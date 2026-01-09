Estados Unidos

Disputa por la defensa de Nicolás Maduro ante la Justicia de Estados Unidos: Barry Pollack excluyó a Bruce Fein

El juez Alvin Hellerstein aceptó la moción un día después de admitirlo inicialmente en el expediente judicial

Días después de la imputación de Nicolás Maduro por cargos de narcotráfico en Estados Unidos, se desató una disputa sobre la representación legal del ex presidente venezolano en el proceso judicial que enfrenta en Nueva York. El abogado defensor Barry Pollack —quien acompañó a Maduro en la audiencia— acusó al letrado Bruce Fein, ex fiscal adjunto durante la presidencia de Ronald Reagan, de intentar incorporarse al caso sin la debida autorización.

Pollack sostuvo ante el juez federal Alvin K. Hellerstein que Fein no contaba con permiso de Maduro ni de su equipo para presentarse como abogado en el expediente. El conflicto salió a la luz el jueves, cuando Pollack solicitó al juez que revocara la autorización judicial para que Fein participara en la defensa del ex mandatario. Fein, por su parte, declaró al tribunal que personas “creíblemente situadas” en el círculo íntimo o familiar de Maduro habían recurrido a él para que lo asistiera en las “extraordinarias, sorprendentes y viperinas circunstancias” de su detención y procesamiento penal en Estados Unidos.

Fein reconoció en una carta procesal que no había mantenido contacto directo —ni telefónico ni por videoconferencia— con Maduro, quien permanece recluido en una cárcel federal de Brooklyn. Afirmó, sin embargo, que el ex presidente habría manifestado su deseo de contar con su colaboración. Ante ello, Pollack recalcó que habló telefónicamente con Maduro el jueves, quien le confirmó que “no conoce” a Fein, que “no se ha comunicado con él” y que “ni lo ha contratado ni lo ha autorizado a presentarse” como parte de su defensa, según consta en el archivo judicial citado por EFE.

Pollack intentó contactar a Fein por teléfono y correo electrónico para esclarecer los motivos de su intervención, sin recibir respuesta. Maduro, según Pollack, le autorizó a solicitar formalmente la exclusión de Fein del equipo de defensa, petición que el juez Hellerstein aceptó, apartando al abogado constitucionalista un día después de haberlo admitido provisionalmente bajo la figura legal de “pro hac vice”, que permite ejercer temporalmente en otra jurisdicción.

Fein, en su respuesta del viernes, no cuestionó la veracidad de las afirmaciones de Pollack, pero sugirió que el juez debería entrevistar a Maduro en privado para esclarecer de forma definitiva sus preferencias respecto a la representación legal y determinar si desea ser representado por Pollack, por Fein o por ambos.

En paralelo, el abogado David Wikstrom solicitó al juez ser reconocido como abogado de oficio para poder cobrar por las horas trabajadas durante la audiencia inicial de Maduro, a la que asistió tras reunirse con todas las partes involucradas, según una carta remitida al tribunal. Wikstrom explicó que se encontraba “de servicio” y que su participación fue sustituida por la del abogado privado, limitándose su petición a dejar constancia de su presencia en el registro judicial.

El caso contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, continúa en la justicia estadounidense, donde ambos se declararon no culpables de los cargos de colaborar con cárteles de drogas para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos, tras haber sido capturados días antes por fuerzas especiales estadounidenses en su residencia de Caracas.

(Con información de EFE y AP)

