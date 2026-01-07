Estos estados de EEUU podrían enfrentar tormentas severas y lluvias intensas en los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre tormentas severas para una amplia franja del centro y sur de Estados Unidos en la segunda semana de enero. (REUTERS/Adrees Latif)

Una vasta franja del centro y el sur de Estados Unidos se encuentra bajo la amenaza de tormentas severas que avanzarán desde el oeste hacia el este durante la segunda semana de enero, conforme a los pronósticos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y recogidos por The Weather Channel. El sistema, que ya ha generado lluvias y nevadas en la costa oeste, se espera que provoque condiciones meteorológicas adversas entre miércoles y viernes, con impactos significativos sobre comunidades de Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Arkansas, Luisiana, Misisipi, Tennessee, Kentucky e Illinois.

Según detalló The Weather Channel el martes, el NWS y el Centro de Predicción de Tormentas (SPC) han identificado la posibilidad de lluvias intensas, tormentas eléctricas, vientos fuertes, granizo y hasta tornados aislados a medida que el sistema se desplace por el país. Las áreas de mayor riesgo se concentran en el este de Texas y Oklahoma, el sur de Missouri y Arkansas, especialmente durante el jueves. El viernes, la amenaza se reduce y se sitúa principalmente sobre el noreste de Texas y el este de Oklahoma.

El fenómeno se produce en el contexto de una temporada invernal marcada por patrones de precipitación variables y temperaturas inusuales para la época, de acuerdo con datos históricos y recientes del NWS. La migración de sistemas frontales y la interacción de masas de aire cálido y frío han generado inestabilidad atmosférica en regiones tradicionalmente vulnerables a eventos meteorológicos severos en invierno.

¿Qué estados serán impactados por las tormentas severas de esta semana?

De acuerdo con el reporte de The Weather Channel, el Servicio Meteorológico Nacional ha proyectado un riesgo marginal de tormentas severas durante el jueves para los siguientes estados:

Texas

Oklahoma

Kansas (zona suroriental)

Missouri (zona sur)

Arkansas

Luisiana (noroeste)

Misisipi (noroeste)

Tennessee (oeste)

Kentucky (oeste)

Illinois (suroeste)

El viernes, la probabilidad de tormentas persistirá, aunque de manera más localizada, en el noreste de Texas y el este de Oklahoma, según el pronóstico actualizado en la plataforma digital de The Weather Channel.

Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Arkansas, Luisiana, Misisipi, Tennessee, Kentucky e Illinois se encuentran bajo riesgo de lluvias intensas y fuertes vientos según el pronóstico. (REUTERS/Jill Connelly)

¿Cuándo y cómo se desarrollará el sistema de tormentas?

El sistema inició su avance desde la costa oeste a comienzos de semana, provocando lluvias y nevadas en California y otras zonas del oeste, según información de The Weather Channel. Se prevé que el sistema alcance el territorio de Texas el jueves, extendiendo su influencia hacia el noreste a lo largo del día y cubriendo áreas de Oklahoma y regiones cercanas a los Grandes Lagos hacia el fin de semana.

El NWS publicó en la red social X que “Strong to locally severe storms are possible Wednesday night into Thursday morning from west-central Texas into parts of Oklahoma”, indicando que las condiciones más adversas se darán entre la noche del miércoles y la mañana del jueves en el centro-oeste de Texas y partes de Oklahoma. El jueves, la amenaza de tormentas severas abarcará desde el este de Texas y Oklahoma hasta los Ozarks y el valle bajo y medio del Misisipi.

¿Qué tipo de fenómenos se esperan y cuáles son los riesgos asociados?

Las autoridades meteorológicas han advertido sobre la posible ocurrencia de lluvias intensas, ráfagas de viento, rayos, granizo y tornados esporádicos. El Centro de Predicción de Tormentas atribuye el riesgo a la combinación de humedad en superficie, inestabilidad y la llegada de un frente frío.

En declaraciones recogidas por The Weather Channel, el NWS Lubbock indicó que, en el sur de Texas, “Un sistema de tormentas de rápido desplazamiento cruzará el oeste de Texas desde la noche del miércoles hasta la mañana del jueves, con altas probabilidades de precipitaciones breves y ligeras”. El potencial de tormentas eléctricas en esa región se mantiene bajo, aunque se advierte la posibilidad de lluvias localmente intensas.

Para el norte de Texas y el noroeste de Oklahoma, el NWS Amarillo señaló que la mayoría de las precipitaciones recientes han sido lluvias, con solo 0,5 centímetros (0,2 pulgadas) de nieve acumulada en la región de Amarillo, una cifra muy inferior al promedio histórico de 19,3 centímetros (7,6 pulgadas) para esta época, según explicó el meteorólogo Christian Rangel a Newsweek.

El Centro de Predicción de Tormentas pronostica la posibilidad de tormentas eléctricas, granizo y tornados aislados en el este de Texas, Oklahoma y sur de Missouri y Arkansas, principalmente el jueves. (REUTERS/Shannon Stapleton)

¿Dónde se prevén nevadas y cuáles son las expectativas de acumulación?

El NWS pronostica un incremento en la probabilidad de nevadas para el noroeste de Texas y partes de Oklahoma a partir de la noche del jueves. “Hay hasta un 100 por ciento de probabilidades de al menos 2,5 centímetros (1 pulgada) de nieve en Boise City, Oklahoma, y Stratford, Texas, a partir del jueves por la noche. Las acumulaciones podrían llegar hasta 12,7 centímetros (5 pulgadas)”, conforme al informe citado en The Weather Channel.

Más al sur, la precipitación será predominantemente en forma de lluvia. El NWS no ha emitido alertas de nieve para el resto del territorio texano hasta el cierre del martes, aunque mantiene la vigilancia sobre posibles cambios en la evolución del sistema.

¿Cuál es el pronóstico para el noreste y otras regiones del país?

Después del paso del sistema, el noreste de Estados Unidos experimentará temperaturas superiores a las habituales, acompañadas en su mayoría por lluvia, excepto en el estado de Maine, donde se esperan algunos episodios de clima invernal, según reportó The Weather Channel con base en datos del NWS.

El Centro de Predicción Climática del NWS ha indicado que, entre el 11 y el 15 de enero, el norte de Texas tendrá temperaturas por encima de su media histórica y precipitaciones por debajo de lo normal. Esta tendencia se alinea con el patrón de inviernos secos que ha caracterizado a la región surcentral en años recientes.

El sistema de tormentas se origina en la costa oeste y provocó lluvias y nevadas en California antes de avanzar hacia Texas y estados del centro del país. (REUTERS/Jill Connelly)

¿Qué medidas y actualizaciones han ofrecido las autoridades?

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población consultar regularmente sus canales oficiales para recibir actualizaciones sobre el avance del sistema y posibles cambios en las alertas. “Las condiciones pueden cambiar rápidamente y la severidad de las tormentas dependerá de la evolución de las temperaturas y la humedad en superficie”, señaló el organismo en su última comunicación recogida por The Weather Channel.

Hasta la noche del martes, el NWS no había emitido alertas formales de emergencia para Texas, aunque advirtió que el monitoreo de la situación meteorológica se mantiene activo. Las autoridades estatales y locales han sugerido a residentes y empresas revisar sus planes de contingencia para afrontar cortes de energía, inundaciones o interrupciones en el transporte, especialmente en zonas rurales.

¿Cómo podría impactar este sistema a la vida cotidiana y qué se espera en los próximos días?

El avance de un sistema de tormentas severas sobre diez estados plantea desafíos logísticos y operativos para actividades cotidianas como el transporte, el suministro eléctrico y la agricultura. De acuerdo con The Weather Channel, los desplazamientos aéreos y terrestres podrían verse afectados dependiendo de la intensidad de las precipitaciones y la ocurrencia de fenómenos asociados como granizo o vientos intensos.

El NWS continuará actualizando sus previsiones y recomienda a la población permanecer atenta a posibles avisos de última hora. Las autoridades meteorológicas reiteran la importancia de informarse a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones emitidas por los organismos de protección civil y emergencias.