La Casa Blanca presentó los planes de Donald Trump para construir un Arco de Triunfo en Washington

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostiene una representación del propuesto "Arco de la Independencia" por el presidente estadounidense Donald Trump durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 15 de abril de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)

La Casa Blanca presentó el miércoles los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la construcción de un gran Arco de Triunfo en Washington, con motivo del 250 aniversario de la independencia del país, que se celebra este año.

En su rueda de prensa semanal, la portavoz de la residencia presidencial, Karoline Leavitt, mostró una imagen renderizada del proyecto, que tendrá 250 pies de altura (76,2 metros), uno por cada año de historia de Estados Unidos. El monumento estará coronado por una figura de la victoria alada y flanqueado en la base por leones dorados.

“En honor de esta ocasión histórica, el presidente Trump y el Departamento del Interior presentarán los planes para el Arco del Triunfo de Estados Unidos, que será una obra maestra arquitectónica destinada a celebrar nuestra historia, justo aquí en Washington”, declaró Leavitt.

El arco se emplazará en Memorial Circle, una de las entradas a la ciudad, entre el Monumento a Abraham Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, principal panteón militar del país. “Mucho después de que todos los presentes en esta sala ya no estemos, nuestros hijos y nietos seguirán inspirándose en este monumento nacional”, afirmó la vocera.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, muestra una ilustración del Arco del Triunfo que el presidente Trump presentará como proyecto de construcción, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE.UU., el 15 de abril de 2026 (EFE/SHAWN THEW)

Los planes del presidente Donald Trump para un nuevo arco triunfal en la capital, presentados el viernes pasado, contemplan una imponente figura alada con una antorcha y una corona similares a las de la Estatua de la Libertad, flanqueada por dos águilas y custodiada por cuatro leones, todo en dorado.

El plano de 12 páginas, publicado por la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, indica que el arco tendrá una altura de 76,2 metros (250 pies) desde la base hasta la punta de la antorcha. Las frases “Una nación bajo Dios” y “Libertad y justicia para todos” estarán inscritas en oro a cada lado del monumento.

La estructura se ubicaría entre el Monumento a Lincoln, al este, y el Cementerio Nacional de Arlington, al oeste, en una rotonda que conecta Washington con el norte de Virginia. El arco superará en tamaño al Monumento a Lincoln, que mide 30,2 metros (99 pies).

El mandatario republicano comunicó en redes sociales su expectativa sobre el proyecto: “Será el Arco del Triunfo más Grande y más hermoso del mundo. ¡Será una maravillosa adición al área de Washington D.C. para que todos los estadounidenses la disfruten durante muchas décadas!”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, habla con miembros de los medios de comunicación fuera del Despacho Oval de la Casa Blanca (EFE)

Trump explicó que Washington solicitó por primera vez un monumento de este tipo hace 200 años, pero que la Guerra Civil interrumpió el proyecto. “Luego, casi construyeron algo en 1902, pero nunca se concretó”, recordó. Trump argumentó que grandes ciudades del mundo cuentan con monumentos de este tipo y que Washington es la única que carece de uno.

El arco forma parte de varios cambios arquitectónicos impulsados por Trump en su segundo mandato. Además del salón de baile en la Casa Blanca, modificó el Despacho Oval y transformó el Jardín de las Rosas en un patio cubierto de piedra.

El mes pasado, un juez federal paralizó el proyecto de Trump de construir un salón de baile en la Casa Blanca por valor de 400 millones de dólares, al considerar que la administración debía solicitar permiso al Congreso. El ala este de la Casa Blanca ya ha sido demolida, según fuentes oficiales.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, muestra una ilustración del Arco del Triunfo que el presidente Trump presentará como proyecto de construcción, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE.UU., el 15 de abril de 2026. EFE/SHAWN THEW

Con el proyecto del Arco del Triunfo, Trump busca dejar un nuevo monumento perdurable en una ciudad famosa por su arquitectura monumental, reforzando su discurso sobre el embellecimiento urbano y la renovación de espacios públicos en la capital.

Expertos urbanistas y arquitectos advirtieron que la construcción del nuevo arco triunfal propuesto por el presidente Donald Trump podría distorsionar la emblemática zona de Washington, ya que la estructura tendría más del doble de la altura del Monumento a Lincoln (aproximadamente 30 metros) y se alzaría sobre el cercano cementerio, obstruyendo las vistas.

(Con información de EFE y Associated Press)