Sorpresa entre el reparto de ‘Mr. & Mrs. Smith’: la hija de Scorsese ficha para la segunda temporada

Francesca Scorsese estará en la segunda temporada de 'Mr y Mrs. Smith'

Francesca Scorsese, hija del reconocido cineasta Martin Scorsese, se incorpora al reparto de la segunda temporada de Mr. & Mrs. Smith, generando sorpresa entre seguidores y la industria. La noticia fue confirmada por Variety, que detalló que la actriz compartirá pantalla con Mark Eydelshteyn y Talia Ryder, cuyos fichajes ya se habían anunciado previamente. La participación de Scorsese en Mr. & Mrs. Smith marca un nuevo hito en su carrera actoral. En los últimos años, ha destacado en producciones como la serie de HBO y Sky Atlantic We Are Who We Are y en películas como Compañeras de cuarto y Christmas Eve in Miller’s Point. Su apellido genera expectativas por el peso de la herencia artística, pero su trayectoria propia ya es reconocida en el ámbito audiovisual.

El personaje que interpretará Francesca Scorsese en esta nueva temporada aún no ha sido revelado. La producción mantiene en secreto los detalles argumentales, lo que ha incrementado la curiosidad sobre la dirección que tomará la historia y el rol que desempeñará la actriz dentro del universo de la serie. Además, se especula que Donald Glover y Maya Erskine, protagonistas de la primera entrega, participarán en la segunda temporada en algún formato, aunque tampoco se han dado precisiones sobre la magnitud de su retorno. La segunda temporada de Mr. & Mrs. Smith se está rodando en la ciudad de Los Ángeles. La decisión de trasladar la filmación a California se consolidó tras recibir un incentivo fiscal de 22,4 millones de dólares por parte de la California Film Commission. Este beneficio fue determinante para reubicar la producción, que originalmente tenía previsto comenzar en otoño de 2025, pero debió posponerse de manera indefinida antes de reactivarse.

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El desarrollo de la nueva entrega está bajo la supervisión de Anna Ouyang Moench, quien asume como showrunner y productora ejecutiva. Moench toma el relevo de Francesca Sloane, showrunner de la primera temporada, y de Donald Glover, creador de la serie. La estructura creativa se refuerza con la presencia de nombres como Yariv Milchan, Michael Schaefer, Stephen Glover, Anthony Katagas, Fam Udeorji y la propia Maya Erskine, quien además de continuar como actriz, se suma al equipo de productores ejecutivos para esta etapa. En la segunda temporada también se confirma que Donald Glover dirigirá varios episodios, aportando su visión creativa tanto delante como detrás de cámaras. La producción está a cargo de Amazon MGM Studios y New Regency, que apuestan a consolidar el éxito obtenido durante la primera entrega.

Donald Glover y Maya Erskine fueron los protagonistas de la primera temporada

Así es la aclamada serie

Mr. & Mrs. Smith se inspira en la película homónima estrenada en 2005, protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie, pero presenta variaciones clave en su trama. En la versión televisiva, los personajes principales son dos desconocidos emparejados como agentes secretos, en lugar de un matrimonio, lo que da pie a nuevas situaciones y dinámicas dentro del relato. La serie obtuvo un fuerte reconocimiento tras su estreno, acumulando 16 nominaciones a los premios Emmy y logrando alzarse con dos estatuillas. Este respaldo de la crítica y la industria ha elevado las expectativas sobre el desarrollo de la segunda temporada y sobre el impacto que tendrá la llegada de Francesca Scorsese al elenco.

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El equipo de producción mantiene el hermetismo sobre la trama y el desarrollo de los personajes, lo que ha alimentado las especulaciones entre los seguidores de Mr. & Mrs. Smith. La expectativa por conocer el papel de Francesca Scorsese y la dinámica con el resto del elenco es uno de los principales focos de atención en la previa al estreno de la nueva entrega. La confirmación de su participación, sumada a los incentivos para la producción y la continuidad de figuras como Donald Glover y Maya Erskine, posiciona a la segunda temporada de Mr. & Mrs. Smith como uno de los estrenos más esperados en el panorama televisivo internacional.