Estados Unidos

El 35% de los votantes de Illinois considera mudanza por el alza de la vivienda

La creciente preocupación por los precios del mercado inmobiliario impulsa el deseo de buscar oportunidades en otros estados, mientras las autoridades estatales intentan implementar soluciones estructurales para reducir la presión sobre los hogares

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El 35% de los votantes de Illinois afirma que los altos costos de vivienda los impulsa a considerar mudarse a otro estado. (REUTERS/John Gress)
El 35% de los votantes de Illinois afirma que los altos costos de vivienda los impulsa a considerar mudarse a otro estado. (REUTERS/John Gress)

Un 35% de los votantes de Illinois evalúa mudarse a otro estado debido al aumento de los costos de vivienda, en un momento en que el gobernador JB Pritzker impulsa una reforma integral, lo que ha intensificado el debate sobre la crisis habitacional, según informó el portal inmobiliario Realtor.com a partir de un sondeo revelado por la asociación Illinois Realtors.

La intención del gobierno consiste en descomprimir la presión sobre inquilinos y propietarios mediante el programa BUILD, que concentra su estrategia en flexibilizar regulaciones de zonificación y potenciar la construcción de viviendas multifamiliares.

La encuesta, publicada por la asociación Illinois Realtors y realizada por la firma The Decision Co., consultó a 611 votantes probables en el estado. El 81% de los participantes percibe que la asequibilidad habitacional se deteriora, extremo que se traduce en ajustes en el consumo diario: el 32% informó haber reducido gastos esenciales para afrontar el alquiler o la hipoteca.

La encuesta, publicada por la asociación Illinois Realtors y realizada por la firma The Decision Co., consultó a 611 votantes probables en el estado. Foto: states/illinois/
La encuesta, publicada por la asociación Illinois Realtors y realizada por la firma The Decision Co., consultó a 611 votantes probables en el estado. Foto: states/illinois/

Al consultar por los motivos del encarecimiento, un 63% culpa a los impuestos inmobiliarios, que solo son superados a nivel nacional por los de Nueva Jersey, mientras que el 43% señala a inversores o grandes desarrolladores como responsables de la escasez de viviendas por la compra masiva, y el 29% resalta el peso de los costos de construcción.

Además, un 21% de los encuestados indicó haber postergado mudanzas o compras por temor al costo, y un 35% consideró salir de Illinois por este motivo.

La iniciativa BUILD de JB Pritzker busca destrabar el mercado de viviendas con reformas estructurales

En su participación durante la conferencia anual de la asociación en Springfield, Pritzker presentó en detalle la propuesta Building Up IL Developments (BUILD), eje de su política para revertir la crisis.

Entre las medidas se destaca la actualización de códigos de edificación para permitir el desarrollo de dúplex, triplex, viviendas de cuatro unidades y unidades accesorias (ADUs) en todo el estado.

Además, el plan contempla suprimir requerimientos de estacionamiento, uniformar cargos de impacto y los plazos de permisos e inspecciones, limitar la revisión local de licencias, y destinar USD 250 millones a subsidios para la construcción y asistencia a compradores primerizos.

Según informó Realtor.com, la iniciativa fue mencionada por primera vez en el discurso sobre el estado del Estado de Pritzker en febrero.

La respuesta en la encuesta muestra niveles altos de apoyo a los lineamientos de la reforma: el 86% respalda que propietarios puedan incorporar un ADU en su vivienda y el 65% ve con buenos ojos desarrollos de mayor densidad en lotes residenciales grandes. Una vez informados en detalle sobre el contenido del plan, el 49,6% manifestó apoyo para su aprobación legislativa.

Illinois afronta una carencia inmediata de 142.000 unidades habitacionales y requerirá construir al menos 225.000 adicionales durante los próximos cinco años para mantener el ritmo ante el crecimiento demográfico, advirtió el gobernador durante su mensaje a agentes y corredores inmobiliarios.

Pritzker subrayó que los principales obstáculos derivan de “la incapacidad para crear y construir suficientes viviendas debido, en parte, a regulaciones restrictivas en distritos locales” y consideró que “el desafío está arraigado en una historia de discriminación habitacional”.

Primer plano de una mano humana sosteniendo una casa modelo en miniatura con una llave dorada sobre el techo, con un fondo urbano desenfocado.
El programa BUILD, impulsado por el gobernador JB Pritzker, propone flexibilizar regulaciones y fomentar nuevas construcciones multifamiliares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cifras del mercado y reacciones ante el déficit de viviendas

En noviembre pasado, el informe nacional de Realtor.com sobre asequibilidad habitacional asignó a Illinois la calificación “C” por el bajo dinamismo de la construcción, retrasos en permisos y falta de nuevos desarrollos, especialmente en suburbios y zonas rurales.

Pritzker remarcó que la escasez repercute en la economía: “La oferta es insuficiente. Las tasas de interés bajan lentamente. Los precios son altos y nuestras comunidades lo sufren".

Un dato central, en términos de política pública, es que tres de cada cinco votantes consultados opinan que "debe ser prioridad para los dirigentes" abordar la emergencia habitacional, lo que otorga respaldo social al programa BUILD.

Opiniones de agentes inmobiliarios y el impacto en la población

Pese a este apoyo, Matt Laricy, gerente de Americorp Real Estate en Chicago y asistente al evento, señaló a Realtor.com que la propuesta solo resuelve una parte del problema: “Si se busca eliminar burocracias que impiden construir, eso es positivo. Pero temas como los impuestos inmobiliarios altos y el déficit presupuestario proyectado de USD 2.200 millones van más allá del alcance de esta iniciativa".

Laricy agregó que la ausencia de soluciones de fondo alimenta el éxodo de habitantes con mayores ingresos: "Muchos de mis clientes deciden irse porque están cansados de la falta de responsabilidad. Nadie se detiene a revisar el presupuesto y a pensar cómo corregir esto".

El gobernador Pritzker recalcó que su proyecto no procura eliminar la zonificación local, sino diversificar la oferta en todo el territorio: “Ciudad por ciudad, barrio por barrio, cuadra por cuadra. Un poco más de viviendas en cada sector puede marcar una diferencia”, puntualizó ante los corredores presentes.

Además, alertó sobre las consecuencias económicas de esta crisis: “A los empleadores se les dificulta reclutar porque no hay viviendas asequibles para los trabajadores“, una situación que, a su juicio, puede afectar la capacidad de atraer nuevas inversiones y oportunidades para el estado.

El debate por la vivienda en Illinois se tensa al ritmo de las cifras: déficit crónico de oferta, percepción casi unánime de empeoramiento de la asequibilidad y una movilización sin precedentes de la dirigencia política por abrir el acceso a la vivienda mediante reformas regulatorias y subsidios.

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