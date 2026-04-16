Nueva York alerta por inseguridad en el transporte público: 128 robos y tres homicidios hasta abril de 2026

El transporte público de Nueva York experimenta un aumento del 21% en los robos durante 2026, según datos oficiales difundidos por el New York Post (REUTERS/Eduardo Muñoz)

La delincuencia en el transporte público de Nueva York experimentó un repunte durante 2026, marcado por robos, asaltos y homicidios en el metro y los autobuses urbanos. Este aumento genera inquietud frente a la proximidad del verano y la celebración de dos eventos masivos: el Mundial de Fútbol y el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se prevé atraerán millones de visitantes y pondrán a prueba la seguridad de la ciudad.

Según informó el diario New York Post, tanto autoridades municipales como expertos en seguridad del Instituto de Políticas Urbanas señalan que la suba obedece no solo al crecimiento en la cantidad de pasajeros, sino también a cambios recientes en las estrategias policiales y a factores estructurales persistentes.

En lo que va del año, el sistema de transporte público de Nueva York registró 128 robos en trenes y autobuses hasta el 5 de abril, un 21% más que los 106 del mismo periodo de 2025, según datos oficiales citados por el New York Post. Los asaltos graves bajaron 6%—de 171 a 160 casos—, sin incluir el ataque con machete del 11 de abril, donde un agresor hirió a tres pasajeros antes de ser abatido por la policía.

Comparado con los índices previos a la pandemia, los asaltos muestran un incremento acumulado del 60% respecto a 2019. El número de homicidios en el metro aumentó a tres en 2026, luego de un año sin víctimas fatales en el sistema, lo que acentúa la preocupación por la seguridad durante una temporada de alta demanda y movilidad.

Durante enero y febrero de 2026, los robos en el metro y los autobuses crecieron 54% en comparación con los mismos meses del año anterior, en coincidencia con un invierno particularmente frío y nevadas intensas que saturaron los servicios subterráneos.

De acuerdo con un vocero del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), marzo presentó un descenso moderado en la cantidad de incidentes, aunque los niveles se mantuvieron por encima de los registros anteriores a la pandemia.

El impacto de la tendencia delictiva y las respuestas oficiales

Los asaltos graves en el transporte público neoyorquino muestran un descenso interanual del 6%, pero reflejan un aumento acumulado del 60% respecto a 2019 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo lapso, los asaltos menores aumentaron 12%, de 395 a 441 casos, y los hurtos leves subieron 4%, de 46 a 57 incidentes, según cifras aportadas por el New York Post. Este panorama muestra una tendencia al alza en los delitos vinculados al transporte público, con modalidades que van desde el robo simple hasta ataques con violencia.

El repunte delictivo ha obligado a las autoridades locales a revisar las estrategias de seguridad implementadas en el metro. En 2025, la administración del entonces alcalde Eric Adams decidió reforzar la vigilancia con el despliegue de 300 agentes adicionales del NYPD para patrullar estaciones y vagones, medida que contribuyó a una reducción temporal en los delitos.

Los recortes presupuestarios aplicados desde febrero de 2026 bajo la gestión del alcalde Zohran Mamdani limitaron las horas extras policiales y redujeron la presencia de uniformados en los puntos críticos del sistema.

Pese a la disminución de recursos, el número de incidentes graves en el transporte público apenas supera en dos casos los registrados en el mismo periodo de 2019, lo que indica que la criminalidad se mantiene en niveles altos tras la pandemia.

Para Samanteer Beckford, pasajero habitual de El Bronx, la situación resulta preocupante: “Las personas sin hogar representan un problema. Es necesario hacer mucho más”, dijo al New York Post. Ronald Stokes —superintendente asistente de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) y vecino de Harlem— señaló: “Necesitan patrullar dentro de los trenes... estar apostados fuera de la estación es una cosa, pero patrullar los trenes sería de gran ayuda”.

Debates sobre el presupuesto policial y el papel de los adolescentes

La reducción de agentes policiales y los recortes presupuestarios bajo la gestión de Zohran Mamdani limitan la presencia del NYPD en el sistema de transporte (Reuters)

El alcalde Mamdani centró parte de su campaña en la reducción del presupuesto policial, incluyendo la propuesta de disolver el Grupo de Respuesta Estratégica—unidad encargada de controlar manifestaciones y coordinar operativos antiterroristas—, lo que generó debate sobre el impacto potencial en la seguridad cotidiana del transporte.

Según el Departamento de Policía de Nueva York, el 34% de los robos en el metro y los autobuses durante 2026 fue perpetrado por menores de edad, lo que añade complejidad al desafío de garantizar la seguridad de los pasajeros.

En el 63% de esos casos se logró el arresto de los responsables. Un episodio reciente ilustra la gravedad del problema: en El Bronx, tres adolescentes fueron asaltados por una pandilla de ocho jóvenes, quienes los golpearon y los hirieron con arma blanca antes de robarles sus pertenencias electrónicas.

Para Claude Butler, despachador de Charter Communications, empresa de telecomunicaciones estadounidense y residente de Harlem, el riesgo es constante: “Nunca se sabe lo que puede ocurrir”, comentó al New York Post, reflejando la preocupación entre los usuarios habituales del metro.

Antecedentes, perspectivas y desafíos antes de los grandes eventos

En el primer bimestre de 2026, los robos subieron un 54% en el metro y los autobuses de Nueva York, influenciados por el clima invernal extremo y el aumento de la demanda (REUTERS/Eduardo Muñoz)

El año 2025 había marcado un “mínimo histórico” en la cantidad de robos en el transporte público. De acuerdo con voceros policiales citados por el New York Post, esta situación —con la baja cantidad de robos en 2025— explica parcialmente el incremento observado en 2026, ya que las comparaciones porcentuales toman como base un año particularmente bajo.

Si bien los asaltos graves muestran un retroceso leve, especialistas advierten que el riesgo general podría crecer con la llegada de eventos multitudinarios y el aumento de pasajeros.

Michael Alcázar, ex detective del NYPD y profesor adjunto en el John Jay College of Criminal Justice, centro especializado en criminología, afirmó: “Es una situación preocupante, dado que se acerca el verano”. Alcázar agregó que “el departamento de policía tiene un déficit considerable de agentes uniformados” y explicó que los delincuentes “pueden anticipar la ubicación de la policía y calcular sus movimientos en consecuencia”.

De cara al Mundial de Fútbol y al 250 aniversario de la independencia, el experto anticipó un probable aumento de los robos: “Habrá más pasajeros y también más delincuentes, especialmente en el metro. Necesitamos establecer una presencia policial omnipresente”.

El 2 de abril, la comisionada de policía Jessica Tisch y el alcalde Mamdani reportaron un descenso del 5.3% en los delitos totales de la ciudad respecto al año anterior y una leve baja del 1.3% en los crímenes dentro del sistema de metro. No obstante, la persistencia de problemas estructurales —como la indigencia y el consumo de sustancias— continúa afectando la seguridad en el transporte, según informes de la cadena de noticias estadounidense CNN hacia fines de 2024.