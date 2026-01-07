Tras incautar dos petroleros, Estados Unidos confirmó que monitorea otros buques que desafiaron el bloqueo a Venezuela

Estados Unidos incautó el petrolero Bella 1

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que la tripulación del buque petrolero Bella 1 que fue interceptado por la Guardia Costera y el Ejército estadounidense será investigada por la Justicia y reveló que “el Departamento de Justicia está monitoreando otros buques para tomar medidas similares”.

En una publicación en redes sociales, Bondi informó: “Estados Unidos ejecutó una orden de incautación contra el BELLA 1, un petrolero de crudo responsable del transporte de petróleo sujeto a sanciones desde Venezuela e Irán. El BELLA 1 fue previamente designado por la OFAC por su participación en una red de evasión de sanciones, responsable de apoyar a organizaciones terroristas extranjeras”.

“A pesar de los denodados esfuerzos por evitar la aprehensión, incluyendo la huida de la Guardia Costera, el BELLA 1 fue aprehendido sano y salvo esta mañana. Como consecuencia de desobedecer las órdenes de la Guardia Costera, los miembros de este buque están siendo investigados exhaustivamente y se presentarán cargos penales contra todos los responsables”, detalló.

La fiscal general de EEUU, Pam Bondi. REUTERS/Jessica Koscielniak

Además, informó: “El Departamento de Justicia está monitoreando otros buques para tomar medidas similares: cualquier persona a bordo que desobedezca las instrucciones de la Guardia Costera u otros funcionarios federales será investigada y procesada con todo el rigor de la ley”.

“La incautación de hoy fue el resultado del trabajo dedicado y la colaboración sobresaliente entre el Departamento de Justicia, incluidos los abogados de la División de Seguridad Nacional, la División Criminal y la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, el Departamento de Guerra, el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina Federal de Investigaciones, Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de los Estados Unidos”, concluyó.

El buque cisterna Bella 1. Hakon Rimmereid/via REUTERS

Estados Unidos confiscó el miércoles un tanquero con bandera rusa en una operación que involucró a la Guardia Costera y el Ejército estadounidense cerca de Islandia, según informaron a Reuters dos funcionarios de Washington. El buque, originalmente llamado Bella-1 y posteriormente rebautizado como Marinera, fue interceptado tras una persecución de más de dos semanas por el Atlántico, acontecimiento enmarcado en el bloqueo a las exportaciones de petróleo venezolano. Se trata de la primera vez en la historia reciente que el ejército estadounidense ha apresado un barco con bandera rusa.

Las autoridades estadounidenses explicaron que la operación se produjo después de que el tanquero lograra eludir el bloqueo marítimo impuesto a petroleros sancionados en el Caribe y rechazara los intentos previos de abordaje por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos. El Mando Europeo del Ejército estadounidense comunicó en la red social X que el Gobierno incautó el buque por violar las sanciones estadounidenses. El secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó en respuesta a esa publicación que “el bloqueo del petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en pleno vigor en cualquier parte del mundo”.

La interceptación se produjo pocos días después de que fuerzas especiales de Estados Unidos irrumpieran en Caracas para capturar al dictador Nicolás Maduro y trasladarlo fuera de Venezuela. Aún no se ha determinado el destino final del tanquero confiscado, aunque algunas fuentes consultadas por Reuters sugieren que podría ingresar en aguas territoriales británicas. El Ministerio de Defensa británico declinó hacer comentarios sobre el caso.

En paralelo a este operativo, la Guardia Costera estadounidense interceptó otro petrolero vinculado a Venezuela en aguas latinoamericanas. Las fuentes de Reuters identificaron este buque como el superpetrolero M Sophia, con bandera de Panamá, también sujeto a sanciones. El barco había zarpado de aguas venezolanas a principios de enero como parte de una flota que transportaba crudo hacia China en “modo oscuro”, es decir, con el transpondedor apagado, según datos de navegación y fuentes consultadas por la agencia.

(Con información de Reuters)