por motivos infundados y incidentes de inicio de incendios durante actividades en grupo, según detallaron las autoridades.

El Departamento de Servicios Humanos de Minnesota suspendió la licencia del Rocking Horse Ranch el 23 de septiembre, un día después del fallecimiento de Harvey, citando “riesgo inminente de daño” para los niños. La medida buscó proteger a los menores y avanzar en la investigación, que ya consideraba a Russell como principal sospechosa.

Durante el interrogatorio en su domicilio, Russell confesó haber asfixiado a los dos niños. De acuerdo con el reporte policial, la joven describió con precisión cómo cometió los hechos y señaló que actuó para obtener atención. Las pruebas recopiladas permitieron a los fiscales presentar cargos por homicidio en segundo grado y agresión grave.

La investigación policial determinó que la acusada fue la última persona en tener contacto con el bebé antes de su muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la comunidad y respuesta institucional

La muerte de Harvey Muklebust generó una ola de conmoción en Savage y sus alrededores. La familia del niño organizó una campaña de GoFundMe para cubrir los gastos del funeral, donde lo describieron como “alegría pura y luz” en la vida de quienes lo conocieron. La noticia del arresto de Russell y la gravedad de las acusaciones provocaron reacciones de apoyo y solidaridad hacia los padres del pequeño.

El sheriff del condado de Scott, citado también por PEOPLE, confirmó que la investigación incluyó entrevistas a antiguos empleadores y conocidos de Russell. Los agentes hallaron un patrón de comportamiento errático y situaciones previas de riesgo en otros contextos, lo que refuerza la hipótesis de que los hechos en la guardería no fueron aislados.

En una sala de audiencias, dos jueces analizan expedientes y documentos legales junto a una computadora portátil, reflejando la importancia de la tecnología y la documentación en los procesos judiciales modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jefe Juell expresó: “No existen palabras que logren describir el dolor que atraviesa la familia Muklebust y quienes resultaron afectados por este crimen”. La comunidad y las autoridades locales mantienen el acompañamiento a los familiares, mientras el caso avanza en la justicia.

Russell permanece detenida en la cárcel del condado de Scott, bajo una fianza de USD 3,5 millones. Su primera audiencia judicial está programada para el cuatro de febrero. Las autoridades continúan investigando si existen otros posibles afectados por las acciones de la acusada.

La suspensión de la guardería y el proceso penal continúan activos, mientras la investigación busca esclarecer todos los hechos relacionados con la imputada y garantizar la protección de los menores en la región