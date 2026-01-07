EEUU incautó un petrolero con destino a Rusia tras una persecución de dos semanas en el Atlántico

El buque cisterna Bella 1 en el estrecho de Singapur, el 18 de marzo de 2025. EEUU intenta incautar el petrolero, ahora llamado Marinera, tras persecución de dos semanas en el Atlántico con buques rusos cerca. (Hakon Rimmereid/vía REUTERS)

Estados Unidos incautó un petrolero vinculado a Venezuela tras una persecución de más de dos semanas a través del Atlántico. Moscú había enviado un submarino de la Armada a escoltar el navío.

La incautación, que podría avivar las tensiones con Rusia, se produjo después de que el petrolero, originalmente conocido como Bella 1, eludiera el “bloqueo” marítimo estadounidense de petroleros sancionados y rechazara los intentos de la Guardia Costera de Estados Unidos de abordarlo.

La operación fue llevada a cabo por la Guardia Costera y el ejército estadounidense.

Diversas fuentes añadieron a medios estadounidenses que había buques militares rusos en las inmediaciones cuando se llevó a cabo la operación, incluido un submarino.

El petrolero, ahora conocido como Marinera y registrado bajo bandera rusa, es el último en ser objeto de la Guardia Costera de EEUU desde el inicio de la campaña de presión del presidente estadounidense Donald Trump contra Venezuela.

Por otra parte, la Guardia Costera de Estados Unidos también ha interceptado otro petrolero vinculado a Venezuela en aguas latinoamericanas, según informaron funcionarios estadounidenses a Reuters, mientras Estados Unidos sigue aplicando un “bloqueo”marítimo a los buques sancionados de Venezuela.

Una plataforma petrolera en el Lago Maracaibo, en Cabimas, Venezuela (REUTERS/Issac Urrutia/Archivo)

En los dos últimos días, al menos 16 petroleros afectados por las sanciones estadounidenses parecen haber intentado eludir un importante bloqueo naval estadounidense a las exportaciones energéticas de Venezuela, en parte ocultando su verdadera ubicación o apagando sus señales de transmisión.

Durante semanas, los barcos habían sido vistos en imágenes de satélite atracados en puertos venezolanos, según un análisis de The New York Times. Pero el sábado, tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses, todos habían desaparecido de esos lugares.

Cuatro de ellos han sido rastreados por satélite mientras navegaban hacia el este a casi 50 kilómetros de la costa; utilizan nombres de barco falsos y falsean sus posiciones, una táctica engañosa conocida como spoofing. Estos cuatro han salido de puerto sin la autorización del gobierno provisional, según comunicaciones internas de la compañía petrolera estatal de Venezuela y de dos personas de la industria petrolera venezolana, quienes hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. Las salidas podrían verse como un primer acto de desafío al control de la líder interina Delcy Rodríguez.

Los otros 12 buques no emiten ninguna señal y no han sido localizados en nuevas imágenes.

El pasado 16 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un “bloqueo total” a los petroleros venezolanos sancionados en una medida que el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el domingo de una de las mayores “cuarentenas” de la historia moderna, y dijo que estaba “paralizando” la capacidad del régimen para generar ingresos. El bloqueo ha eximido notablemente al petróleo enviado por la empresa estadounidense Chevron a la costa estadounidense del golfo de México.

El buque petrolero Skipper (©2025 Vantor vía AP)

Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses se han enfrentado a tres petroleros que intentaban comerciar con petróleo venezolano. Uno, llamado Skipper, fue detenido e incautado por la Guardia Costera el 10 de diciembre, cuando se dirigía a China. Un segundo, el Centuries, fue detenido y abordado, pero no incautado, el 20 de diciembre, y el tercero, el mencionado Bella 1, ahora Marinera, fue incautado este miércoles.

En respuesta a las preguntas del New York Times, un funcionario estadounidense dijo el domingo que “la cuarentena está enfocada, en efecto, en los buques fantasma sancionados que transportan” petróleo venezolano sancionado.

Las estrategias de evasión de los petroleros parecen basarse en el engaño, pero también en la saturación. Al menos tres de los buques se mantuvieron en proximidad cuando salieron de aguas venezolanas en la misma dirección, lo que sugiere al menos cierta coordinación.

“La única forma real de que los petroleros cargados de petróleo rompan un bloqueo naval es saturarlo con buques que salen”, dijo Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, un sitio web que monitorea el transporte marítimo y que identificó varios de los buques en imágenes de satélite.